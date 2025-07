Livesport Prague Open, den třetí: Pět let čekání na českou levačku ve čtvrtfinále

Tenisový turnaj Livesport Prague Open patří už rovných 10 let pod křídla organizace WTA. Platforma Opta nabízí příležitost podívat se pomocí statistických dat do historie turnaje a porovnat je se současností. Jaká zajímavá čísla nabízí třetí hrací den?

2 – Poté, co Dominika Šalková v prvním kole porazila Lauru Samson, může poprvé v kariéře vyhrát dva po sobě jdoucí zápasy v hlavní soutěži turnaje WTA.

2 – Tereza Valentová se podruhé v kariéře utká se soupeřkou z první padesátky světového žebříčku. Premiéru měla letos na Roland Garros, kde prohrála s budoucí šampionkou Coco Gauffovou. Američanka byla tehdy, a je i dnes, druhou hráčkou světa, Slovenka Šramková aktuálně figuruje na 34. místě.

3 – Rebecca Šramková by ráda vyrovnala nejlepší výsledek dosažený slovenskou hráčkou na Prague Open od vzniku turnaje v roce 2015. Čtvrtfinále si zatím zahrály Viktória Hrunčáková v roce 2021 a Anna Karolína Schmiedlová v roce 2023. Ona může být třetí.

5 – Marie Bouzková hraje v hlavní soutěži Prague Open popáté: předtím třikrát prohrála v prvním kole, ale v roce 2022 získala titul.

5 – Pět let nehrála čtvrtfinále Prague Open česká levačka. Může se jí stát ve středu Sára Bejlek, pokud porazí Alycii Parksovou. Bylo by to poté vůbec první čtvrtfinále na okruhu WTA, do kterého by se česká teenagerka probojovala. Poslední levorukou tenistkou ve čtvrtfinále turnaje byla v roce 2020 Kristýna Plíšková.

11 – Linda Nosková zatím vyhrála na Prague Open 11 zápasů v hlavní soutěži: právě tento turnaj je v tomto ohledu jejím nejúspěšnějším, nikde jinde tolik utkání zatím nevyhrála.

14 – Po úterním vítězství nad Rumunkou Ruseovou má Kateřina Siniaková na kontě už 14 vyhraných zápasů v hlavní soutěži Prague Open od jeho zařazení do kalendáře WTA v roce 2015 a vede v tomto ohledu historické statistiky.

18 – Barbora Palicová v 1. kole Prague Open proti Priscille Honové zahrála 18 forhendových winnerů, žádná hráčka jich dosud na letošním turnaji nemá více.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.