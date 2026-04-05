Macháč prohrál se Sinnerem i počtvrté. Recept nenašel ani po boku Ruuda na Masters
Bergs/Sinner – Macháč/Ruud 6:4, 7:5
Macháč i Ruud prohráli všechny singlové duely se Sinnerem. Český hráč neuspěl třikrát, a nejlepší norský tenista v historii dokonce čtyřikrát. Dohromady to mají s hvězdným Italem 0:7 a na sety 0:14.
Oba měli jedinečnou příležitost si připsat skalp Sinnera aspoň ve čtyřhře na Masters v Monte Carlu. Jenže ani společně recept nenašli, přestože aktuální singlová světová dvojka deblové soutěže takřka vůbec nehraje a k sobě měla v tomto ohledu nezkušeného Bergse.
V úvodním dějství se Macháčovi a Ruudovi nepodařilo proměnit ani jeden ze dvou brejkbolů a již ve třetím gamu sami ztratili servis. Druhou sadu naopak česko-norský tandem odstartoval výborně a vedl 3:0 a po dalším brejku 4:2.
Jenže ani tentokrát se Macháč s Ruudem ze zisku setu neradovali a koncovku od stavu 5:4 vůbec nezvládli. V následujících třech hrách získali jen jeden bod a Sinner s Bergsem vyhráli posledních deset fiftýnů.
Pro Macháče mohl být tento zápas malou generálkou na singlový turnaj, ve kterém může potkat Sinnera v osmifinále. Trápící se český tenista by však musel přejít přes Daniela Altmaiera a vítěze duelu mezi Stefanosem Tsitsipasem a Franciscem Cerúndolem. Deblové soutěže se zúčastní také Jiří Lehečka po boku krajana Jakuba Menšíka.
