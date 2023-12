Letošní vizitka Vondroušové: Šok ve Wimbledonu, debut v TOP 10 a pozice české jedničky

Markéta Vondroušová (24) byla letos v březnu i vinou dlouhé loňské zdravotní pauzy mimo elitní stovku světového pořadí. I s pomocí šokujícího triumfu ve slavném Wimbledonu ovšem poskočila o téměř 100 míst, debutovala v TOP 10 hodnocení a je momentální českou jedničkou. Během životní sezony si zahrála poprvé v kariéře na Turnaji mistryň a patřila k nejkonzistentnějším hráčkám na okruhu.

Vondroušová kvůli problémům se zápěstím a následné operaci přišla o šest měsíců sezony 2022. Na kurty se vrátila na konci října a po svatbě se svým dlouholetým partnerem Štěpánem Šimkem. Na prvním turnaji vypadla v úvodním kole, postupně se však rozjela a vrátila se do elitní stovky světového hodnocení. Na nejvyšším okruhu začala znovu působit až v letošním roce a návrat to byl jako hrom.

Až na jednu výjimku minimálně dvě výhry

Před startem antukového jara se zúčastnila šesti individuálních podniků a až na jednu výjimku dokázala na každém z nich porazit alespoň dvě soupeřky. Solidní měla už lednové australské léto. Na přípravné akci v Adelaide přehrála Jekatěrinu Alexandrovovou a Kaiu Kanepiovou a ve čtvrtfinále podlehla ve dvou těsných setech Aryně Sabalenkové, která nakonec na australském kontinentu vyhrála všechny zápasy a stala se grandslamovou šampionkou.

Na Australian Open vyřadila ve třech setech Alison Riskeovou-Amritrajovou i Ons Jabeurovou, proti níž si připsala svůj první skalp TOP 10 po téměř roce a celkově sedmý. Ve třetím kole byla favoritkou, ale v třísetové bitvě podlehla krajance Lindě Fruhvirtové.

Na začátku února startovala v hale v Linci a dosáhla na svůj tehdy nejlepší letošní výsledek. V Rakousku potvrdila solidní formu z úvodu roku a suverénně si poradila s Viktorijí Tomovovou, Rebekou Masárovou i Dalmou Gálfiovou (skreč). V semifinále podlehla pozdější šampionce Anastasii Potapovové a stále čekala na své první finále na nejvyšším okruhu od olympijských her v Tokiu 2021, na klasických turnajích od French Open 2019.

Zmíněnou výjimkou v konzistentních výkonech a výsledcích před startem antukového jara je vystoupení v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech ztroskotala hned na první soupeřce, což se jí ve zbytku sezony na klasických turnajích stalo už jen jednou. Nad její síly byla krajanka Karolína Plíšková.

Mnohem lepší to bylo na amerických "tisícovkách", v Indian Wells i Miami se bez ztráty setu probila do osmifinále. V kalifornské poušti v této fázi prohrála s krajankou Karolínou Muchovou a na Floridě s rozjetou Soranou Cirsteaovou. Po osmifinálových účastech na těchto akcích se po měsíci a půl vrátila do TOP 100 žebříčku.

Solidní antukové jaro

Vondroušová letos prožila solidní antukové jaro, ale určitě to mohlo být ještě mnohem lepší. Bývalá finalistka French Open byla proti všem třem přemožitelkám papírovou favoritkou. Ještě před prvním individuálním podnikem pomohla Česku k postupu na finálový turnaj Billie Jean King Cupu. Na antuce v tureckém Beleku snadno přehrála Martu Kosťukovou i Katarinu Zavackou.

"Jsem hrozně ráda, že mohu takhle pomáhat týmu a že jsem to dotáhla ke třetímu bodu. Čekaly jsme těžký zápas a nakonec to tak bylo. Jsme rády, že se nám to povedlo," uvedla Vondroušová.

Na první antukové akci série WTA 1000 v Madridu musela kvůli slabšímu žebříčkovému postavení do kvalifikačních bojů. V nich nezaváhala a v úvodním kole hlavní soutěže si poradila s domácí Marinou Bassolsovou. Hned v tom následujícím však překvapivě prohrála bitvu s Magdou Linetteovou, proti které byla jasnou favoritkou.

Šanci na lepší výsledek měla i v Římě, kde přetlačila Kaiu Kanepiovou, deklasovala grandslamovou vítězku Biancu Andreescuovou a zdolala členku TOP 10 Marii Sakkariovou. V osmifinále narazila na Jelenu Rybakinovou, pro kterou je antuka nejslabším povrchem. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán však chytla skvělou formu a celý turnaj vyhrála.

Na French Open se díky stabilním výsledkům řadila k černým koňům. Své vystoupení v areálu Rolanda Garrose, kde byla v roce 2019 až ve finále, zahájila jasným vítězstvím nad Alyciou Parksovou.

Do druhého kola však měla těžkou soupeřku v podobě Darjy Kasatkinové. Proti Rusce byla na papíře favoritkou, ale nevyužité šance vedly k dvousetové porážce. O postup se bojovalo bezmála dvě hodiny a Vondroušová proměnila jen dva z 12 brejkbolů.

"Kdybych možná hrála s někým jiným, třeba by to vyšlo. Nejsem ale nasazená, takže musím čekat i takovýto los. Jsem ráda, že jsem tu uhrála kolo a i tenhle zápas byl dobrý. Nebudu se z toho hroutit a odnesu si dobré věci. Darja je na antuce jedna z nejlepších a není náhoda, že tu hrála semifinále," řekla Vondroušová.

Daria Kasatkina with a vicious tweener to end a thrilling rally with Marketa Vondrousova! Kasatkina won in two sets to advance to the third round at Roland Garros. pic.twitter.com/dnT2h4ONg7 — The Sportsletter (@TheSportsletter) May 31, 2023

Šok ve Wimbledonu, konec trápení na travnatých dvorcích

Na začátku léta čekala Vondroušovou nejméně oblíbená část sezony, a sice turnaje na travnatých dvorcích, které rozhodně neměla v lásce. Na nejrychlejším povrchu dokázala před letošním rokem posbírat pouze pět výher a neměla na kontě jediné čtvrtfinále.

Hned na generálce v Berlíně se ovšem mezi nejlepší osmičku dostala. To byl pouze start snové jízdy. Na německém pažitu porazila Biancu Andreescuovou a domácí Jule Niemeierovou, ve čtvrtfinále musela pogratulovat zástupkyni TOP 10 Marii Sakkariové. Zklamání přišlo ve čtyřhře, po boku Kateřiny Siniakové nevyužila ve finále tři mečboly.

Na první polovinu července roku 2023 bude navždy vzpomínat. Kvůli výsledkům na trávě se ve Wimbledonu vůbec neřadila k favoritkám ani černým koňům, ale celý tenisový svět šokovala, když se stala první nenasazenou šampionkou nejslavnějšího turnaje a získala svůj první grandslamový titul a teprve druhý na nejvyšším okruhu (Biel 2017).

Vondroušová ztratila v sedmi zápasech dohromady jen dva sety. Recept našla na Peyton Stearnsovou, Veroniku Kuděrmetovovou, Donnu Vekičovou, krajanku Marii Bouzkovou, Jessicu Pegulaovou, Elinu Svitolinovou i loňskou finalistku Ons Jabeurovou.

Travnatý povrch si postupně zamilovala, každou výhrou si zvedla sebevědomí a i to jí pomohlo k obratu z 1:4 ve třetím setu proti Američance Pegulaové. V ostatních utkáních takto blízko k vyřazení neměla.

Rodačka ze Sokolova se stala první českou grandslamovou šampionkou od Barbory Krejčíkové na French Open 2021 a v All England Clubu první českou vítězkou od triumfů Petry Kvitové v letech 2011 a 2014.

"Řekla bych, že je to šílené. Dosud jsem na trávě nehrála dobře, a když jsem sem dorazila, říkala jsem si, že budu hrát bez stresu a zkusím vyhrát pár zápasů. A teď se stalo tohle. Je to neuvěřitelné, prostě bláznivá cesta. Stále tomu nemůžu uvěřit. Každý chce grandslam a tenhle je ještě cennější než ostatní, protože je to Wimbledon," uvedla Vondroušová.

