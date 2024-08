Macháč na US Open smetl Kordu a vyrovnal grandslamové maximum. O třetí kolo bude hrát ještě Menšík

US OPEN - Tomáš Macháč (23) si na US Open vyšlápl i na nasazeného Američana Sebastiana Kordu (24) a po výhře 6:4, 6:2, 6:4 postoupil potřetí v sezoně i v kariéře do třetího kola grandslamu. O premiéru mezi šestnáctkou nejlepších na jednom ze čtyř majorů si zahraje s Belgičanem Davidem Goffinem, nebo Francouzem Adrianem Mannarinem.

Tomáš Macháč (© Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)