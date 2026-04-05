Macháč prohrál se Sinnerem i počtvrté. Recept nenašel ani po boku Ruuda na Masters

VČERA, 13:28
ATP MASTERS MONTE CARLO - Tomáš Macháč ani na čtvrtý pokus nenašel recept na Jannika Sinnera. Po třech porážkách ve dvouhře neuspěl ani v deblové soutěži na Masters v Monte Carlu po boku nejlepšího norského tenisty v historii Caspera Ruuda. Macháč s Ruudem podlehli hvězdnému Italovi a jeho belgickému parťákovi Zizouovi Bergsovi 4:6, 5:7.
Tomáš Macháč nenašel recept na Jannika Sinnera ani v deblu (© ALBERT PEREZ / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bergs/Sinner – Macháč/Ruud 6:4, 7:5

Macháč i Ruud prohráli všechny singlové duely se Sinnerem. Český hráč neuspěl třikrát, a nejlepší norský tenista v historii dokonce čtyřikrát. Dohromady to mají s hvězdným Italem 0:7 a na sety 0:14.

Oba měli jedinečnou příležitost si připsat skalp Sinnera aspoň ve čtyřhře na Masters v Monte Carlu. Jenže ani společně recept nenašli, přestože aktuální singlová světová dvojka deblové soutěže takřka vůbec nehraje a k sobě měla v tomto ohledu nezkušeného Bergse.

V úvodním dějství se Macháčovi a Ruudovi nepodařilo proměnit ani jeden ze dvou brejkbolů a již ve třetím gamu sami ztratili servis. Druhou sadu naopak česko-norský tandem odstartoval výborně a vedl 3:0 a po dalším brejku 4:2.

Jenže ani tentokrát se Macháč s Ruudem ze zisku setu neradovali a koncovku od stavu 5:4 vůbec nezvládli. V následujících třech hrách získali jen jeden bod a Sinner s Bergsem vyhráli posledních deset fiftýnů.

Pro Macháče mohl být tento zápas malou generálkou na singlový turnaj, ve kterém může potkat Sinnera v osmifinále. Trápící se český tenista by však musel přejít přes Daniela Altmaiera a vítěze duelu mezi Stefanosem Tsitsipasem a Franciscem Cerúndolem. Deblové soutěže se zúčastní také Jiří Lehečka po boku krajana Jakuba Menšíka.

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carlu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Aaa72
05.04.2026 19:02
Opět lživý titulek tohohle bulváru!
Mantra
05.04.2026 15:16
Mácha i Ruud jsou total v utlumení, neřku-li v prde i
PTP
05.04.2026 13:58
Ale určitě si to kluci užili.
Kapitan_Teplak
05.04.2026 14:02
Byla zase osahávačka ?
PTP
05.04.2026 14:10
Tentokrát oba ojebal Sinner.
frenkie57
05.04.2026 14:28
Tentokrát byly ruce v klidu.
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 14:50
ne, ale byla nakládačka
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

