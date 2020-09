Macháč si při své premiéře na grandslamech zahraje hlavní soutěž French Open!

Tomáš Macháč v posledních letech potvrzuje, že je do budoucna obrovským příslibem pro český tenis. Devatenáctiletý Čech v posledních dvou letech čtyřikrát triumfoval na okruhu ITF, letos v únoru v Koblenzu vyhrál svůj první challenger a po sérii odhlášek dostal šanci si na letošním French Open poprvé v kariéře zahrát grandslam mezi dospělými.

A svůj premiérový start na podnicích velké čtyřky přetavil ve start v hlavní soutěži! Dokonce neztratil jediný set, když si postupně poradil s Julianem Lenzem, nasazeným Go Soedou a dnes po setech 7-6(6) 6-4 s Fredericem Ferreirou Silvou.

"Prožívám neskutečný nadšení, ani to nedokážu pořádně popsat," řekl Macháč novinářům s rouškou na ústech ve video konferenci z Paříže. "Jel jsem to sem zkusit, makal každý míč, zápas a nechal jsem tady úplně všechno," uvedl svěřenec Daniela Vacka.

Macháč se v úvodu zápasu dostal do rychlého vedení 2-0, ale ihned o něj přišel a za stavu 5-6 jeho o šest let starší soupeř podával na zisk úvodního dějství. Talentovaný rodák z Berouna mu to však i přes setbol nedovolil, vyhrál dramatický tie-break a ve druhé sadě šel za stavu 5-4 podávat na vítězství a postup do hlavní soutěže.

Právě v desátém gamu za stavu 30-30 prudký déšť oba aktéry vyhnal z kurtu. Macháč se však přerušením nenechal rozhodit, po návratu na kurt odvrátil brejkbol a po dvou hodinách hry proměnil v pořadí třetí mečbol. "Přerušení bylo nepříjemné. Dohrál jsem to srdcem," řekl.

Český tenis tak bude mít v hlavní soutěži dvojí zastoupení. Přímo do hlavního losu se dostal nejlepších Čech v žebříčku Jiří Veselý, který se svého soupeře pro první kolo dozví po skončení kvalifikace. Není tak vyloučeno české derby.

• FRENCH OPEN •

Paříž, Francie, antuka, 38.000.000 eur

páteční výsledky (25. 9. 2020) • Dvouhra muži - závěrečné kolo kvalifikace • Macháč (ČR) - Ferreira Silva (Portug.) 7-6(6) 6-4 Martínez (2-Šp.) - Blanch (USA) 6-2 6-3 Cecchinato (5-It.) - Coppejans (Belg.) 6-1 6-2 Korda (USA) - Karacev (7-Rus.) 7-5 6-2 Broady (Brit.) - Polmans (12-Austr.) 7-6(5) 6-4 Milojevič (31-Srb.) - L. Mayer (13-Arg.) 6-7(4) 6-2 6-3 Vukic (Austr.) - Jason Jung (15-Tchaj-wan) 6-3 3-6 6-3 Laaksonen (23-Švýc.) - Galan (Kol.) 7-5 6-1 Gómez (Ekv.) - Popko (Kaz.) 2-6 6-4 7-6(1) Rodionov (Rak.) - Ofner (Rak.) 6-4 3-6 6-3 Mmoh (USA) - Olivo (Arg.) 4-6 6-2 6-3 Diez (Kan.) - Couacaud (Fr.) 6-3 6-4 Sock (USA) - Kuzněcov (Rus.) 7-6(5) 7-6(4) Bonzi (Fr.) - Marcora (It.) / bez boje Altmaier (Něm.) - Bemelmans (Belg.) 6-3 1-6 6-3 Giustino (It.) - Brown (Něm.) 6-3 7-5



O postup do hlavní soutěže dnes zabojuje také Tereza Martincová. Nasazenou čtyřku čeká souboj s finalistkou ročníku 2012 Sarou Erraniovou.