Macháč si může spravit chuť a vydělat skoro 20 milionů. Velké finále v Londýně se blíží
Na finálový turnaj UTS se kvalifikovalo šest nejlepších hráčů žebříčku této exhibiční soutěže, který Macháč dokonce vede. Pozvánku dostal domácí Jack Draper a přijede nakonec i Alex de Minaur díky omluvence Jensona Brooksbyho.
Rodák z Berouna, jenž ovládl únorový díl v Guadalajaře, bude patřit mezi největší favority. Má však velmi těžkou skupinu. V pátek 5. prosince se utká s Andrejem Rubljovem a v sobotu absolvuje střetnutí s De Minaurem a Adrianem Mannarinem.
Ve skupině B jsou Casper Ruud, Draper, Francisco Cerúndolo a David Goffin. V neděli jsou na programu obě semifinále a následuje boj o titul.
Velké finále, které se uskuteční od 5. do 7. prosince v londýnské Copper Box Areně, nabídne prize money ve výši zhruba 1,9 milionu dolarů. Vítěz si přijde na šek v hodnotě 922 tisíc dolarů (přibližně 19,2 milionu korun).
Zatímco většina členů TOP 100 pořadí si užívá volno, případně se už připravuje na další sezonu, Macháč si může nejen vydělat tučnou odměnu, ale také spravit chuť po velkém zklamání v reprezentaci. Češi měli na nedávno skončeném finálovém turnaji Davis Cupu velké ambice, avšak vypadli už ve čtvrtfinále. Rodák z Berouna nastoupil proti Španělsku jen do rozhodující čtyřhry.
Netradiční pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
