Letošní vizitka Noskové: Značný posun, cenné skalpy a promarněná šance na první titul

Linda Nosková (19) má za sebou další průlomovou a zatím nejlepší sezonu kariéry. Česká teenagerka si zahrála svá úvodní dvě finále na hlavním okruhu a na domácím Livesport Prague Open promarnila velkou šanci na premiérový triumf na nejvyšší úrovni. V aktuálním roce posbírala několik cenných skalpů, ukázala svůj značný potenciál a učinila další výrazný progres ve všech směrech.

Senzační finále v Adelaide a skok o téměř 50 míst

Nosková loni debutovala v TOP 100 světového pořadí a do letošní sezony vstupovala coby 102. hráčka světa. Úvodní týden roku měla famózní a po senzačním finále na silně obsazeném podniku WTA 500 v Adelaide následoval skok o téměř 50 míst do nejlepší šedesátky žebříčku.

Její působení v australském městě mohlo skončit hned v prvním kole kvalifikace, v němž odvracela mečbol Anny Kalinské. Na úvod hlavní soutěže si vyšlápla na světovou osmičku Darju Kasatkinovou a připsala si svůj premiérový skalp TOP 10. Své tažení nakonec dotáhla až do svého prvního finále na nejvyšší tour. Další hrozbu v podobě mečbolu musela likvidovat ve čtvrtfinále s dvojnásobnou šampionkou Australian Open Viktorií Azarenkovou a ve třech setech zdolala také světovou dvojku a další favoritku Ons Jabeurovou.

Nad její síly byla až v lednu skvěle hrající Aryna Sabalenková. Pozdější vítězku úvodního grandslamu sezony značně potrápila, když si ve druhé sadě vynutila tie-break. "Dnes to byl velmi těžký zápas. Aryna hrála prostě úžasně. Neměla jsem moc šancí. Byly tam nějaké brejkboly, ale ona se z toho pokaždé díky servisu dostala. Bylo těžké to prolomit," řekla Nosková, která v utkání soupeřce ani jednou nesebrala servis.

V rámci australského léta stihla už jen Australian Open. Kvůli žebříčkovému postavení v předchozích týdnech musela v Melbourne Parku do kvalifikace. Do ní vstoupila pouhé dva dny po odehraném finále v Adelaide a náročný a rychlý přesun o zhruba 700 kilometrů se na jejím výkonu velmi negativně podepsal.

Favorizovaná Češka působila unaveně a v roli nasazené dvojky ztroskotala hned v prvním kole kvalifikačních bojů. Od posledního prosincového dne odehrála už osmé soutěžní utkání a po necelých dvou hodinách podlehla Katherine Sebovové.

Po delším odpočinku přišel další solidní výsledek. V lyonské hale vyhrála čtyři zápasy v řadě bez ztráty jediného setu, což zahrnuje hladké vítězství nad trápící se bývalou světovou jedničkou Garbiňe Muguruzaovou. Z překvapivé porážky ve čtvrtfinále s Camilou Osoriovou ale určitě radost neměla. Útěchou mohl být debut v TOP 50 hodnocení. Na další halové akci v Linci naopak vypadla hned v prvním kole s Alison Van Uytvanckovou, která patří pod střechou k velkým hrozbám.

Smůla na los v USA a trápení na antuce

Díky zlepšenému žebříčkovému postavení si mohla poprvé vyzkoušet prestižní březnové podniky ve Spojených státech. V kalifornském Indian Wells hrála na akcích WTA 1000 poprvé v kariéře a vyřadila zkušenou Irinu Beguovou a v souboji mladých talentů Amandu Anisimovovou. Ve třetím kole narazila na členku TOP 10 Coco Gauffovou a proti další domácí zástupkyni byla bez šance.

Pár dní po vypadnutí před branami osmifinále v kalifornské poušti byla poprvé nominována do českého týmu pro Billie Jean King Cup. "Nečekala jsem, že by (nominace) přišla takhle rychle. Ani bych neřekla, že to byl můj hlavní cíl. Nijak jsem to neplánovala, nikdy se nekoukám extrémně daleko. Vždy to vyplyne z toho, jaký mám rok a kam se posunu na žebříčku. Jestli tu ale jsem, tak si to asi zasloužím," řekla Nosková, jež však do utkání s Ukrajinou nezasáhla.

Ještě před odletem do tureckého Beleku se představila v Miami. Na další z amerických "tisícovek" jasně porazila Luciu Bronzettiovou a ve druhém kole schytala výprask a kanára od zkušenější krajanky a pozdější šampionky Petry Kvitové.

Antukové jaro se Noskové vůbec nepovedlo. Přípravu na French Open zahájila ve druhé půlce dubna skrečí v prvním kole na podniku W100 v portugalském Oeirasu a na žádném z následujících čtyř turnajů nedokázala porazit více než dvě soupeřky, ačkoli se zúčastnila dvou akcí série WTA 125k.

V Římě nezvládla druhé kolo s Magdou Linetteovou, která nepatří na nejpomalejším povrchu k obávaným soupeřkám. Na turnajích 125k v Paříži i na Makarské prohrála vždy s Diane Parryovou ve čtvrtfinálové fázi.

Mezitím si samozřejmě nenechala ujít grandslamové French Open. V areálu Rolanda Garrose, kde předloni ovládla juniorku, zapsala po skreči Danky Koviničové své premiérové vítězství v hlavních soutěžích majorů. Už ve druhém kole potkala jednu z největších favoritek na titul, se světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou uhrála šest gamů.

