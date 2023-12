Letošní vizitka Kvitové: Historický triumf v Miami, komplikace před novou sezonou

Petra Kvitová (33) v letošní sezoně dosáhla na pouhé dvě semifinálové účasti. Dvojnásobná královna Wimbledonu však oba postupy mezi nejlepší kvarteto přetavila v triumf a stala se historicky první českou šampionkou prestižního podniku WTA 1000 v Miami. Poprvé od roku 2019 dokázala v rámci jedné sezony posbírat více než jeden titul, nicméně s letošním vystoupením nemůže být kvůli ostatním výsledkům úplně spokojená. Navíc před nadcházející sezonou bojuje s problémem se zády.

Kvitová se během letošní sezony dokázala poprvé od září 2021 vrátit do elitní desítky žebříčku a celý rok se držela v nejlepší dvacítce světového hodnocení. Více než jeden titul v jednom tenisovém roce zapsala poprvé od sezony 2019. Sbírku trofejí tak rozšířila na 31 kousků.

Nepovedené Australian Open a jen jedno čtvrtfinále

V úvodních čtyřech zápasech letošní sezony neztratila jediný set. V United Cupu přehrála členku TOP 10 Jessicu Pegulaovou a pak pomohla Česku k vítězství nad Německem po výhře nad Laurou Siegemundovou. Naši tenisté však skončili v nové týmové soutěži už ve skupině.

První individuální podnik odehrála v Adelaide, kde v souboji wimbledonských šampionek vyřadila Jelenu Rybakinovou a pak jí po prohrané úvodní sadě vzdala Qinwen Zheng. Ve čtvrtfinále byla nad její síly Darja Kasatkinová. Na další čtvrtfinálovou účast čekala bývalá světová dvojka až do března.

Australian Open rozhodně nemohla hodnotit pozitivně. Po relativně hladké výhře nad Alison Van Uytvanckovou vypadla ve druhém kole po těsných dvou setech s Anhelinou Kalininovou. Třetím rokem po sobě tak v Melbourne Parku skončila dříve než ve třetím kole.

"Snažila jsem se to nějakým způsobem zvládnout. Soupeřka ale hrála velice dobře. Ani mi nedala moc šanci to otočit. Moje hra jí nějakým způsobem sedí. Servis mi dnes úplně nepsal, hlavně ten první, což bylo důležité, abych to třeba dotáhla do třetího setu," řekla Kvitová Radiožurnálu.

Výkonnostně slabší byly v jejím podání i oblíbené podniky na Blízkém východě. V Dauhá, kde v minulosti dvakrát triumfovala, se loučila již ve druhém kole. Proti Coco Gauffové nedokázala získat ani set.

Jen o chlup lepší vystoupení podnikla v Dubaji. Po suverénních skalpech Martiny Trevisanové a Julie Putincevové narazila šampionka z roku 2013 na krajanku Barboru Krejčíkovou a s pozdější vítězkou uhrála v osmifinále jen pět gamů.

První česká šampionka Miami Open, na antuce bez výhry

Na prestižních březnových "tisícovkách" v Indian Wells a Miami se Kvitové v minulosti nikdy moc nedařilo, před startem letošních ročníků těchto akcí měla v obou amerických městech maximum ve čtvrtfinále. Na Floridě ho ovšem výrazně vylepšila.

V kalifornské poušti byla mezi nasazenými, ale los rozhodně jednoduchý neměla. Po postupu přes domácí Elizabeth Mandlikovou sehrála divokou bitvu s Jelenou Ostapenkovou a v osmifinále odvrátila čtyři mečboly domácí jedničky Jessicy Pegulaové. Ve čtvrtfinále už jí došly síly, proti Marii Sakkariové nedokázala dotáhnout náskok 6:4, 3:1.

I přes zlepšenou formu se žádný výraznější výsledek v Miami nečekal. Kvitová ovšem všechny překvapila a znovu ukázala, že je stále schopná vyhrávat i ty největší turnaje. Na Floridě využila selhání favoritek, zvládla všech šest zápasů, na podnicích tzv. Sunshine Doublu poprvé prošla do semifinále a ve finále přemohla Jelenu Rybakinovou.

Kvitová tak získala svůj jubilejní 30. vavřín na nejvyšší tour a devátý titul z akcí WTA 1000, první po téměř pěti letech. Zároveň se stala první českou šampionkou v historii Miami Open a druhou nejstarší vítězkou tohoto podniku. Ještě k tomu si zajistila po roce a půl návrat do TOP 10 světového pořadí.

"Ráda bych každému poděkovala za podporu. Vidím tu i české vlajky, slyším češtinu. Beru jako velké pozitivum, že stále můžu hrát s těmi nejlepšími. Jsem hrdá na to, že i ve svém věku můžu vyhrávat velké turnaje," řekla po zisku cenné trofeje. "Hrála jsem už tolik finále... Vím, že je můžu hrát dobře bez ohledu na to, proti komu se postavím. To pro mě bylo moc důležité vědět. Zkušenosti hrály velkou roli," dodala.

Do antukového jara chtěla vstoupit už na konci dubna ve Stuttgartu. Její letošní působení na nejpomalejším povrchu však zhatilo zranění pravé nohy, které jí nedovolilo navázat na senzační triumf v Miami. Kvůli stejnému problému vynechala také prestižní turnaj v Římě.

