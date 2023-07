Lehečkovi v Londýně pomáhá i Berdych. Nastavil si nové rutiny a trénuje s hvězdami

Jiří Lehečka byl po výhře nad Rakušanem Sebastianem Ofnerem spokojený s výkonem i premiérovým postupem do 2. kola Wimbledonu. V Londýně mu pomáhá finalista z roku 2010 Tomáš Berdych, s nímž vylepšil hru na trávě nebo servis. Před startem turnaje si zatrénoval s hvězdným Novakem Djokovičem a novinářům řekl, že přestože ho úřadující šampion a vítěz rekordních 23 grandslamových titulů předčil, Lehečka už z něj není tak nervózní jako dříve.

"Jsem rád, že se mi povedlo vyhrát, potvrdit roli favorita a přežít první kolo," uvedl Lehečka, jehož duel byl kvůli dešti dvakrát přerušený. "Myslím, že jsem to zvládl dobře. Dohrávat první rundu kolem čtvrté hodiny není moc obvyklé. Třikrát jsme nastupovali na kurt, ale šlo to podle mých představ. Na dvorci jsem byl lepší hráčem," doplnil 37. tenista světa po výhře 6:4, 6:4 a 6:4.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi neztratil proti Ofnerovi ani jednou servis a proměnil tři brejkboly. Za jeden z klíčových momentů označil i brejkbol na 5:4 v prvním setu krátce po návratu na kurty. "Byla to chvíle, která určila tempo a směřování zápasu. Vletěl jsem na něj a využil toho, že mohl být po pauze trochu tužší. Pak ustával vítr, přičemž ve druhé a třetím setu jsem začal cítit líp i tenisově," uvedl s tím, že se snažil doplňovat energii a před návratem se správně rozcvičit.

S Berdychem pracuje na detailech

V Londýně má jako konzultanta bývalou světovou čtyřku Berdycha. "Už dřív jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby na nějaký turnaj na trávě odjel. Minulý týden jsme strávili přípravou na Wimbledon a tento týden se rozjeli naplno. Párkrát už tu byl a pár zápasů tu vyhrál, takže nám určitě má co přinést," řekl s úsměvem Lehečka. S Berdychem vylepšil řadu detailů. "Jak pracovat nohama, kdy zvolit jaký úder a pomáhal mi se servisem. Odvedli jsme dobrou práci a teď uvidíme, co z ní vytěžíme," uvedl.

Před startem turnaje trénoval s Alexanderem Zverevem, Francesem Tiafoem a Djokovičem. "Jak se s těmi kluky už známe, je to takové kolečko. S Novakem jsem ale dostal lekci. Připravil mě na tvrdou realitu travnatého tenisu," líčil Lehečka. "Prohrál jsem 4:6, 0:4, což se ještě dá. Hlavně ve druhém setu však nastavil svou travnatou dominanci a tomu se těžce konkurovalo. Vždy je ale dobré srovnávat se s těmi nejlepšími," podotkl.

Na rozdíl od dřívějška si už zvykl trénovat s velkými jmény. "Už nějak v kariéře postupuju a doufám, že ještě budu. Takovýchto tréninků je víc a víc. Ne, že bych si toho nevážil, ale těch hráčů je pořád jen sto, takže se tréninkoví partneři omílají pořád dokola," vysvětlil čtvrtfinalista letošního Australian Open.

Nastavení nových rutin

Poté, co mu antuková sezona nevyšla podle představ, byl rád, že nyní potvrdil roli favorita. "S týmem jsme si sedli, abychom to i po mentální stránce trochu rozebrali. Upravovali jsme rutiny na kurtu a bylo to potřeba. Řešili jsme, že když chci jít nahoru, bude taková situace nastávat častěji. Nastavil jsem si nové rutiny na kurtu, které mě udržují být teď a tady," řekl. Zapracoval hlavně na mentální soustředěnosti a práci s dechem.

Ve 2. kole narazí Lehečka na Argentince Francisca Cérundola, jenž naposledy vyhrál turnaj v Eastbourne. "Známe se slušně, jednou nebo dvakrát jsme spolu trénovali. Myslím, že to bude dobrý zápas, který bude mít dost výměn. Za poslední roky vyskočil nahoru a jak dokázal v Eastbourne, umí hrát i na trávě. Když se ale budu držet své taktiky a opírat se o dobrý servis, mám rozhodně šanci," dodal Lehečka.