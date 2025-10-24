Los Čechům vůbec nepřál. Lehečka schytal monackou senzaci a Alcaraze, Menšík je blízko Sinnera
Horší už to asi ani být nemohlo. Na papíře mají všichni tři čeští zástupci v hlavní soutěži posledního Masters sezony velmi těžký los. Lehečka coby nasazená čtrnáctka vyzve v prvním kole senzačního šampiona nedávné tisícovky v Šanghaji Valentina Vacherota, který má životní formu.
V dalším kole může potkat jeho bratrance Arthura Rinderknecha, s nímž v Šanghaji prohrál. A aby toho nebylo málo, tak v osmifinálové fázi bude nejspíše čekat světová jednička Carlos Alcaraz.
Se šancemi na postup do čtvrtfinále to nevypadá dobře ani pro Menšíka. Úřadující šampion Masters v Miami nemá formu ani ideální fyzickou kondici a klidně může skončit hned na raketě Francisca Cerúndola.
Na Argentince nestačil loni v Pekingu ani letos v Madridu. Pokud by prostějovský rodák zaznamenal dvě výhry, šel by v osmifinále s největší pravděpodobností na Jannika Sinnera.
Mezi nasazené se naopak nevešel Macháč. Podobně jako Menšík nemá teď dobrou formu ani kondici a los mu na druhém turnaji v řadě přisoudil do prvního kola Flavia Cobolliho. S Italem prohrál na probíhajícím podniku ve Vídni.
Trio českých tenistů může z kvalifikace doplnit Vít Kopřiva. Titul obhajuje Alexander Zverev. Hlavní soutěž startuje v pondělí a finále je na programu v neděli 2. listopadu.
