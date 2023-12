Letošní vizitka Lehečky: Obrovský progres, první finále a nepovedený závěr sezony

Jiří Lehečka (22) vstupoval do letošní sezony coby 81. hráč světa. Nyní je suverénní českou jedničkou v mužském žebříčku a také figuruje přesně o 50 míst výše. Rodák z Mladé Boleslavi učinil v aktuálním roce obrovský progres na všech frontách, zejména na grandslamech. Navíc má na kontě první odehrané finále na turnajích ATP. Jeho letošní vizitku trochu kazí akorát nepovedený závěr sezony.

Zázrak na Australian Open

Lehečka loni v únoru zazářil postupem z kvalifikace do semifinále na silně obsazeném halovém podniku v Rotterdamu, dokonce v souboji o finále sebral set nyní dvojnásobnému grandslamovému finalistovi a stabilnímu členovi TOP 10 pořadí Stefanosovi Tsitsipasovi. Na další semifinálovou účast na klasických turnajích na nejvyšším okruhu si ovšem musel počkat do letošního roku. Senzační tažení v nizozemské hale ho katapultovalo do elitní stovky hodnocení, ve které se od té doby drží.

Právě skončený tenisový rok zahajoval coby 81. hráč světa. Výrazný skok směrem k aktuální 31. pozici zaznamenal už v lednu. Přípravu na úvodní grandslam sezony měl solidní, v United Cupu jasně přehrál vracejícího se Alexandera Zvereva a celkem statečně vzdoroval Taylorovi Fritzovi. Následoval postup z kvalifikace do druhého kola v Aucklandu, v němž těsně podlehl pozdějšímu finalistovi Cameronovi Norriemu.

Na Australian Open poté zaregistroval nejspíše svůj zatím největší úspěch v kariéře. Po jednoznačné výhře nad Bornou Čoričem zapsal své vůbec první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů a u toho rozhodně neskončil. V následujících dnech si připsal skalpy Christophera Eubankse, Norrieho a Félixe Augera-Aliassimeho a stal se prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou přesně po pěti letech.

"Něco takového jsem nečekal," citovala Lehečku agentura Reuters. "Hluboko uvnitř jsme ale s týmem věděli a věřili, že mám na to, abych předváděl dobrý tenis, který mě může vynést na vyšší příčky," uvedl rodák z Mladé Boleslavi po postupu mezi nejlepší osmičku australského majoru.

Také na druhém individuálním turnaji v této sezoně skončil na raketě pozdějšího finalisty. Tentokrát byl nad jeho síly Tsitsipas. Rozjeté řecké jedničce nedokázal Lehečka sebrat set, nicméně Melbourne Park mohl po fantastickém výsledku zajišťujícím debut v TOP 50 žebříčku opouštět s hlavou vztyčenou.

"Byla to skvělá jízda a celý pobyt v Austrálii jsem si užil. Čtvrtfinále je pro mě skvělý výsledek. Jsem rád, že jsem ukázal během těchto dvou týdnů dobrý tenis. Získal jsem také spoustu zkušeností a podnětů ke zlepšení," uvedl Lehečka.

Kousek od prvního finále, po nevyužitých mečbolech krize

Lehečkovi se podařilo okamžitě navázat na parádní vystoupení na Australian Open. Na začátku února v Davis Cupu porazil Joaa Sousu i Nuna Borgese a výrazně pomohl českému výběru k postupu na finálový turnaj nejprestižnější mužské týmové soutěže.

O pár týdnů později znovu zazářil. V katarském Dauhá našel recept na Damira Džumhura, Emila Ruusuvuoriho a Andreje Rubljova a po dalším cenném skalpu sahal v semifinále s Andym Murraym. Celkem pětkrát byl jediný míček od vítězství nad bývalou světovou jedničkou a trojnásobným grandslamovým šampionem. A také od premiérového finále na hlavní tour.

Nejlepší český tenista však zaváhal, ani jednu šanci neproměnil a s britským veteránem nakonec padl nejtěsnějším možným rozdílem v tie-breaku rozhodujícího setu. "Věděl jsem, že na postup do finále podává poprvé, takže jsem ho zkusil dostat pod tlak. Moc dobře vím, jak náročné je dopodávat takové zápasy. Ale abych byl upřímný, netuším, jak se mi povedlo to otočit. Byl to jeden z mých největších obratů v kariéře," řekl Murray po svém prvním semifinále od loňského června.

Po promarněných šancích na první finále na takto vysoké úrovni přišla možná nepřekvapivě menší krize. Lehečkovi se až do startu antukového jara nepodařilo dosáhnout na žádný pořádný výsledek, ačkoli se zúčastnil čtyř akcí, z toho jednoho challengeru.

