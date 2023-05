Lehečkovi rychlý přesun z Říma na challenger do Turína nevyšel. Neuspěl ani Macháč

Jiří Lehečka prožíval na začátku letošní sezony nejlepší období kariéry. Na Australian Open se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech a v Dauhá byl pětkrát jediný míček od postupu do svého premiérového finále na turnajích ATP. Po nevyužití mečbolů proti Andymu Murraymu však zaznamenal propad formy a v posledních týdnech už jsou jeho výsledky celkem alarmující.

Nejlepší Čech v žebříčku ATP měl solidní vstup do antukového jara, v Monte Carlu dosáhl na první osmifinálovou účast na Masters a v Banja Luce uhrál čtvrtfinále. Na následujících dvou podnicích Masters ale ztroskotal hned na prvním soupeři, v Madridu získal jen dva gamy proti kvalifikantovi Alexanderovi Ševčenkovi a ani v Římě nestačil na soupeře z kvalifikace, v nedělní dohrávce s Fábiánem Marozsánem padl v tie-breaku rozhodující sady.

Lehecka would have been top seed in the main draw but was automatically withdrawn because he was still competing in Rome at 9pm on Saturday.

Today he got into qualifying because there was an ALT spot with a bye that could not be filled yesterday https://t.co/ZxvShxeoJJ