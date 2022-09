Lehečku absence izraelské jedničky Oliela překvapila, nastavení ale nezmění

Jiřího Lehečku překvapila před baráží Davis Cupu absence izraelské jedničky Jišaje Oliela, v nastavení do zápasů v Tel Avivu jej to však neovlivní. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi otevře páteční program ve Shlomo Group Aréně ve 13:00 SELČ proti méně známé domácí trojce Danielu Cukiermanovi, o němž si bude hledat informace. Sám je stoprocentně fit a chce podat co nejlepší výkon.

"V téhle společnosti nemůžete nikoho podcenit. Jestli hraji proti prvnímu, druhému nebo třetímu hráči, mi je jedno. Musím být připravený, že soupeř bude hrát nejlepší tenis a i já předvést svůj nejlepší výkon. S tímhle nastavením do toho půjdu," řekl po losu ve videorozhovoru s novináři Lehečka. "S Tomášem (Macháčem) jsme na tom herně velice slušně. Hala nám sedí, míče také. Máme velkou šanci, budeme favorité a chceme toho využít," doplnil.

Třiašedesátý hráč světa Lehečka bude v baráži nejvýše postaveným hráčem žebříčku ATP. S Cukiermanem (450. místo) se střetne poprvé. Rodák z Tel Avivu nastoupí v pátečním singlu místo jedničky Oliela, který vynechal poslední tréninky. Do sobotního programu jej však mohou izraelští trenéři stále nasadit.

"Tréninky soupeře jsem moc nesledoval, takže mě to trochu překvapilo. Nevěděl jsem, že (Oliel) moc nehrál. Na našem nasazení to ale nic nezmění," řekl Lehečka. "(Cukiermana) moc neznám. Odpoledne strávím přípravou na zítřejší zápas a dáme s týmem dohromady strategii, aby to vyšlo," doplnil Lehečka.

S přípravou na baráž je spokojený. Po dřívějších daviscupových prohrách s Nizozemcem Robinem Haasem, Britem Cameronem Norriem nebo Argentincem Sebastianem Báezem se pokusí získat první výhru v reprezentaci.

"Příprava proběhla, jak měla. Vyzkoušeli jsme si základní údery, hity, čtyřhru i tréninkové sety v singlu. Připravili jsme se, jak to šlo. Máme super servis, všichni se o nás dobře starají. Jsme v pořádku i po zdravotní stránce a jsme připravení podat náš nejlepší výkon," dodal Lehečka.

Po jeho utkání půjde v pátek do akce o rok starší Macháč proti izraelské dvojce Edanu Lešemovi. Program bude vrcholit sobotní čtyřhrou a dalším dvěma dvouhrami. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce. Poraženého čeká pád do nižšího patra.