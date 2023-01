Linda Fruhvirtová v Hua Hinu nezaváhala, bývalé parťačce Šafářové povolila čtyři gamy

Linda Fruhvirtová dorazila ke svému debutu v Hua Hinu po senzační premiéře na dospělém Australian Open. Sedmnáctiletá Češka v Melbourne Parku přerušila sérii čtyř vyřazení v prvním kole a nakonec se i díky skalpu zkušené krajanky Markéty Vondroušové probila až do osmifinále a byla jediný set od postupu mezi nejlepší osmičku.

Ve zlepšené formě pokračuje v Thajsku. Nasazená osmička si v úvodním kole poradila 6-3 6-1 s deblovou specialistkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, která posbírala pět grandslamových trofejí s Lucií Šafářovou, v říjnu se vrátila po roční pauze a momentálně nefiguruje v singlovém žebříčku.

Proti o 20 let starší Američance se rychle dostala do vedení 3-0 a náskok si držela, ačkoli dvakrát po sobě ztratila servis. Od stavu 4-3 už ale na kurtu dominovala, získala osm z následujících devíti gamů a soupeřce jen jednou v utkání dovolila uhájit podání. Dnešním vítězstvím se zase o kousek přiblížila k debutu v Top 50 pořadí.

Statistiky zápasu Fruhvirtová - Matteková-Sandsová

"Cítila jsem se docela dobře. Myslím, že první kolo je vždycky ošidné, stejně jako Bethanie, takže jsem ráda, že jsem to zvládla a těším se na další zápas," prohlásila v pozápasovém rozhovoru.

O svou třetí čtvrtfinálovou účast na nejvyšším okruhu (triumf v Čennaí 2022 a čtvrtfinále v Charlestonu 2021) zabojuje proti Tamaře Zidanšekové, která je nyní až 132. hráčkou světa a zaostává o 110 míst za svým maximem. Se semifinalistkou ročníku 2019 se utká poprvé.

Linda Fruhvirtova thrashes Mattek-Sands 6-3 6-1 to make the Hua Hin 2nd round.



The 17 year old rises to 49th provisionally and looks set to replace Coco Gauff as the young player inside the WTA top 50.



Linda Noskova provisionally 52nd also and into Lyon 2nd round pic.twitter.com/zNXotFtOmH