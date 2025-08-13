Lehečka zvládl koncovky a potvrdil roli favorita. V Cincinnati vyrovnal své maximum
Walton – Lehečka 6:7, 6:7
Jiří Lehečka i v druhém zápase v Cincinnati potvrdil roli velkého žebříčkového favorita. V prvním kole ztratil úvodní set proti domácímu Tristanu Boyerovi, poté se však rozehrál a překvapení nepřipustil. V dalším zápase už sice sadu neztratil. S Adamem Waltonem měl však plné ruce práce a o postup bojoval dvě hodiny.
V prvním setu český tenista ani jednou nezaváhal na podání, trefil osm es a ztratil při něm pouze šest míčků. Ve dvanácté hře si zkrácením hry vypracoval jediný brejkbol, který byl zároveň i setbolem, ten však nevyužil a sada dospěla do tie-breaku. V něm se od začátku dostal do vedení a měl další tři setboly. Využil až ten poslední a dostal se do vedení.
Psychické výhody se mu podařilo využít a hned v úvodní hře druhé sady sebral soupeři poprvé v zápase servis, když trefil vítězný return přímo na lajnu. Náskok mu však dlouho nevydržel. Ve čtvrté hře zakončil hru při svém podání dvojchybou a nechal Australana srovnat. Sada znovu dospěla do zkrácené hry. I tentokrát v ní byl Lehečka lepším hráčem a ovládl ji poměrem 7:3.
Obhájil tak loňský postup do osmifinále, který je také jeho zdejším maximem. Minulý rok prohrál s Francesem Tiafoem v tie-breaku třetího setu. A s domácím hráčem se možná utká i tentokrát. Šampion předchozí tisícovky v Torontu Ben Shelton ale nejdříve musí porazit španělského veterána Roberta Bautistu.
Lehečka je na severoamerických Masters nejúspěšnějším českým hráčem. Jako jediný došel mezi šestnáctku nejlepších v Kanadě i v Ohiu, kde bude mít šanci svůj výsledek ještě vylepšit. V letošní sezoně si připsal už 30. výhru na okruhu ATP, což se mu povedlo ve třetí sezoně v řadě.
S Jakubem Menšíkem měli nastoupit ještě do čtyřhry proti italskému páru Lorenzu Musettimu a Lorenzu Sonegovi. Menšík však utkání dvouhry skrečoval a česká dvojice ze soutěže deblů odstoupila. Nenavážou tak na skvělý skalp nasazených trojek a grandslamových šampionů.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati
