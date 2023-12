Letošní vizitka Krejčíkové: Premiérový triumf na akcích WTA 1000, rozchod se Siniakovou

Barbora Krejčíková (28) posbírala v letošní sezoně jen čtyři čtvrtfinálové účasti, ovšem každé ze čtyř čtvrtfinále přetavila ve finále, a navíc rozšířila svou sbírku titulů o další dva kousky. Jako pátá v historii dokázala na jednom turnaji porazit světovou jedničku, dvojku i trojku a tenisový rok 2023 zakončila v nejlepší desítce světového hodnocení, kterou momentálně uzavírá. V listopadu se rozhodla její parťačka Kateřina Siniaková ukončit deblovou spolupráci.

Historický triumf v Dubaji, první z podniků WTA 1000

Krejčíkové se ve dvouhře v úvodních týdnech sezony moc nedařilo a na první čtvrtfinálovou účast dosáhla až na konci února. Na generálce v Adelaide vypadla již ve druhém kole po dvousetové porážce s Darjou Kasatkinovou.

Na Australian Open si suverénně poradila s krajankou Sárou Bejlek, Clarou Burelovou i Anhelinou Kalininovou. Její působení zastavila v osmifinále členka TOP 10 Jessica Pegulaová a znemožnila jí obhájit loňské čtvrtfinále.

Chuť si spravila ve čtyřhře. S krajankou Kateřinou Siniakovou ovládly už čtvrtý grandslam v řadě a vůbec poprvé obhájily titul. Jednalo se o jejich celkově sedmý triumf na turnajích velké čtyřky.

"Katko, jsem ráda, že spolu hrajeme. Je to naše dlouhá společná cesta. Stále přicházíme na to, jak se zlepšovat a posouvat dál. Těším se na naše další společné zážitky. Blahopřeji také soupeřkám. Hrály opravdu dobře a vím, že nás chtěly porazit. Cítím z nich skvělou energii a líbí se mi, jak se prezentují," uvedla Krejčíková.

Na Blízkém východě se Krejčíkové zpočátku vůbec nedařilo. V Abú Zabí skončila už ve druhém kole na raketě pozdější finalistky Ljudmily Samsonovové a v katarském Dauhá se loučila v prvním kole po těsné porážce s další ruskou tenistkou Veronikou Kuděrmetovovou. Poprvé v sezoně tak nezvládla vstup do turnaje.

V Dubaji už to bylo podstatně lepší. První čtvrtfinále v letošním roce vedlo až k titulu. Rodačka z Ivančic teprve jako pátá v historii porazila na jednom turnaji světovou trojku, dvojku i jedničku a získala svou premiérovou trofej z podniků WTA 1000 a celkově šestý titul.

Na takto parádní jízdu vůbec nemuselo dojít, ve druhém kole totiž čelila celkem čtyřem mečbolům Kasatkinové. Po těsné výhře nad Ruskou smetla Petru Kvitovou, ve čtvrtfinále otočila hrozivý stav 0:6, 1:3 proti tehdy letos neporažené Aryně Sabalenkové, v semifinále dorazila kanárem Pegulaovou a ve finále jasně přehrála Igu Šwiatekovou.

"Je to velký úspěch, užívala jsem si to tu. Mám ráda zápasy na velkých kurtech a byla tu skvělá atmosféra. Věřím, že je přede mnou ještě spousta takových duelů," radovala se Krejčíková. "Znamená to strašně moc. Byl to skvělý týden, každým zápasem jsem se tu zlepšovala a dneska jsem předvedla svůj nejlepší výkon. Igu hodně respektuju, je pro mě velkou inspirací, každým dnem mě motivuje. Bylo to výborné finále a s výsledkem jsem spokojená," doplnila.

Dvě porážky se Sabalenkovou a nepovedené antukové jaro

Na obou velkých březnových akcích série WTA 1000 ve Spojených státech se celkem bez problémů dostala do osmifinále. V Indian Wells vyřadila v úvodních kolech Dajanu Jastremskou a Xinyu Wang a v Miami přehrála Aljaksandru Sasnovičovou a Madison Keysovou.

V kalifornské poušti i na Floridě ovšem narazila v osmifinálové fázi vždy na Arynu Sabalenkovou a na vítězku letošního Australian Open na rozdíl od vystoupení v Dubaji ani jednou recept nenašla. Zatímco v Indian Wells bojovala tři sety, v Miami uhrála jen pět gamů.

Podobně jako v Melbourne Parku si zklamání vynahradila v deblové soutěži. S Kateřinou Siniakovou udržela letošní neporazitelnost a Češky se radovaly z prvního triumfu v Indian Wells.

Antukové jaro se Krejčíkové nepovedlo. V kvalifikačním utkání Billie Jean King Cupu porazila na antuce v tureckém Beleku Katarinu Zavackou a prohrála s Martou Kosťukovou. Z porážky nemusela být dlouho smutná, jelikož Češky ukrajinský výběr přehrály a postoupily na finálový turnaj.

Na individuálních akcích to nebylo o moc lepší. Ve Stuttgartu ztroskotala již ve druhém kole po jasné a další prohře se Sabalenkovou, v osmifinále v Madridu byla nad její síly Petra Martičová (první letošní porážka s někým mimo TOP 20 žebříčku) a ve třetím kole v Římě schytala kanára od Jeleny Ostapenkové.

Následně přišel další výbuch na French Open. Šampionka z roku 2021 nezvládla v areálu Rolanda Garrose už druhým rokem po sobě hned úvodní zápas. Tentokrát padla s Lesjou Curenkovou, proti Ukrajince vyhrála pouhých šest gamů. "Bohužel to nevyšlo. Letos jsem od začátku nenašla na antuce pohodu. Neměla jsem se od čeho odrazit. Je to specifický povrch a já na něm nenašla pohodu jako před dvěma lety. Dnešní zápas byl víc o mně a mé hře než o soupeřce." Navíc vypadla v prvním kole i ve čtyřhře.

Skreč ve Wimbledonu, další výhra až po US Open

Před slavným Wimbledonem se připravovala v britském Birminghamu. Trápení z antuky bylo pryč, Krejčíková nepovolila set Cristině Bucsaové, krajankám Tereze Martincové a Lindě Fruhvirtové ani Lin Zhu a zaregistrovala své první čtvrtfinále, semifinále a zároveň finále na travnatých dvorcích.

Ve finálovém souboji bývalých šampionek French Open s Ostapenkovou nevyužila setbol a po dramatickém tie-breaku ztratila i druhý set. Bývalá světová dvojka odehrála své 10. finále na této úrovni, sedmý titul však nezískala. Malou náplastí byl deblový triumf po boku Ukrajinky Marty Kosťukové.

Ve Wimbledonu nastartovala sérii čtyř porážek. V úvodním kole nejslavnějšího turnaje si poradila s domácí Heather Watsonovou, jenže v tom následujícím musela za stavu 3:6, 0:4 vzdát kometě letošní sezony Miře Andrejevové.

"Opravdu nevím, co k tomu zápasu říct," uvedla Krejčíková. Potíže měla s kotníkem, který ji začal trápit už v průběhu prvního kola. "Neprožívala jsem to moc dobře. Víceméně od začátku zápasu jsem měla problémy. Jsou způsobené tím včerejším zápasem. Bohužel se to dostalo do fáze, kdy jsem nemohla pokračovat dál," podotkla.

Zranění kotníku jí nedovolilo obhajovat deblový titul s Kateřinou Siniakovou. Pár dní po konci v All England Clubu přišlo oficiální oznámení, že ukončila pětiletou spolupráci s trenérem Alešem Kartusem.

Během zdravotní pauzy musela vynechat domácí Livesport Prague Open, který předloni ovládla. Rovnou tak naskočila do sezony amerických betonů a v ani jednom ze tří zápasů neuhrála set. Konec v prvním kole zaznamenala v Cincinnati (Viktoria Azarenková), Clevelandu (Clara Tausonová) i na US Open (Lucia Bronzettiová).

"Z mého pohledu to byl nejlepší výkon od Wimbledonu. Každý zápas je lepší a lepší. Důležité momenty, kdy se to láme a mám šance odskočit, neuhrávám. A pak se to otáčí proti mně," zhodnotila Krejčíková nezdar v New Yorku.

Dvě finále na konci roku

Po nepovedeném US Open dala Krejčíková ihned najevo, že se s ní musí pořád počítat. V San Diegu ovládla dvouhru i čtyřhru (s Kateřinou Siniakovou) a slavila druhý double. Po hladkých výhrách nad Anhelinou Kalininovou a Beatriz Haddadovou Maiaovou zdolala po likvidaci manka setu a brejku Danielle Collinsovou a ve finále přetlačila ve třech setech další domácí zástupkyni Sofii Keninovou. V 11. finále se radovala ze sedmého titulu.

"Po zranění jsem neměla dobré výsledky a vlastně jsem dlouho nevyhrála. Takže jsem tady tak trochu věřila a doufala, že bych se tu mohla dočkat výhry a odrazit se. Je docela zvláštní tady teď sedět a mít titul," usmívala se Krejčíková na tiskové konferenci. "Nevím, jak si všechny tyhle krásné trofeje odvezu domů, protože mám s sebou jen tři tašky," řekla s úsměvem už na kurtu.

Poslední letošní "tisícovka" v Pekingu nebyla z pohledu Krejčíkové vůbec povedená. Tentokrát byla proti teenagerce Miře Andrejevové fit a v utkání prvního kola s ní uhrála pouhé čtyři gamy.

