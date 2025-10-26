Macháč se může už po týdnu pomstít. Na Masters v Paříži vyzve svého posledního přemožitele

Tomáš Macháč (25) odstartuje v rámci pondělního programu své působení na posledním letošním podniku série Masters. V pařížské hale ho čeká souboj s Flaviem Cobollim, kterého potkal ve stejné fázi ve Vídni a poprvé s ním prohrál. Už po týdnu tedy může podniknout úspěšnou odvetu.
Tomáš Macháč vyzve svého posledního přemožitele (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Za normálních okolností by nejspíš Tomáš Macháč nastoupil v prvním kole pařížského Masters jako favorit. Obzvláště na betonu v hale, na kterém se mu v minulosti vždy dařilo. Jenže po březnovém triumfu v Acapulcu není v ideální formě ani kondici a s Flaviem Cobollim prohrál ve dvou setech před týdnem ve Vídni. Ital tehdy porazil českého tenistu poprvé na čtvrtý pokus a oplatil mu jednoznačnou porážku z lednového United Cupu.

Macháč startuje na Masters v Paříži teprve podruhé a loňský debut zakončil skrečí v prvním kole. V posledních měsících není v ideálním rozpoložení ani jeho soupeř, který má na halových betonech negativní kariérní bilanci 25:32. Pokud bude Macháč stoprocentně fit, mohl by podniknout úspěšnou odvetu. Šance jsou nicméně naprosto vyrovnané a je dost možné, že rodák z Berouna zakončí svůj poslední letošní individuální turnaj hned po prvním zápase.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
