Livesport Prague Open, den pátý: Čtyři semifinalistky z jedné země? Češkám unikl unikát

Tenisový turnaj Livesport Prague Open patří už 10 let pod křídla organizace WTA. Platforma Opta nabízí příležitost podívat se pomocí statistických dat do historie turnaje a porovnat je se současností. Jaká zajímavá čísla nabízí pátý hrací den?

1 – Xinyu Wang vyhrála čtvrtfinálový duel nad Sárou Bejlek a stala se první čínskou hráčkou, která si zahraje o finále Prague Open od jeho vzniku v roce 2015. Poslední Číňankou, která se na okruhu WTA dostala do finále na tvrdém povrchu, byla Qinwen Zheng v loňském finále WTA v Rijádu.

2 – Dvě české hráčky (Marie Bouzková a Tereza Valentová) se utkají v závěrečných kolech turnaje WTA poprvé od finále mezi Kateřinou Siniakovou a Marií Bouzkovou v Nan-čchangu v roce 2023.

2 – Tereza Valentová už dvakrát vyhrála svůj zápas na Prague Open se ztrátou pouhých dvou gamů. Česká teenagerka zatím prochází soutěží bez ztráty setu a dohromady prohrála zatím jen 15 her.

3 – Sára Bejlek nakonec prohrála čtvrtfinálový duel s Xinyu Wang a tak české tenistky nevyrovnaly nejvyšší počtu hráček jedné země v semifinále turnaje WTA. Tento unikát se stal pouze třikrát za posledních 20 let - v Čeng-čou 2017 hrály semifinále čtyři Číňanky, US Open 2017 čtyři Američanky a v Petrohradu 2021 čtyři Rusky. I tak je trojice Češek (Nosková, Valentová a Bouzková) v semifinále turnaje WTA nejvyšší počet v v české historii.

4 – Už počtvrté se Linda Nosková probojovala mezi čtyři nejlepší a je hráčkou s největším počtem semifinále na Prague Open od roku 2015, kdy turnaj spadá pod křídla organizace WTA.

8 – Marie Bouzková hraje o svou osmou účast ve finále turnaje WTA v kariéře. Pokud by se jí to podařilo, bude Prague Open prvním podnikem, kde byla ve finále vícekrát. Poprvé to bylo v roce 2022.

16 – Linda Nosková vede pořadí tenistek s největším počtem es na letošním Livesport Prague Open.

18 – Tereza Valentová se může stát nejmladší finalistkou Prague Open pod křídly WTA. Valentové bude 19 let až příští rok v únoru.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.