V Číně ještě několik týdnů zůstala. V Zhengzhou přetavila i své čtvrté letošní čtvrtfinále ve finálovou účast, ale na rozdíl od nedávného San Diega na trofej pro vítězku nedosáhla. Do závěrečného kola se dostala bez ztráty jediného setu a po obratu brala titul domácí Qinwen Zheng.

"Rozhodně je to pro mě těžká porážka, ale odehrála jsem tady dobré zápasy a týden jsem si tu užila. Loni touhle dobou jsem vyhrála v Ostravě a o rok později jsem tady ve finále. Qinwen gratuluju ke skvělému turnaji, teď si vyhrála doma ty a užij si to," řekla Krejčíková, jež v celkově 12. finále a čtvrtém v této sezoně marně útočila na svůj osmý titul.

Zklamání na Elite Trophy, Turnaji mistryň i v BJK Cupu

Na Turnaj mistryň se ve dvouhře nedostala, ale sezona pro ni ještě zdaleka nekončila. Na WTA Elite Trophy, "malém" Turnaji mistryň, v čínském Zhuhai plnila roli nejvýše nasazené. Tu však nepotvrdila. Sice přehrála Magdu Linetteovou, jenže ve třech setech nestačila na Darju Kasatkinovou a skončila už ve skupině.

Následně se s Kateřinou Siniakovou vydala na Turnaj mistryň do mexického Cancúnu. Český pár překvapivě ztroskotal už v základní skupině. V té dokázal porazit nasazené jedničky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou, avšak prohrál s pozdějšími šampionkami Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou a také s Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou.

Chuť si Krejčíková nespravila ani na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Ve španělské Seville se představila v jednom singlovém zápase a smetla Marinu Stakusicovou, ale Češky nakonec dramatickou bitvu s Kanadou prohrály. Důvěru do rozhodující čtyřhry dostaly právě Krejčíková se Siniakovou a ve dvou těsných setech podlehly Dabrowské a rozjeté Leylah Fernandezové.

"Co rozhodlo? Leylah Fernandezová. To je asi moje první odpověď po tom zklamání. Odehrála výborný zápas proti Maky. Tam Maky ztratila to momentum, kdy tam byl ten sporný moment, kdy měla brejk a mohlo to být 30:0, ale Leylah se pak znovu chytla. Hrozná škoda, že ta porážka Maky přišla po té dlouhé sérii zrovna dnes," hodnotil zklamaný kapitán Pála.

"Ten debl potom byl vyrovnaný. Hlavně při tom systému bez výhod. Fernandezová byla rozjetá. Včera se holkám povedlo vyhrát několik gamů, které rozhodoval jediný míček při shodě. Dnes se to nepovedlo, i když to pak vypadalo, že to třeba otočí. Věřil jsem, že se dostaneme do toho super tie-breaku. Ale Fernandezová bohužel neodpadla, naopak ke konci zahrála nejlíp," dodal.

Přerušení spolupráce se Siniakovou

Den po zklamání v Billie Jean King Cupu přišla pro mnohé příznivce další rána. Kateřina Siniaková totiž po šesti sezonách přerušila úspěšnou deblovou spolupráci s Krejčíkovou. Startu na olympijských hrách v Paříži, kde by měly v létě obhajovat zlaté medaile, se ale stejně jako možnému návratu k sobě v budoucnu nebrání. Cesty sedminásobných grandslamových vítězek v deblu se rozešly na přání Siniakové, která hledala nový impulz.

"Jsme dohodnuté tak, že nebudeme pokračovat. Byla to iniciativa z mé strany. Chtěla jsem malou změnu," uvedla Siniaková. "Domluvily jsme se v pohodě a určitě se nebráníme tomu, že se k sobě zase vrátíme. Myslím si, že nám pauza může prospět a že se můžeme vrátit ještě silnější," doplnila bývalá světová jednička v deblu.

"Bylo to pro mě překvapení, to ne, že ne. Hodně jsme o tom mluvily a s Kačkou to probraly. Rozcházíme se v dobrém. Její rozhodnutí respektuji. Uvidí se, co nás čeká příští rok. Jede se dál," řekla Krejčíková.

Siniaková už má náhradu, příští sezonu by měla odehrát se současnou deblovou světovou jedničkou Storm Hunterovou z Austrálie. Krejčíková je na Australian Open přihlášená s Němkou Laurou Siegemundovou figurující na pátém místě žebříčku, ale možná delší spolupráce zatím oficiální není.



Počet odehraných individuálních turnajů: 20

Počet titulů: 2 (San Diego, Dubaj)

Finále: 2 (Zhengzhou, Birmingham)

Semifinále: 0

Čtvrtfinále: 0

Bilance (nepočítaje exhibice): 34:19

Ranking na začátku sezony: 22

Momentální ranking: 10



Australian Open: osmifinále

French Open: 1. kolo

Wimbledon: 2. kolo

US Open: 1. kolo