Po Wimbledonu žádný útlum, ale nepovedený Turnaj mistryň

Vondroušová si po šokujícím triumfu ve Wimbledonu naordinovala téměř měsíční pauzu, a to naprosto zaslouženou. Po prvním velkém titulu přichází u tenistů i tenistek často útlum, ale nová členka TOP 10 si dál vedla solidně a stabilně.

Na velkých generálkách na poslední grandslam sezony v Montrealu a Cincinnati nechyběla v závěrečných kolech. V Kanadě si poradila s Majar Šarífovou a vracející se bývalou světovou jedničkou Caroline Wozniackou, než ji v osmifinále po výprasku zastavila rozjetá Coco Gauffová.

Roli favoritky úspěšná potvrzovala také v Ohiu, kde přehrála Kateřinu Siniakovou, Anastasii Potapovovou a Sloane Stephensovou. Ve čtvrtfinále těsně prohrála úvodní set s Igou Šwiatekovou a poté už nedokázala Polce vzdorovat.

Do závěrečného majoru roku US Open vstupovala Vondroušová v mnohem lepší pozici než ve Wimbledonu. Coby členka TOP 10 světového pořadí měla podstatně snazší los, ale na druhou stranu měla po triumfu ve Wimbledonu na zádech terč a byla pod mnohem větším tlakem.

S ním se poprala úspěšně a zaznamenala další letošní čtvrtfinálovou účast. Po jasných výhrách nad Na-Lae Han, Martinou Trevisanovou a Jekatěrinou Alexandrovovou přetlačila po obratu domácí vycházející hvězdu Peyton Stearnsovou a postoupila mezi nejlepší osmičku. Už proti první z amerických soupeřek nebyla fit a ve čtvrtfinále pak jasně nestačila na Madison Keysovou.

Na bolavý loket se však Vondroušová rozhodně vymlouvat nechtěla. "Nacpala jsem se práškama, o ruce to nebylo. Madison odehrála skvělý zápas. Bylo to těžké. V prvním setu mi nedala moc šancí. Ve druhém jsem hrála dobře, snažila se bojovat, ale nestačilo to. Obecně jsem však spokojená. Bylo to mé první čtvrtfinále na US Open," uvedla Vondroušová.

Závěr sezony se Vondroušové vůbec nepovedl, po čtvrtfinále na US Open prohrála všechny čtyři zápasy na individuálních akcích. Na kurty se vrátila až na začátku října na poslední "tisícovce" v Pekingu a ztroskotala hned na Anhelině Kalininové, ačkoli vedla 6:1, 2:1 a měla tři brejkboly.

Následně absolvovala debut na Turnaji mistryň. Pobyt v mexickém Cancúnu si však kvůli špatné organizaci, nerovnému kurtu ani počasí neužila. Ve skupině prohrála s Igou Šwiatekovou, Ons Jabeurovou i Coco Gauffovou. Proti poslední jmenované podávala na vítězství.

"Ten týden byl fakt šílenství. Zrovna jsme říkaly s mamkou a Miri (Kolodziejovou), že jsme nečekaly, že sem přijedeme, bude tu křivý kurt a bude se to šestkrát kvůli počasí přerušovat. Člověka to trochu rozčiluje, že jsou takové podmínky, ale jsem ráda, že jsem to trochu překousla a bojovala," řekla Vondroušová.

S letošní sezonou se rozloučila na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu. Ve skupině deklasovala Američanku Sofii Keninovou, ale v semifinále prohrála s Kanaďankou Leylah Fernandezovou a Češky se do finále neprobojovaly. V reprezentaci prohrála poprvé od roku 2017 a po 11 vybraných dvouhrách. "Věděla jsem, že to jednou skončí. Od druhého setu měl zápas dost vysokou úroveň a výměny byly neskutečné. Dělala jsem, co jsem mohla. Ona mi to bohužel párkrát urvala. Někdy to přijít muselo," hodnotila.



Počet odehraných individuálních turnajů: 16

Počet titulů: 1 (Wimbledon)

Finále: 0

Semifinále: 1 (Linec)

Čtvrtfinále: 4 (US Open, Cincinnati, Berlín, Adelaide 1)

Bilance (nepočítaje exhibice): 41:18

Ranking na začátku sezony: 92

Momentální ranking: 7



Australian Open: 3. kolo

French Open: 2. kolo

Wimbledon: triumf

US Open: čtvrtfinále