Lehečka zlomil děsivý vzorec porážek. V Hamburku slaví teprve druhou výhru od února

ATP HAMBURK - Jiří Lehečka (23) skončil na všech třech letošních antukových turnajích po prohře z náskoku setu. A další takový nezdar se rýsoval v úvodním kole na pětistovce v Hamburku, kde ale český tenista nakonec potvrdil roli favorita a kvalifikanta Bornu Goja (27) zdolal 6:4, 3:6, 6:2. Po extrémně důležitém vítězství, jeho teprve druhém od února, bude v souboji o čtvrtfinále čelit Franciscovi Cerúndolovi.

Gojo – Lehečka 4:6, 6:3, 2:6

Na všech třech antukových turnajích v této sezoně dopadl Lehečka v podstatě stejně. V Monte Carlu sice porazil Sebastiana Kordu, ale pak prohrál s Lorenzem Musettim a recept nenašel ani na Camerona Norrieho v Madridu a Alexandreho Müllera v Římě. Pokaždé to bylo po stejném scénáři. Český tenista exceloval v úvodním setu a nakonec kurt opouštěl jako poražený.

V Hamburku proti kvalifikantovi Gojovi však vzorec porážek zlomil. Také na německé pětistovce začal výborně a v prvním dějství ztratil pouhé dva body na vlastním servisu. V tom následujícím ovšem dvakrát zaváhal na podání, nevyužil brejkbol v posledním gamu a opět musel do rozhodující sady.

Do ní vstoupil nejlepším možným způsobem, a sice rychlým náskokem 3:0. Komplikace pak řešil jen uprostřed setu, když za stavu 3:1 likvidoval celkem tři brejkbolové hrozby. To se mu povedlo, náskok si pohlídal až do konce dvouhodinového duelu a zakončil ho dalším brejkem.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka měl vynikající začátek sezony. V Brisbane získal druhý kariérní titul, pak došel do osmifinále Australian Open a následně si ve čtvrtfinále v Dauhá vyšlápl na Carlose Alcaraze. Po svém nejcennějším skalpu však spadl do krize.

Do Hamburku, kde startuje poprvé v kariéře, přijel s katastrofální bilancí 1:7 z posledních osmi zápasů. Až na jednu výjimku padl pokaždé ve třech setech, v pěti případech po zisku toho úvodního.

Po neúspěšné obhajobě svého jediného dosavadního semifinále na Masters v Madridu se rodák z Mladé Boleslavi propadl na 37. místo žebříčku. V následujících měsících ale může body jen přidávat, protože kvůli loňské únavové zlomenině obratle přišel o French Open a celou travnatou část sezony včetně Wimbledonu. Na kurty se vrátil až v polovině srpna.

Jeho dalším protivníkem v Hamburku bude nasazená čtyřka Cerúndolo. Argentince v jediném předchozím souboji předloni ve Wimbledonu deklasoval, ovšem Cerúndolo má letos vynikající formu a na antuce je mnohem nebezpečnější.

Výsledky turnaje ATP 500 v Hamburku

