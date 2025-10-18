Lehečka v Belgii po téměř bezchybném výkonu obhájil finále a zahraje si o třetí titul

ATP BRUSEL - Jiří Lehečka (23) v semifinále na podniku ATP 250 v Bruselu přehrál v utkání bez jediného ztraceného podáni 7:6, 7:6 francouzského servismana Giovanniho Mpetshiho Perricarda (22) a stejně jako loni si v belgické hale zahraje o titul. Český hráč byl v mezihře jasně lepším hráčem a skvěle zvládl obě koncovky. O druhý letošní titul zabojuje proti vítězi druhého semifinále mezi domácí divokou kartou Raphaelem Collignonem a kanadským favoritem Félixem Augerem-Aliassimem.
Jiří Lehečka je v Bruselu ve finále (@ JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP / Profimedia)

Mpetshi Perricard – Lehečka 6:7, 6:7

Lehečka se dlouho marně snažil dostat k šanci na Francouzově dělovém servisu, svá podání si však také naprosto s přehledem hlídal. Ke dvěma brejkbolům se díky chybám Mpetshi Perricarda dostal až za stavu 5:4, kdy pro něj byly zároveň setboly. Ani jednu šanci však nevyužil a sada později podle očekávání dospěla do tie-breaku. V něm získal český tenista dva míčky na příjmu a po dlouhé výměně zakončené další Francouzovou chybou ovládl zkrácenou hru poměrem 7:3.

I druhý set nabídl celkem 12 poměrně snadno získaných gamů na podání a rozhodoval opět tie-break. V něm se znovu jako první dostal do vedení Lehečka. Mírný náskok 3:1 však ztratil. Situaci ale i kvůli skvělé práci na síti a agresivní hře ustál. První mečbol ještě nevyužil, přestože šel Francouz přes druhé podání a následně musel odvracet setbol. Podruhé už ale nezaváhal a v belgické hale znovu po roce postoupil do finále.

Lehečka v zápase naprosto dominoval v mezihře a udělal pouze 7 nevynucených chyb oproti soupeřovým 27. Na přijmu sice neuspěl ani jednou a schytal 19 es, v koncovkách obou setů ale zachoval chladnou hlavu a potvrdil, že se mu v halových podmínkách daří.

"Znamená to pro mě hodně. Je to skvělý výsledek, byl to můj cíl dostat se zde znovu do finále a jsem šťastný, že budu mít znovu šanci zabojovat o titul," řekl v krátkém pozápasovém rozhovoru Lehečka, který si také pochvaloval svůj výkon proti skvěle servírujícímu Francouzovi.

Český tenista si v celém zápase počínal na podání naprosto skvěle. Za dva sety na něm ztratil pouhých X míčků a soupeři nepovolil ani jeden brejkbol. Letos do finále postoupil už potřetí. To první proměnil v titul hned v úvodu roku v australském Brisbane, kde se jednalo taktéž o podnik ATP 250. Druhé sehrál na travnaté pětistovce v Queen's Clubu, kde podlehl Carlosu Alcarazovi.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka si v belgické hale zahrál finále i loni, když v boji o titul neuspěl proti Španělu Roberu Bautistovi v Antverpách. Letos se turnaj přesunul do Bruselu, kde se opět českému tenistovi daří. Na úvod jasně potvrdil roli favorita proti domácí naději, ve čtvrtfinále po nepovedeném tie-breaku jasně přehrával Benjamina Bonziho, než mu soupeř za stavu 4:1 ve třetím setu utkání skrčoval.

Mpetshiho Perricarda porazil i ve druhém vzájemném duelu. To první spolu odehráli už před třemi lety v semifnále na antukovém challengeru Svijany Open v Liberci, kde Lehečka zvítězil po dramatické třísetové bitvě a poté získal titul. O trofej v Bruselu se utká s vítězem druhého semifinále mezi domácí divokou kartou Raphaelem Collignonem a kanadským favoritem Félixem Augerem-Aliassimem.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

18
Přidat komentář
Ladi
18.10.2025 19:00
Klobouk dolů ! 40 nechytatelných podání z toho 19 es! To je psycho ! Úžasné je,že to Jiří vydržel psychicky. Se včerejším výkonem by žádný jiný tenista neodešel jako vítěz. Těším se na zítra i když ještě nevím ,kdo bude jeho soupeř. Kdyby tak i Valentová stála na stupni vítězů!
Reagovat
frenkie57
18.10.2025 18:41
Collignon. Když vidím tohle jméno, nemůžu si nevzpomenout na scénu z Amelie z Montmartru, kde chromý pomocník zelináře vymýšlí posměšné říkanky na svého šéfa, který ho pořád jenom peskuje. Krásný film.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
18.10.2025 19:02
smile krásná žena, krásná hudba, krásný film.
btw Delikatesy jsou taky moc fajn
Reagovat
hanz
18.10.2025 18:00
Džovaníček kdyby neměl serv, tak je tak 200. na žebříčku... takový novodobý Karlovič
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.10.2025 17:31
FRAJER
JAK
HOVADO
smile
Reagovat
com
18.10.2025 17:38
jééé to zas budu muset zejtra blinkat
Reagovat
frenkie57
18.10.2025 17:39
Ale vždyť ty se na to vlastně těšíš.
Reagovat
com
18.10.2025 17:43
to bude Valentova, Lehecka, to zas bude nedele
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.10.2025 17:41
Se třeba i pos*r Zítřek bude český
Reagovat
com
18.10.2025 17:42
takovyho smajlika bych tu taky potreboval no
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.10.2025 17:43
Reagovat
HAJ
18.10.2025 17:40
Jo, takové utkání vyžaduje absolutní koncentraci. TB je vždy trochu loterie. Proti takovému podání stačí 1 nebo dvě zaváhání a TB je v čudu. Perricard nic kromě podání na Jirku neměl, ale i tak dnes Jirka fantazie na podání, tak v mezihře.
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.10.2025 17:41
Super výkon, top strop smile
Reagovat
frenkie57
18.10.2025 17:44
V SF Ožér nebo Koliňon. To bude zas samé merde, putain, Je suis un connard apod.
Reagovat
frenkie57
18.10.2025 17:45
ve finále, oprava...
Reagovat
com
18.10.2025 17:47
Dnes i zitra se musi fandit domacimu WC

Bylo by fajn, kdyby turnaj po Valentikovi vyhral dalsi takovej smile
Reagovat
frenkie57
18.10.2025 17:58
Provokatére.
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.10.2025 17:49
Reagovat