Je však potřeba zmínit i fakt, že měl na všech čtyřech podnicích velmi těžkého soupeře a pouze v jednom z těchto prohraných utkání byl papírovým favoritem. V Dubaji nedotáhl náskok setu a prohrál hned se zlepšujícím se Alexanderem Zverevem, v Indian Wells nedokázal zopakovat vítězství nad Rubljovem a na challengeru ve Phoenixu byl nad jeho síly hned Thanasi Kokkinakis.

O něco lépe si vedl v Miami. Na floridském Masters ovšem využil příznivého losu a poradil si s antukovým specialistou Federicem Coríou a trápícím se Lorenzem Musettim. Jeho skutečnou formu ukázalo třetí kolo, v němž jednoznačně nestačil na Karena Chačanova.

Spolupráce s Berdychem, první osmifinále na Masters

Až v průběhu jara Lehečka přiznal spolupráci s bývalou českou jedničkou a grandslamovým finalistou Tomášem Berdychem. V kontaktu byli již během lednového Australian Open a o měsíc později se Berdych připojil k Lehečkovi na turnaji v Dubaji. Ostrá spolupráce vypukla v úvodu antukového jara na Masters v Monte Carlu. "Jsem za to moc rád. Tomáš je člověk, který má habaděj zkušeností na nejvyšší úrovni, kam míříme i my. Byl tam strašně dlouhou dobu a v našem týmu je to důležitý faktor," uvedl Lehečka.

Okamžitě následovalo pokoření dalšího důležitého milníku. Lehečka v Monaku přehrál Emila Ruusuvuoriho a Grigora Dimitrova a dočkal se svého premiérového osmifinále na podnicích Masters. V něm ho po obratu zastavil Taylor Fritz. Dva zápasy zvládl také v Banja Luce, ve čtvrtfinále mu vystavil stopku Miomir Kecmanovič.

Lehecka's 2023 aging like a fine wine @jirilehecka takes out last year's semi-finalist Dimitrov 7-6(4) 6-4 in Monte Carlo!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/zgTPY1okIb — Tennis TV (@TennisTV) April 12, 2023

Zbytek antukového jara měl naopak absolutně nepovedený, zčásti kvůli zranění pravé nohy. Na premiéru na madridském Masters by asi nejraději zapomněl, v úvodním zápase uhrál jen dva gamy a výprask od Alexandera Ševčenka schytal za pouhých 45 minut. Vítězství pak neokusil ani na římském Masters a na challengeru v Turíně. V italském hlavním městě prohrál bitvu s Fábiánem Marozsánem, který o kolo později senzačně vyřadil Carlose Alcaraze. O úroveň níž v Turíně vzdal po čtyřech gamech ukrajinskému outsiderovi Aleksandrovi Brajninovi.

Jako zklamání určitě hodnotil i vystoupení na French Open. Do druhého grandslamu sezony sice vstoupil pětisetovou výhrou nad finalistou madridského Masters Janem-Lennardem Struffem, jenže ve druhém kole naopak sám nepotvrdil roli favorita a získal jen sedm gamů proti Marcosovi Gironovi.

"Určitě to byl jeden mých z nejhorších zápasů v sezoně. Z hlediska výsledku, výkonu i jak jsem se cítil na kurtu," řekl novinářům Lehečka. Aby toho nebylo málo, na challengeru v Prostějově se loučil už ve čtvrtfinále po překvapivé porážce s Lukášem Kleinem.

První výhry na trávě, hořkosladký Wimbledon

Lehečka debutoval na travnatých dvorcích na profesionální úrovni loni, ale na nejrychlejším povrchu prohrál všechny tři zápasy. Mnohem lepší měl nejkratší část sezony letos, když z ani jednoho ze tří turnajů neodjel s prázdnou.

Na obou generálkách ve Stuttgartu a londýnském Queen's Clubu ztroskotal ve druhém kole a pokaždé na pozdějším šampionovi. Na německém pažitu prohrál s Francesem Tiafoem a v Londýně s Carlosem Alcarazem, který poté ovládl i slavný Wimbledon.

A sad way to finish...



An injury has forced Jiri Lehecka to retire against Daniil Medvedev #Wimbledon pic.twitter.com/1xieJEicHn — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2023

Právě ve Wimbledonu se Lehečkovi podařilo dosáhnout na další výrazný úspěch. Po hladkých výhrách nad Sebastianem Ofnerem a Franciscem Cerúndolem udolal v pěti setech Tommyho Paula. Nejslavnější turnaj měl však pro něj hořkosladký konec, v osmifinále musel vzdát za stavu 0:2 na sety Daniilovi Medveděvovi. Důvodem byla bolest v pravém nártu a chodidle.

