Lehečka chce do TOP 10: Uvidíme, jestli to klapne. Teď už zbývá jen vyhrát Australian Open
"Do Austrálie se vždycky strašně moc těším. Není lepší místo, kde v teple začít novou sezonu. I příprava se povedla podle mých představ, cítil jsem se při ní lépe než vloni. Poslední tréninky před odletem proběhly v pohodě. Udělal jsem maximum, co jsem mohl," uvedl Lehečka.
Čtyřiadvacetiletý hráč z Kněžmostu absolvoval přípravu na Tenerife. Sezonu zahájí jako 17. hráč světového žebříčku a je připravený se posunout o něco dál. Jeho prvním testem bude od 4. ledna turnaj v Brisbane, kde vloni triumfoval a získal druhý titul na okruhu ATP. Ten první vybojoval o rok dříve v jiném australském městě Adelaide.
"Všechno se tam vždycky dobře sešlo. Když jsem poprvé letěl do Austrálie, hned jsem se kvalifikoval do Australian Open a pak jsem ještě sehrál v hlavní soutěži dobrý zápas proti (Grigoru) Dimitrovovi na čtyři sety. Poté jsem hrál čtvrtfinále Australian Open, rok na to vyhrál Adelaide a naposledy Brisbane. Teď už mi zbývá asi jenom vyhrát celé Melbourne," uvedl s úsměvem Lehečka.
V Austrálii mu sedí podmínky, zároveň těží ze zimní přípravy. "Pomáhá mi, že mám dost času na odpočinek a dobře se připravím jak tenisově, tak kondičně. Z toho se budu snažit těžit i teď. V Austrálii to mám rád, líbí se mi tam. Každý turnaj ale stejně jako každá sezona začínají od nuly. Já můžu jen makat a dělat maximum, aby se to zase povedlo," řekl Lehečka.
Před obhajobou v Brisbane zůstává opatrný. Vedle něj by na turnaji měli startovat například Rus Daniil Medveděv, Španěl Alejandro Davidovich či Dimitrov. "Uvidí se, jaké to bude. Je ale příjemné přijet na turnaj, kde se vám dařilo. Nechci si dávat přehnané cíle. Vím, že mám na to tam zahrát hezký výsledek, ale budu se snažit jít kolo po kolu a uvidíme, kam mě to dostane. Přípravu jsem udělal dobrou, tak uvidíme, jestli se projeví teď, nebo později. Ale projeví se určitě," uvedl Lehečka.
Chce do TOP 10 žebříčku
Před sezonou změny v týmu nedělal, lehce jen upravil herní styl. Bral ohled například na statistiky ze vzájemných duelů s některými protihráči, třeba s Italem Jannikem Sinnerem. Rád by se oproti minulému ročníku o něco posunul. Cílí i na nejlepší desítku.
"Tenhle rok jsem nebyl spokojený s antukovou částí, nepředváděl jsem takový tenis, jak bych chtěl. Věřím, že když se mi teď povede uhrát i hezké výsledky na antuce, tak můžu žebříček posouvat co nejvýše. Když se podíváte na Jannika s Carlosem (Alcarazem), pořád se může člověk posouvat. Ti jsou tak odskočení a inspirují mě tím. Chtěl bych svůj žebříček nacpat co nejblíže první desítce a uvidí se, jestli mi TOP 10 klapne. Bylo by to krásné. Je to sice jen sedm míst, ale hodně bodů," podotkl Lehečka.
Po vystoupení na grandslamovém Australian Open se Lehečka plánuje vrátit do Česka. Na začátku února chce hrát v Jihlavě kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku.
"Stoprocentně to mám v plánu. Moc se těším, protože v jednu chvíli jsme doma nehráli snad pět let, ale teď se to trochu obrací zase na naši stranu a máme více šancí hrát před českými fanoušky. Je super, že bude Davis Cup v Jihlavě, kde snad ještě nikdy nebyl. Měli by přijít lidé, hala je úplně nová a prý je famózní. Určitě to bude super akce, a pokud to půjde, tak se jí určitě rád zúčastním," doplnil Lehečka.
