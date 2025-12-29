Macháč zvažuje, že vynechá Davis Cup. S kapitánem Berdychem máme domluvu, říká
Macháčovi patří ve světovém žebříčku 32. místo. Na začátku sezony ho čeká obhajoba třetího kola Australian Open a bodů za březnový triumf na turnaji ATP 500 v Acapulcu. "Včera jsem s Tomášem mluvil a říkal jsem mu svou situaci. Chápe ji, protože sám hrál špičkový tenis," řekl Macháč.
"Domluvili jsme se, že v první nominaci nebudu, protože mě čeká opravdu velká turnajová obhajoba. Takže když se mi nebude dařit v Austrálii, tak si dám šanci zabojovat na turnaji ATP 250 v Montpellier, který je zároveň s Davis Cupem, abych měl šanci případně nějaké body získat. Kdyby se mi v Austrálii dařilo a byl jsem spokojený s výkonem, tak budu připravený, pokud by mě Tomáš chtěl donominovat," uvedl Macháč.
Čeští tenisté budou hrát Davis Cup 7. a 8. února v Jihlavě. Se Švédskem se střetnou poprvé od roku 2001, kdy v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Vítěz narazí na lepšího z dvojice Maďarsko – USA. Berdychův výběr obhajuje letošní čtvrtfinálovou účast.
"Domluva je taková, že budeme v průběhu Austrálie v kontaktu, jak to vypadá a jak se daří. A poté, čím se to bude blížit, tak si dáme případně vědět a budeme to řešit zároveň v Austrálii," uvedl Macháč.
Nominaci na kvalifikaci se Švédskem oznámí Berdych 5. ledna. Účast v neděli přislíbil sedmnáctý hráč světa a česká jednička Jiří Lehečka. V týmu mohou být také Jakub Menšík, Adam Pavlásek či Vít Kopřiva.
"Jsem rád, že to Tomáš vzal. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, protože Davis Cup už jsem doma hrál a byl to pro mě velký zážitek. Mrzí mě to, ale naučil jsem se, že v tomhle sportu někdy bohužel nemůžu mít všechno. Nejlepší scénář by byl, kdybych postoupil do semifinále Australian Open a pak jsme se viděli v Jihlavě. Mám to ve svých rukách," prohlásil Macháč.
