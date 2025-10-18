Lehečka v Belgii po téměř bezchybném výkonu obhájil finále a zahraje si o třetí titul
Mpetshi Perricard – Lehečka 6:7, 6:7
Lehečka se dlouho marně snažil dostat k šanci na Francouzově dělovém servisu, svá podání si však také naprosto s přehledem hlídal. Ke dvěma brejkbolům se díky chybám Mpetshi Perricarda dostal až za stavu 5:4, kdy pro něj byly zároveň setboly. Ani jednu šanci však nevyužil a sada později podle očekávání dospěla do tie-breaku. V něm získal český tenista dva míčky na příjmu a po dlouhé výměně zakončené další Francouzovou chybou ovládl zkrácenou hru poměrem 7:3.
I druhý set nabídl celkem 12 poměrně snadno získaných gamů na podání a rozhodoval opět tie-break. V něm se znovu jako první dostal do vedení Lehečka. Mírný náskok 3:1 však ztratil. Situaci ale i kvůli skvělé práci na síti a agresivní hře ustál. První mečbol ještě nevyužil, přestože šel Francouz přes druhé podání a následně musel odvracet setbol. Podruhé už ale nezaváhal a v belgické hale znovu po roce postoupil do finále.
Lehečka v zápase naprosto dominoval v mezihře a udělal pouze 7 nevynucených chyb oproti soupeřovým 27. Na přijmu sice neuspěl ani jednou a schytal 19 es, v koncovkách obou setů ale zachoval chladnou hlavu a potvrdil, že se mu v halových podmínkách daří.
"Znamená to pro mě hodně. Je to skvělý výsledek, byl to můj cíl dostat se zde znovu do finále a jsem šťastný, že budu mít znovu šanci zabojovat o titul," řekl v krátkém pozápasovém rozhovoru Lehečka, který si také pochvaloval svůj výkon proti skvěle servírujícímu Francouzovi.
Český tenista si v celém zápase počínal na podání naprosto skvěle. Za dva sety na něm ztratil pouhých X míčků a soupeři nepovolil ani jeden brejkbol. Letos do finále postoupil už potřetí. To první proměnil v titul hned v úvodu roku v australském Brisbane, kde se jednalo taktéž o podnik ATP 250. Druhé sehrál na travnaté pětistovce v Queen's Clubu, kde podlehl Carlosu Alcarazovi.
Lehečka si v belgické hale zahrál finále i loni, když v boji o titul neuspěl proti Španělu Roberu Bautistovi v Antverpách. Letos se turnaj přesunul do Bruselu, kde se opět českému tenistovi daří. Na úvod jasně potvrdil roli favorita proti domácí naději, ve čtvrtfinále po nepovedeném tie-breaku jasně přehrával Benjamina Bonziho, než mu soupeř za stavu 4:1 ve třetím setu utkání skrčoval.
Mpetshiho Perricarda porazil i ve druhém vzájemném duelu. To první spolu odehráli už před třemi lety v semifnále na antukovém challengeru Svijany Open v Liberci, kde Lehečka zvítězil po dramatické třísetové bitvě a poté získal titul. O trofej v Bruselu se utká s vítězem druhého semifinále mezi domácí divokou kartou Raphaelem Collignonem a kanadským favoritem Félixem Augerem-Aliassimem.
Výsledky turnaje ATP 250 v Bruselu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