"Když to řeknu takhle, tak jsem se vybrečel už v šatně," uvedl Lehečka. "Lehké shrnutí turnaje jsme už byli schopní udělat. I když se to neprovádí po takovémto konci jednoduše, nakonec to byl super turnaj. S větším odstupem to pro mě bude mít ještě větší váhu, než když to říkám teď. Potvrdil jsem, že na grandslamu hrát umím," doplnil.

Premiérové finále a nové žebříčkové maximum

Před startem americké šňůry se Lehečka vydal na antuku do Umagu. V chorvatském městě si poprvé v kariéře vyzkoušel roli nasazené jedničky na turnajích ATP. Moc z toho ale nevytěžil, po vítězství nad Dominicem Thiemem nestačil v souboji mladých talentů na Mattea Arnaldiho a vypadl už ve čtvrtfinále.

US Open Series nemohl až na jednu výjimku hodnotit jako povedené. Na podnicích Masters v Torontu a Cincinnati a na US Open dohromady zapsal jen jednu výhru, a to proti trápícímu se Brandonovi Nakashimovi v Kanadě. Jeho los však nebyl vůbec jednoduchý, vzápětí potkal Caspera Ruuda, v Ohiu ztroskotal na úvod na Taylorovi Fritzovi a před US Open měl jen dva dny na přesun a ve Flushing Meadows prohrál hned s Aslanem Karacevem.

Zmiňovali jsme jednu výjimku, a tou je vystoupení ve Winston-Salemu. Na poslední generálce před závěrečným grandslamem roku dokázal zdolat Mitchella Kruegera, Dominika Köpfera a Maxe Purcella. K semifinále mu nenastoupil Sebastian Korda.

Lehečka měl každopádně obrovskou šanci přetavit hned své první finále na nejvyšším okruhu v titul. Ve finálovém duelu totiž čelil antukovému specialistovi Sebastiánovi Báezovi. Utkání s Argentincem a tíhu okamžiku ovšem vůbec nezvládl a prohrál jasně ve dvou setech. Následoval debut v TOP 30 hodnocení a nové žebříčkové maximum v podobě 29. místa.

Daviscupová euforie, nepovedený závěr roku

Chuť po vyřazení v prvním kole US Open si spravil zhruba o dva týdny později v základní skupině finálového turnaje Davisova poháru. Ve španělské Valencii přehrál ve dvou setech Alejandra Davidoviche, Soonwoo Kwona i Lasla Djereho a výrazně pomohl Čechům k postupu do čtvrtfinále.

"Je to něco, co jsme na začátku roku nebo po losu určitě nečekali. Je to velké překvapení, ale zasloužili jsme si to. Hráli jsme tu dobře a ukázali, že máme kvalitu na to, abychom takovéto hráče poráželi," řekl na tiskové konferenci po posledním duelu s Djerem.

Možná překvapivě odehrál svůj první letošní individuální podnik na halových betonech až na konci září v Astaně. Po "povinném" vítězství nad Jegorem Gerasimovem jasně prohrál čtvrtfinále s Hamadem Medjedovičem. V následujících týdnech se ocitl v další krizi, na Masters v Šanghaji (Diego Schwartzman), ve Stockholmu (Dino Prižmič) ani na Masters v Paříži (Roberto Bautista) nezvládl hned úvodní zápas. Mezitím uhrál druhé kolo ve Vídni.

Sezonu uzavřel ve vyřazovacích bojích Davis Cupu. Češi skončili hned ve čtvrtfinále po porážce s Australany, loňskými finalisty. Lehečka byl přitom třikrát pouhé dva míčky od toho, aby přemohl Alexe de Minaura a zajistil postup do semifinále. Dokonce podával na vítězství. Následně nastoupil do rozhodující čtyřhry, ve které po boku Adama Pavláska neuspěl.

"Myslím, že jsme ani tady nepředvedli výkony, za které bychom se měli stydět. Chyběl nám bohužel kousíček, ale pro všechny je důležité, že víme, jakou cestou se chceme dát," uvedl. "Většinu času jsem měl herně navrch, jenže pak tam byly dva momenty, kdy se ukázalo, že jsem (v žebříčku) jednatřicátý a on dvanáctý."

Počet odehraných individuálních turnajů: 27

Počet titulů: 0

Finále: 1 (Winston-Salem)

Semifinále: 1 (Dauhá)

Čtvrtfinále: 5 (Astana, Umag, Prostějov challenger, Banja Luka, Australian Open)

Bilance (nepočítaje exhibice): 38:29

Ranking na začátku sezony: 81

Momentální ranking: 31



Australian Open: čtvrtfinále

French Open: 2. kolo

Wimbledon: osmifinále

US Open: 1. kolo