Los Čechům vůbec nepřál. Lehečka schytal monackou senzaci a Alcaraze, Menšík je blízko Sinnera

DNES, 19:37
Aktuality 15
Na posledním letošním podniku série Masters v Paříži se v hlavní soutěži představí tři čeští tenisté. Nasazení Jiří Lehečka (23) a Jakub Menšík (20) můžou velmi brzy potkat dva největší favority na triumf. Ve francouzské hale bude účinkovat také Tomáš Macháč (25), který vyzve svého posledního přemožitele.
Jiří Lehečka schytal na Masters v Paříži velmi těžký los (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Horší už to asi ani být nemohlo. Na papíře mají všichni tři čeští zástupci v hlavní soutěži posledního Masters sezony velmi těžký los. Lehečka coby nasazená čtrnáctka vyzve v prvním kole senzačního šampiona nedávné tisícovky v Šanghaji Valentina Vacherota, který má životní formu.

V dalším kole může potkat jeho bratrance Arthura Rinderknecha, s nímž v Šanghaji prohrál. A aby toho nebylo málo, tak v osmifinálové fázi bude nejspíše čekat světová jednička Carlos Alcaraz.

Se šancemi na postup do čtvrtfinále to nevypadá dobře ani pro Menšíka. Úřadující šampion Masters v Miami nemá formu ani ideální fyzickou kondici a klidně může skončit hned na raketě Francisca Cerúndola.

Na Argentince nestačil loni v Pekingu ani letos v Madridu. Pokud by prostějovský rodák zaznamenal dvě výhry, šel by v osmifinále s největší pravděpodobností na Jannika Sinnera.

Mezi nasazené se naopak nevešel Macháč. Podobně jako Menšík nemá teď dobrou formu ani kondici a los mu na druhém turnaji v řadě přisoudil do prvního kola Flavia Cobolliho. S Italem prohrál na probíhajícím podniku ve Vídni.

Trio českých tenistů může z kvalifikace doplnit Vít Kopřiva. Titul obhajuje Alexander Zverev. Hlavní soutěž startuje v pondělí a finále je na programu v neděli 2. listopadu.

Přehled turnaje ATP Masters 1000 v Paříži

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
24.10.2025 20:59
Tak ted skrečnul i Casper Dneska v Basileji ze 4 zapasu rovnou 3 skrece smile To bude v Parizi zase vypadat
Reagovat
Kandinsky1
24.10.2025 20:35
Lehe si udělá z bratranců Veverkových sekanou
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.10.2025 20:37
Reagovat
PTP
24.10.2025 19:58
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZplfBU9bYEA&ved=2ahUKEwjT5tiWsr2QAxXZ2wIHHSy4BOQQwqsBegQIFBAG&usg=AOvVaw1lOwDnZhtipuhnMZtEWcNS
Reagovat
Mantra
24.10.2025 19:50
u Menšíka je úplně jedno kde je, ten prohraje max 3.kolo všude
Jirka toho Vačerota snad porazí a pak konečná
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.10.2025 19:48
No, ale na druhou stranu, kdyby to tam celý vyhrál i s touhle cestou, tak by to bylo epické smile
Reagovat
muster
24.10.2025 19:52
tjn. superdraw
Reagovat
muster
24.10.2025 19:44
ta fotka se povedla autore
Reagovat
pantera1
24.10.2025 19:46
Jirka doutná, jak Etna
Reagovat
PTP
24.10.2025 19:43
Bude to muset zachránit Guy.
Reagovat
pantera1
24.10.2025 19:44
Ortie ?
Reagovat
muster
24.10.2025 19:40
to bude horror
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.10.2025 19:40
smile smile smile smile smile smile smile smile
Reagovat
PTP
24.10.2025 19:41
Proč zrovna 8?
Reagovat
Trojchyba_Mat
24.10.2025 19:47
Protože jsem napsal 4 a už mě nebavilo vypisovat pořád ten kód, ale přišlo mi to málo, tak jsem to celý ještě jednou zkopíroval a dostal tak 8
Reagovat

