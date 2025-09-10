Loni dopingový trest, letos útok na trůn. Šwiateková zkusí sesadit rivalku Sabalenkovou
Šwiateková i Sabalenková dopadly na právě skončeném US Open úplně stejně jako loni. Polka zopakovala čtvrtfinálovou účast a Běloruska jako první žena po 11 letech obhájila triumf ve Flushing Meadows.
Momentálně má Sabalenková v čele žebříčku obrovský náskok. Na kontě má 11 225 bodů a Šwiateková se 7 933 body výrazně zaostává. Lepším ukazatelem je možná pořadí letošní sezony (Sabalenková 9 610 bodů, Šwiateková 7 533). V následujících týdnech by se ale mělo vedení Sabalenkové (nyní má náskok 3 292 bodů) postupně snižovat.
Majitelka šesti grandslamových trofejí Šwiateková totiž loni musela kompletně vynechat tour na asijských betonech. Teď už víme, že to bylo kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Polská hvězda za něj dostala jen měsíční trest. Větší část trestu si odpykala od 12. září do 4. října, kdy byla provizorně suspendována.
Kolik bodů do konce sezony obhajují?
Loni touto dobou Šwiateková postupně zrušila starty na pětistovce v Soulu a tisícovkách v Pekingu a Wuhanu. Ve zbytku sezony tak bude obhajovat jen 400 bodů za dvě výhry ve skupinové fázi Turnaje mistryň. Jedná se o jedinou bodovanou akci, kterou po loňském US Open ve zbytku tenisového roku 2024 absolvovala.
Sabalenková naopak ty největší akce na čínském kontinentu odehrála. V Pekingu si za čtvrtfinále připsala 215 bodů a pak získala 1 000 bodů za prvenství na další tisícovce ve Wuhanu. Co se týče Turnaje mistryň, tak je na tom stejně jako Šwiateková. Bude obhajovat 400 bodů. Celkově ji tedy čeká obhajoba 1 615 bodů, o 1 215 více než Šwiatekovou.
Kde by se měly ve zbytku sezony představit?
Sabalenková i Šwiateková už si zajistily start na listopadovém Turnaji mistryň v Rijádu. Ještě předtím se obě představí na tisícovce v Pekingu, kde Šwiateková loni nestartovala a předloni triumfovala. Sabalenkové se v čínském hlavním městě naopak moc nedaří, jejím maximem je čtvrtfinále z let 2018 a 2023-24.
Od obou rivalek se dá očekávat účast i ve Wuhanu. Zatímco Šwiateková by ve Wuhanu debutovala, Sabalenková dotáhla všechny tři předchozí starty (2018-19 a 2024) až k titulu a je v tomto dějišti neporažena.
Klíčový pro boj o post světové jedničky může být i fakt, že Šwiateková má v plánu hrát v příštím týdnu na pětistovce v Soulu. Vítězka turnaje si připíše do žebříčku 500 bodů.
Jaká je šance Šwiatekové?
Šwiatekové se může podařit Sabalenkovou do konce roku z postu světové jedničky sesadit. Nebylo by to poprvé. Běloruskou rivalku vystřídala v čele žebříčku po triumfu na předloňském Turnaji mistryň.
Polka může před startem letošního ročníku Turnaje mistryň posbírat celkem 2 500 bodů, a to při účastech v Soulu, Pekingu a Wuhanu. Zároveň ale bude s největší pravděpodobností potřebovat, aby Sabalenková na některé z čínských tisícovek vypadla brzy.
Sabalenková ovšem prožívá velmi stabilní sezonu a dost pravidelně postupuje až do závěrečných kol, takže zřejmě Šwiatekové boj o tenisový trůn neusnadní. Běloruska má každopádně i díky zisku čtvrtého grandslamového titulu skvěle nakročeno k tomu, aby post světové jedničky uhájila.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře