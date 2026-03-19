Lehečku čeká francouzský drahokam. Talent Kouamé ustál kolaps a napodobil Nadala
Jméno Moïse Kouamé jste ještě možná neslyšeli. Mezi juniory to dotáhl nejvýše na 14. místo a na chlapeckých grandslamech byl nejdál ve čtvrtfinále domácího French Open. Vy ho možná neznáte, ale věřte, že pro Francii se jedná o tenisový drahokam a nejeden fanoušek ze země galského kohouta doufá, že tohle bude další francouzská hvězda.
Sedmnáctiletý rodák z francouzského města Sarcelles má talent i potenciál. Jinak by rozhodně divokou kartu do hlavní soutěže od pořadatelů prestižního Masters v Miami nedostal. A právě volnou vstupenku na Floridě přetavil ve velmi důležitý kariérní milník.
Kouamé si totiž po více než dvouhodinové bitvě s domácím Zacharym Svajdou připsal své první vítězství na nejvyšším mužském tenisovém okruhu. Přestože v závěru zápasu bojoval s kolapsem fyzických sil a křečemi. Aktuálně 385. hráč žebříčku ale situaci ustál na výbornou a zkušenějšího Američana přetlačil 5:7, 6:4, 6:4.
Svůj talent i potenciál může ukázat také v dalším zápase. V něm totiž narazí na minimálně o jednu třídu těžšího protivníka. A sice nasazeného českého tenistu Lehečku, který se nachází na 22. místě světového hodnocení.
Je jasné, že Lehečka půjde do utkání jako výrazný favorit. Rodák z Mladé Boleslavi ale nemá v letošní sezoně ideální formu a v Miami, kde nikdy nepřekročil třetí kolo, se mu zatím vůbec nedaří. Přitom by mu měly zdejší rychlejší podmínky sedět.
Kouamé, svěřenec slavného bývalého francouzského tenisty Richarda Gasqueta, se čtvrtečním vítězstvím zapsal do historie. Ve věku 17 let a 13 dnů se totiž stal nejmladším vítězem zápasu na úrovni ATP Masters 1000 od legendárního Rafaela Nadala v Hamburku 2003.
Zároveň je prvním hráčem narozeným v roce 2009, který dokázal vyhrát utkání hlavní soutěže na nejvyšší tour, a nejmladším tenistou, jenž vyhrál zápas na Miami Open. S přihlédnutím i k nedostatku sil v závěru souboje se Svajdou pochopitelně radostí padl na kurt a svůj zatím nejkrásnější moment kariéry si náramně užil.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
