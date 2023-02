Linda Fruhvirtová si další čtvrtfinále nezahraje, v Hua Hinu prohrála bitvu se Zidanšekovou

Linda Fruhvirtová do Hua Hinu dorazila po senzačním debutu na dospělém Australian Open, kde byla jediný set od postupu do čtvrtfinále. Ve skvělé formě pokračovala i v Thajsku, na úvod nedala šanci po zranění se vracející deblové specialistce Bethanii Mattekové-Sandsové.

Do svého třetího čtvrtfinále na nejvyšším okruhu (Charleston 2021 a triumf v Čennaí 2022) však nepostoupila. V dnešní tříhodinové bitvě podlehla 3-6 6-4 4-6 semifinalistce French Open 2021 Tamaře Zidanšekové, která momentálně okupuje až 132. pozici a připsala si svůj teprve druhý skalp hráček figurujících od 1. do 51. místa žebříčku od zmíněného předloňského tažení v Paříži.

What a battle ✊@tamara_zidansek picks up a big win over Fruhvirtova, outlasting the talented Czech 6-3, 4-6, 6-4 in nearly 3 hours to reach the Hua Hin quarterfinals!#ThailandOpen pic.twitter.com/KcTsOCKmTV