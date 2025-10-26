Macháč se může už po týdnu pomstít. Na Masters v Paříži vyzve svého posledního přemožitele
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 27. 10.
Češi v akci
Macháč (ČR) - Cobolli (It.) | Court 1 (11:00 SEČ)
* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Macháč může podniknout úspěšnou odvetu
Za normálních okolností by nejspíš Tomáš Macháč nastoupil v prvním kole pařížského Masters jako favorit. Obzvláště na betonu v hale, na kterém se mu v minulosti vždy dařilo. Jenže po březnovém triumfu v Acapulcu není v ideální formě ani kondici a s Flaviem Cobollim prohrál ve dvou setech před týdnem ve Vídni. Ital tehdy porazil českého tenistu poprvé na čtvrtý pokus a oplatil mu jednoznačnou porážku z lednového United Cupu.
Macháč startuje na Masters v Paříži teprve podruhé a loňský debut zakončil skrečí v prvním kole. V posledních měsících není v ideálním rozpoložení ani jeho soupeř, který má na halových betonech negativní kariérní bilanci 25:32. Pokud bude Macháč stoprocentně fit, mohl by podniknout úspěšnou odvetu. Šance jsou nicméně naprosto vyrovnané a je dost možné, že rodák z Berouna zakončí svůj poslední letošní individuální turnaj hned po prvním zápase.
Středeční program
COURT CENTRAL (od 11:00 SEČ)
1. Darderi (It.) - Cazaux (Fr.)
2. Marozsán (Maď.) - Rinderknech (Fr.)
3. Fearnley (Brit.) - Rubljov (12-)
4. Mpetshi Perricard (Fr.) - Dimitrov (Bulh.) / nejdříve v 19:00 SEČ
5. Chačanov (10-) - Quinn (USA)
COURT 1 (od 11:00 SEČ)
1. Macháč (ČR) - Cobolli (It.)