Před druhým majorem sezony odehrála jediný přípravný zápas. V oblíbeném Madridu, kde je se třemi tituly nejúspěšnější hráčkou turnaje, ztroskotala hned po úvodním zápase, když nestačila ve dvou setech na extrémně se trápící Jule Niemeierovou.

Svou asi nejméně oblíbenou část sezony zakončila na French Open porážkou v prvním kole s Elisabettou Cocciarettovou. Semifinalistka z let 2012 a 2020 nezvládla vstup do pařížského grandslamu teprve podruhé v kariéře a poprvé od roku 2010.

Prvenství v Berlíně, výprask ve Wimbledonu

Po nepovedeném antukovém jaru, během něhož neuhrála ve dvou zápasech jediný set, měla parádní debut v Berlíně. Na oblíbené trávě neztratila jediný set, postupně přehrála krajanku Karolínu Plíškovou, Nadiu Podoroskou, Caroline Garciaovou, Jekatěrinu Alexandrovovou a ve finále Donnu Vekičovou. Mohla se tak radovat ze svého 31. kariérního titulu a šestého z nejrychlejšího povrchu.

"Donno, odehrála jsi skvělý zápas i celý turnaj. Přeju ti hodně štěstí ve Wimbledonu. Vidím tady spoustu českých fanoušků, moc všem děkuju za podporu," řekla Kvitová s trofejí pro šampionku.

Ve Wimbledonu se řadila k favoritkám. Dvojnásobná šampionka celkem dlouho natahovala vítěznou sérii z Berlína a vyřadila Jasmine Paoliniovou, Aljaksandru Sasnovičovou a Nataliji Stevanovičovou. Teprve podruhé od druhého triumfu v tomto dějišti v roce 2014 prošla do druhého týdne nejslavnějšího turnaje.

Na osmifinálový souboj s loňskou finalistkou a pozdější finalistkou tohoto ročníku Ons Jabeurovou by ale asi nejraději zapomněla. S Tunisankou uhrála pouhé tři gamy, navíc schytala potupného kanára. Jedná se o jeden z jejích nejhorších výkonů v kariéře. Na čtvrtfinále na majorech čeká od French Open 2020.

"Není to úplně slušné, ale dneska jsem prostě dostala na 'pr' tři tečky a 'l'. A tak jsem to i vzala. Doufala jsem v otočku, že se do zápasu dostanu ještě ve druhém setu, ale dostala jsem výprask. Tak to prostě je a nemůžu s tím nic dělat. Ons je navíc dobrá holka. Proto jsem se u sítě usmívala," řekla Kvitová.

O necelé dva týdny později však měla naopak důvod k radosti, jelikož se provdala za svého trenéra a partnera Jiřího Vaňka. Svatba se konala na statku Oblík u Loun.

Nepovedený závěr sezony

Ve zbytku roku se zúčastnila už jen pěti turnajů a dohromady zaregistrovala pouhou jednu čtvrtfinálovou účast, a to na malém podniku série WTA 250 v čínském Ningbu.

Kvitová neměla po úspěších na trávě špatnou formu, ale na solidně hrající soupeřky to prostě nestačilo. V osmifinále v Montrealu byla nad její síly Belinda Bencicová, ve druhém kole v Cincinnati krajanka Linda Nosková, ve druhém kole na US Open podlehla vracející se bývalé světové jedničce Caroline Wozniacké, ve čtvrtfinále v Ningbu překvapivě prohrála s rozjetou Dianou Šnajderovou a ve druhém kole v Pekingu musela pogratulovat pozdější finalistce Ljudmile Samsonovové.

Na všech těchto pěti turnajích zvládla úvodní zápas, nicméně ani na jednom nenašla recept na více než jednu soupeřku (v Ningbu prošla do čtvrtfinále bez boje). Na konci října se měla představit na WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai. Účast na "malém" Turnaji mistryň však odřekla.

Komplikace před novou sezonou

Kvitová ukončila sezonu 2023 už na začátku října a před tou následující, která startuje v pátek United Cupem, není fit. Aktuální světovou čtrnáctku trápí problém se zády. To potvrdil pro iSport.cz její mluvčí Karel Tejkal. "Přípravu na sezonu Petře komplikuje přetrvávající zranění zad. Teprve se rozhodne, jak to bude s Australian Open."

V exkluzivním rozhovoru pro CNN Prima NEWS uvedla, že s tenisem zatím končit nehodlá, ale založení rodiny se nebrání. Na sociálních sítích se objevily fámy o těhotenství, ty však dvojnásobná grandslamová šampionka vyvrátila.

Na žádný z přípravných turnajů před Australian Open se nepřihlásila. V entry listu pro úvodní grandslam sezony figuruje vzhledem ke svému žebříčkovému postavení automaticky. Dobrou zprávou je, že se zatím neodhlásila.



Počet odehraných individuálních turnajů: 15

Počet titulů: 2 (Berlín, Miami)

Finále: 0

Semifinále: 0

Čtvrtfinále: 3 (Ningbo, Indian Wells, Adelaide 2)

Bilance (nepočítaje exhibice): 30:13

Ranking na začátku sezony: 16

Momentální ranking: 14



Australian Open: 2. kolo

French Open: 1. kolo

Wimbledon: osmifinále

US Open: 2. kolo