Macháč si v Melbourne potřetí v řadě zahraje o osmifinále! Kopřiva proti Fritzovi nepřekvapil

DNES, 10:28
AUSTRALIAN OPEN - Tomáš Macháč (25) ve druhém kole Australian Open sice nepředvedl podobnou jízdu jako v tom předchozím, s 31. nasazeným Stefanosem Tsitsipasem (27) si přesto poradil. Český tenista v bitvě uspěl po setech 6:4, 3:6, 7:6, 7:6 a připsal si sedmé vítězství v řadě. V Melbourne si zároveň třetím rokem po sobě zahraje o osmifinále, do kterého se zde zatím nepodíval. Poprvé se pokusí uspět proti Lorenzu Musettimu. Vít Kopřiva (28) se o překvapení nepostaral a prohrál s Taylorem Fritzem (28) 1:6, 4:6, 6:7.
Tomáš Macháč ve třetím kole Australian Open doplnil Jakuba Menšíka (@ PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Macháč – Tsitsipas 6:4, 3:6, 7:6, 7:6

Tsitsipas měl hned v úvodu utkání problém s levou nohou. V páté hře utkání přerušil a vyžádal si ošetření. K prvním brejkbolům se Macháč dostal až za stavu 4:4 a díky forhendové chybě Řeka hned ten úvodní využil. Následně uspěl na servisu čistou hrou a první set ukončil esem.

Skvěle pokračoval český hráč i v úvodu druhé sady, kdy opět prolomil soupeřovo podání a získal čtvrtý game v řadě. Brejk ale potvrdit nedokázal. Do dalších problémů se Macháč dostal v šesté hře, kdy podruhé ztratil servis. Nedokázal reagovat na zlepšení Tsitsipase, který začal hrát agresivněji, diktoval tempo hry a vyrovnal na 1:1 na sety.

Vyrovnaný třetí set, ve kterém si ani jeden z hráčů nevypracoval brejkbol, se rozhodoval až v koncovce. V tie-breaku byl Čech lepším hráčem a vypracoval si dva setboly. Ten druhý po skvělém servisu do bekhendu soupeře využil, zkrácenou hru ovládl poměrem 7:5 a zvýšil na 2:1 na sety.

To mu pomohlo i ve startu čtvrté sady, do které vstoupil ziskem Tsitsipasova podání. V následujícím gamu Řek, kvůli bolesti v oblasti kolene spadl na zem a český tenista mu přispěchal na pomoc. Po rychlém ošetření ve hře pokračoval a přestože prohrál druhý game, zvládl se rychle dostat zpátky do zápasu. Sebral Macháčovi servis a vyrovnal na 2:2. Sada nakonec opět dospěla do tie-breaku. V něm byl opět těsně lepší rozjetý Čech a mohl slavit postup.

Macháč do Melbourne přijel ve skvělé formě. Minulý týden na podniku ATP 250 v Adelaide vybojoval svůj druhý titul na okruhu. Cestou za titul přehrál Američana Tommyho Paula či Francouze Uga Humberta.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Čech si připsal sedmé vítězství v řadě. V Melbourne si zároveň třetím rokem po sobě zahraje o osmifinále, do kterého se zde zatím nepodíval. Poprvé se pokusí uspět proti Lorenzu Musettimu. Předloni skončil na Karenu Chačanovovi, minulý rok prohrál s desetinásobným vítězem Novakem Djokovičem. Letos na rozdíl od loňska ale chybí mezi nasazenými a cestu turnajem má o poznání těžší.

Kopřiva – Fritz 1:6, 4:6, 6:7

Kopřiva letos na pátý pokus zvládl projít do druhého kola na Australian Open, když v pětisetové bitvě vyřadil Němce Jana-Lenarda Struffa. Další výhru už však přidat nedokázal a podle očekávání podlehl favorizovanému Fritzovi ve třech setech.

V úvodním dějství nedokázal český tenista vůbec vzdorovat. Proti Američanovi si jen jednou pohlídal servis a na returnu uhrál pouhé tři míčky. Svůj výkon ale dokázal pozvednout a v následujících dvou sadách už byl světové devítce rovnocenějším soupeřem.

Ve druhém setu rozhodl hned začátek, kdy si Kopřiva prohrál podání v úvodním gamu. Poté už dokázal držet krok a dokázal odvráti během zybtku sady oba brejkboly. Na příjmu si však stále žádnou šanci nevytvořil.

Nejvyrovnanější byl třetí set, ve kterém se Čech poprvé dostal k brejkbolu a ke konci dokázal prolomit podání Fritze. Ve dvanácté hře ho nenechal zápas dopodávat a vynutil si tie-break. V něm ale dominoval zkušenější Američan poměrem 7:4 a za dvě hodiny slavil postup do třetího kola. V něm se utká s veteránem a šampionem z roku 2014 Stanem Wawrinkou.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
4
GaelM
22.01.2026 11:18
smile

Hodně kvalitní výkon, Tsitsipas zkoušel všechno možné herně i psychicky, ale Tomáš už není žádný vyjukaný nazdárek.

Musetti je sice vysoko v žebříčku, ale nevidím to jako neřešitelný problém. Velké výzvy Tomáš umí přijímat.
Liverpool22
22.01.2026 11:20
Líbil by se mi zápas: Tomáše s Wawrinkou, ale to se nestane
Georgino
22.01.2026 10:47
Krásný zápas. Smekám před výkony Tomáše v prvním kole i nyní, naprosto konzistentní na servisu, klidný, se sobě vlastní pružnou hrou. Vlastně podobný se Stefanosem, Tom v tiebreacích ale s větším přehledem.
Pe3k
22.01.2026 10:40
smile Makáč to dneska odMakal smile
