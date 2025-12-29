Macháč zvažuje, že vynechá Davis Cup. S kapitánem Berdychem máme domluvu, říká

DNES, 18:00
Rozhovory 2
Tomáš Macháč (25) nebude v první nominaci na únorovou kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku. S kapitánem Tomášem Berdychem se domluvil, že se o účasti v týmové soutěži rozhodne až po šňůře turnajů v Austrálii, která vyvrcholí grandslamovým Australian Open. Řekl to při on-line rozhovoru s novináři.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Tomáš Macháč se chystá na šňůru turnajů v Austrálii (© Hongbo Chen / Actionplus / Profimedia)

Macháčovi patří ve světovém žebříčku 32. místo. Na začátku sezony ho čeká obhajoba třetího kola Australian Open a bodů za březnový triumf na turnaji ATP 500 v Acapulcu. "Včera jsem s Tomášem mluvil a říkal jsem mu svou situaci. Chápe ji, protože sám hrál špičkový tenis," řekl Macháč.

"Domluvili jsme se, že v první nominaci nebudu, protože mě čeká opravdu velká turnajová obhajoba. Takže když se mi nebude dařit v Austrálii, tak si dám šanci zabojovat na turnaji ATP 250 v Montpellier, který je zároveň s Davis Cupem, abych měl šanci případně nějaké body získat. Kdyby se mi v Austrálii dařilo a byl jsem spokojený s výkonem, tak budu připravený, pokud by mě Tomáš chtěl donominovat," uvedl Macháč.

Čeští tenisté budou hrát Davis Cup 7. a 8. února v Jihlavě. Se Švédskem se střetnou poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Vítěz narazí na lepšího z dvojice Maďarsko – USA. Berdychův výběr obhajuje letošní čtvrtfinálovou účast.

"Domluva je taková, že budeme v průběhu Austrálie v kontaktu, jak to vypadá a jak se daří. A poté, čím se to bude blížit, tak si dáme případně vědět a budeme to řešit zároveň v Austrálii," uvedl Macháč.

Nominaci na kvalifikaci se Švédskem oznámí Berdych 5. ledna. Účast v neděli přislíbil sedmnáctý hráč světa a česká jednička Jiří Lehečka. V týmu mohou být také Jakub Menšík, Adam Pavlásek či Vít Kopřiva.

"Jsem rád, že to Tomáš vzal. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, protože Davis Cup už jsem doma hrál a byl to pro mě velký zážitek. Mrzí mě to, ale naučil jsem se, že v tomhle sportu někdy bohužel nemůžu mít všechno. Nejlepší scénář by byl, kdybych postoupil do semifinále Australian Open a pak jsme se viděli v Jihlavě. Mám to ve svých rukách," prohlásil Macháč.

Lehečka se pokusí zaútočit na TOP 10

Ondřej Jirásek, ČTK
Komentáře

2
Přidat komentář
Mantra
29.12.2025 18:52
vysral bych se na něj, ale u dc a bjkc je to uplně jedno, jen je škoda těch peněz, to by měl svaz dávat jinam a repre jen provoz - prostě repre!
Reagovat
PTP
29.12.2025 18:13
Na to zapomeň, máš smůlu...
Reagovat

