Lehečka v Miami porazil Musettiho a je poprvé ve 3. kole turnaje Masters

Jiří Lehečka si v lednu na Australian Open připsal první výhry na grandslamovém turnaji a nakonec v Melbourne prohrál až ve čtvrtfinále. A tento měsíc zaznamenává i první vítězství na turnajích Masters 1000.



Před dvěma týdny v Indian Wells došel do druhého kola a nyní v Miami je ještě o kolo dál. Ve dvou zápasech neztratil ještě set ani servis, po argentinském antukáři Federicu Coriovi si dnes poradil i s nasazeným, nicméně v posledních týdnech se trápícím Italem Lorenzem Musettim.



21letý rodák z Mladé Boleslavi na centrálním kurtu nabídl soupeři šanci na brejk pouze v úvodu za stavu 2-2. Od té chvíle už brejkbolu nečelil, po 80 minutách zvítězil 6-4 6-4 a vyhrál i druhý vzájemný souboj.



44. hráč světa Lehečka, který minulý týden neuspěl v prvním kole challengeru ve Phoenixu proti Australanu Thanasimu Kokkinakisovi, vylepšil svou letošní bilanci na 16-7.



O místo mezi šestnáctkou nejlepších si zahraje se světovou šestnáctkou Karenem Chačanovem, nebo Argentincem Tomásem Martínem Etcheverrym.



Životní výsledek slaví Quentin Halys. 26letý Francouz po odvrácení tří mečbolů a 3 hodinách a 20 minutách boje udolal 6-7 7-6 7-6 světovou osmnáctku Australana Alexe de Minaura, na sedmý pokus porazil hráče Top 20 a poprvé postoupil do 3. kola turnaje Masters 1000.



Halys in Wonderland ‍♂️@QuentinHalys comes back from the brink to take out De Minaur 6-7(5) 7-6(3) 7-6(8) and reach his maiden Masters 1000 third round!#MiamiOpen pic.twitter.com/uFJeHPJ5LR