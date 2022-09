Macháč před baráží Davis Cupu: Jsme favority, ale nebudeme na sebe vyvíjet zbytečný tlak

"Fyzicky jsem na tom relativně dobře. Zápasů bylo teď hodně, nějaké bolístky mám, ale pokusím se dát vše dohromady. Forma je dobrá. Sice to neznamená, že člověk automaticky vyhraje, ale zatím to jde dobře," řekl ve videorozhovoru s novináři Macháč.

Třetí nejvýše postavený Čech ve světovém žebříčku laboroval během roku se zraněním žeber. Od srpnového návratu ale vyhrál 13 ze 16 zápasů. Naposledy se probojoval v kvalifikaci US Open do hlavní soutěže, kde prohrál po pětisetovém boji s nasazeným Nizozemcem Boticem van de Zandschulpem. Před odjezdem do Izraele se také dostal do semifinále v Cassis.

"Nečekal jsem, že bych uhrál takový výsledek. Po zranění jsem hodně cestoval a odehrál hodně zápasů. Na jednu stranu jsem za to rád, nicméně nebyl moc čas na odpočinek a srovnání úderů. (V Cassis) jsem otáčel dva zápasy a s výkonem jsem byl spokojený. Přesto mě trochu mrzelo, že jsem ten pohár nepřivezl," uvedl vítěz srpnového turnaje v polském Grodzisku Mazowieckém.

Úspěšná série mu pomohla k vylepšení maxima v žebříčku. Patří mu 109. místo. "Když jsem to číslo viděl, úplně jsem tomu nevěřil. Nehrál jsem skoro půl roku a teď jsem se dostal na nejvyšší umístění. Je i šance jít do stovky, což mě těsně po zranění nenapadlo. Na druhou stranu jsem ale žebříček nikdy moc neřešil. Chci se spíše soustředit na výsledky," podotkl Macháč.

Jednadvacetiletý tenista na sebe minulý rok v Davis Cupu upozornil výhrami nad Britem Danielem Evansem nebo Francouzem Richardem Gasquetem. Proti izraelským soupeřům ale bude Macháč favoritem. Nejvýše nasazenému Jišaji Olielovi patří v pořadí ATP 379. pozice

"Určitě budeme favority, ale byla by škoda být pod tlakem. Zbytečný tlak spíše škodí. Tvoříme tým, abychom se mohli kvalifikovat na finálový turnaj do Madridu. Úrovní tenisu tam patříme. Málem jsme porazili už Anglii nebo Francii a tohle je další krůček, abychom se tam přiblížili," řekl Macháč.

Ze soupeřů zná právě Oliela, s nímž se utkal na srpnovém challengeru v Liberci. Porazil jej 6-3 6-4. "Byl to asi můj druhý zápas po zranění. Dobře se známe a jsme kamarádi. Nijak jsme se ale nehecovali. Máme mezi sebou dobrý vztah a pozdravili jsme se. I když půjde o Davis Cup, myslím, že to nebude vyhrocené," dodal Macháč.

Zápasy baráže Davis Cupu o udržení v základní skupině se odehrají v Tel Avivu v pátek a v sobotu.