Premiéra na trávě, promarněná šance na titul

Nosková na konci června a na začátku července absolvovala své první profesionální zápasy na travnatých dvorcích. Na nejrychlejším povrchu neměla dobré výsledky. V prvním kole v Birminghamu prohrála s pozdější šampionkou Jelenou Ostapenkovou a ve druhém kole v Bad Homburgu s Ljudmilou Samsonovovou. Obě tyto soupeřky už v minulosti na pažitu triumfovaly.

Jako velké selhání musela hodnotit premiéru ve Wimbledonu. V prvním kole totiž narazila na tehdy až 126. hráčku světa Dalmu Gálfiovou a s Maďarkou po vydřeném úvodním setu uhrála už jen čtyři gamy.

Mnohem lepší to bylo na oblíbených betonech. Ve Varšavě sice začala těsnou výhrou nad Janou Fettovou, nicméně pak předvedla solidní výkon ve čtvrtfinále s domácí hvězdou Igou Šwiatekovou, která o pár dní později turnaj ovládla. Jednalo se o její první čtvrtfinálovou účast na nejvyšším okruhu po téměř půlroce.

Na Livesport Prague Open měl přijít největší dosavadní úspěch. Nosková odstartovala působení v pražské Stromovce demolicí Elviny Kalievové, ve druhém kole otočila stav 1:6, 1:3 proti Ankitě Rainaové a pak deklasovala Annu Karolínu Schmiedlovou a Tamaru Korpatschovou.

Příznivého losu a selhání dalších adeptek na titul však nevyužila a prohrála i své druhé letošní a zároveň kariérní finále na turnajích WTA. Na domácích betonech byla ve finálovém souboji, který musel být kvůli dešti přeložen na pondělí, s lucky loserem Nao Hibinovou jasnou favoritkou. Nervozita však Noskovou semlela, k tomu můžeme přičíst vynikající výkon Japonky a náročné podmínky a ve výsledku je z toho jasná porážka s tehdy 136. ženou pořadí.

"Nedokázala jsem hrát v tomhle větru svoji hru, soupeřka vlastně jen umisťovala míče a já jsem je vyhazovala. Navíc byla rozehraná. S větrem jsem měla problémy i v tom jediném tříseťáku, který jsem tady hrála. Nebylo to nic příjemného. Nedá se nic dělat. Minulý rok semifinále, letos finále. Chtěla jsem to vyhrát, škoda," řekla Nosková v rozhovoru pro Českou televizi.

Po osmifinále v Cincinnati trápení

Kvůli finálové účasti v Praze přišla o velký podnik WTA 1000 v Montrealu. Na další akci této kategorie v Cincinnati už ale nechyběla a uhrála své první osmifinále na "tisícovkách". V Ohiu se jí podařilo projít dvoukolovou kvalifikací a oplatit letošní porážku Ljudmile Samsonovové a také krajance Petře Kvitové. V osmifinále naopak letos i podruhé podlehla Coco Gauffové.

Nosková schytala ve dvou setech po sobě kanára, Gauffová jí ho nadělila ve druhé sadě a Leylah Fernandezová v Clevelandu hned v té první. Podle papírových předpokladů měla Češka sehrát s Kanaďankou tuhou bitvu, ale místo toho získala pouhé dva gamy a na US Open nedorazila v dobré formě.

Ve Flushing Meadows zaregistrovala své první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů bez skreče soupeřky, když deklasovala domácí Madison Brengleovou. Svůj druhý start na závěrečném grandslamu sezony zakončila ve druhém kole po bitvě s loňskou finalistkou Ons Jabeurovou.

Trápení pokračovalo do konce sezony. V Tokiu si sice poradila s domácí outsiderkou Himeno Sakacumeovou, jenže ani v japonské metropoli se nedostala přes druhé kolo, jelikož v něm prohrála a dostala kanára od Anastasie Pavljučenkovové.

Domácí outsiderku vyřadila i na posledním letošním podniku série WTA 1000 v Pekingu, k utkání druhého kola s Jelenou Ostapenkovou však kvůli nemoci vůbec nenastoupila a znovu se představila až o více než měsíc později na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu.

Ve španělské Seville potvrdila slabší formu z posledních týdnů sezony a měla obrovské potíže s Céline Naefovou, dokonce v rozhodujícím dějství prohrávala už 1:4. I díky její vydřené výhře Češky ve skupině porazily Švýcarky a nakonec vypadly až v semifinále s Kanadou.

Nosková se dostala do nominace na ocenění WTA s názvem Nováček roku. Anketu vyhrála teprve 16letá Ruska Mirra Andrejevová. Malou náplastí na nepovedený závěr sezony byl alespoň triumf jejího týmu (TK Agrofert Prostějov) v letošním ročníku extraligy. Nosková si v exhibiční soutěži poradila s Rebeccou Šramkovou, kterou přetlačila až v tie-breaku rozhodující sady, a krajankou Dominikou Šalkovou.



Všechny články o Lindě Noskové

Další vizitky: Jiří Lehečka | Tomáš Macháč | Linda Fruhvirtová | Kateřina Siniaková

Počet odehraných individuálních turnajů: 21

Počet titulů: 0

Finále: 2 (Praha, Adelaide 1)

Semifinále: 0

Čtvrtfinále: 4 (Varšava, WTA 125k Makarská, WTA 125k Paříž, Lyon)

Bilance (nepočítaje exhibice): 34:20

Ranking na začátku sezony: 102

Momentální ranking: 41

Australian Open: kvalifikace

French Open: 2. kolo

Wimbledon: 1. kolo

US Open: 2. kolo