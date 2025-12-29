Macháč spolupracuje s psycholožkou a řeší křeče. Mám tenis na elitní desítku, hlásí
"Priorita je, abych byl v Austrálii stoprocentně připravený, zdravý a neřešil žádné bolístky. To je můj hlavní cíl do celé sezony a na to navazuje skládání turnajového kalendáře. Chtěl bych zvolit cestu, že se budu snažit více regenerovat," uvedl Macháč.
Pětadvacetiletý rodák z Berouna hodnotil minulou sezonu jako "nahoru dolů". Po potížích s křečemi na United Cupu vyhrál v březnu premiérový titul na turnaji ATP 500 v Acapulcu. Posunul se i na životní 20. místo světového žebříčku. Později ho ale limitovaly další zdravotní potíže, v závěru ho trápilo koleno a sezonu ukončil na 32. příčce.
"Letos jsem si do kalendáře naložil moc věcí, takže tam byla kvantita, ale už ne kvalita. Mezi lednem a březnem mě čeká velká obhajoba, protože loni touhle dobou jsem hrál vynikající tenis. Mám podvědomý stresor, že mi padá opravdu hodně bodů, ale pro mě to teď není priorita. Když se budu soustředit na svůj tenis, tak mám potenciál udržet se ve dvacítce nebo i zaútočit na desítku," řekl Macháč.
Před sezonou přistoupil ke změnám. Tým rozšířil o sportovní psycholožku. "Mám nové techniky, třeba dechová cvičení, kterým jsem dříve neholdoval, ale teď jsem přesvědčený, že mi mohou pomoci. Nemám psychické problémy, ale tenis je o extrémních detailech, takže jak říká i Novak Djokovič, mentální práce je potřeba každodenní. Doteď jsem tomu nevěnoval úplně pozornost, ale teď jsem rád, že se tomu věnuju," uvedl Macháč.
Chce se také vyvarovat potíží s křečemi, které ho trápily hlavně v závěru minulého a na začátku letošního roku. Příčin mohlo být více. "Může na to mít vliv třeba technika servisu, že se víc odrážím z levé nohy. Ta tak dostává větší záhul a v dlouhých zápasech a těžkých podmínkách tahle slabinka vyběhne. Pak jde také o pití. A některé zápasy, jako třeba na United Cupu, jsem hrál po nemoci, takže jsem nebyl úplně fit. Jsou to věci, které se pořád musí ladit a dávat dohromady jako puzzle. Ale myslím, že teď už je to na správné cestě," řekl svěřenec trenéra Daniela Vacka.
Titul obhajovat nebude, Davis Cup s otazníkem
Sezonu zahájí v Brisbane, poté plánuje Adelaide a Australian Open. Na základě výsledků z Austrálie se rozhodne, zda se zúčastní kvalifikace Davis Cupu proti Švédsku, nebo bude hrát turnaj v Montpellier. Poté chce startovat v Rotterdamu, Dauhá, Dubaji, Indian Wells a Miami. Titul v Acapulcu obhajovat nebude.
"Bylo to těžké těžké rozhodnutí, protože tohle byla jediná šance, kdy bych obhajoval titul. Hrálo se mi tam dobře, bylo to tam příjemné, ale bohužel jsem na sobě cítil, že jsem pak další část šňůry v Indian Wells a Miami byl unavenější. Pak jsem tam i onemocněl. Koukal jsem na to z dlouhodobého hlediska, abych byl fit," uvedl Macháč.
Věří, že by se mohl dostat zpět do formy, která ho zdobila dříve. "Nikdy jsem si to neříkal nahlas, ale když jsem koukal, že jsem v nejlepší formě porazil (Carlose) Alcaraze, tak mám na to být v desítce. Udělám kroky, abych si dal šanci, mohl se podívat do zrcadla a říct si, že jsem pro to udělal maximum. Na to, dostat se do desítky i do dvacítky, hraje strašně moc faktorů jako zdraví, nemoci a někdy i šťastný los. Když ale pro to udělám maximum, tak se nějaká příležitost určitě dostaví," prohlásil Macháč.
Od Nového roku se také vrátí z Prostějova do pražské Sparty, s níž vyhrál v roce 2020 extraligu. "Jsem rád, že jsme se opět dali dohromady, a těším se na nové začátky. Když jsem v Česku, tak se připravuju právě na Spartě, budu tam mít hlavní zázemí," řekl Macháč.
Macháč zvažuje vynechání Davis Cupu
