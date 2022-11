Macháč v Bratislavě postoupil do semifinále a Top 100 má na dostřel

Tomáš Macháč po skvělém vstupu do sezony začal laborovat se zraněním žeber a od března do srpna odehrál jediný turnaj, ze kterého navíc po postupu do semifinále odstoupil.



Přesto stále může zakončit rok 2022 v Top 100. Dvaadvacetiletý Čech letos vyhrál dva challengery (v lednu v australském Traralgonu a v srpnu v polském Grodzisku-Mazowieckém) a pokud tento týden v Bratislavě získá svůj celkově 5. challengerový titul, poprvé se posune do elitní stovky.



Po pátku ho od ní dělí už jen dva soupeři. Macháč si ve slovenské metropoli poradil s Britem Ryanem Penistonem, Italem Stefanem Travagliou a dnes zvládl i tříseťák s domácím Lukášem Kleinem. O dva roky staršího Slováka v repríze předloňského semifinále zdolal 6-4 6-7 6-3 a vzájemnou bilanci upravil na 2-0.



Macháč, jehož přítelkyně Kateřina Siniaková jen o necelou hodinu později v Glasgow porazila světovou sedmičku Cori Gauffovou a poslala české tenistky do semifinále Billie Jean Cupu, do semifinále postoupil počtvrté v sezoně. Na podzimních halových challengerech vyhrál tři zápasy až na šestý pokus.



O finále si finalista z roku 2020 zahraje s druhým nasazeným Mártonem Fucsovicsem (h2h 0-0). Druhý nasazený Maďar, bývalý 31. hráč světa, ve čtvrtfinále porazil 6-4 6-1 Němce Maximiliana Marterera a poprvé od postupu do čtvrtfinále loňského Wimbledonu a následné sérii 33 nepovedených turnajů vyhrál tři zápasy po sobě.

• CHALLENGER BRATISLAVA •

Slovensko, tv. povrch / hala, 67.960 eur

páteční výsledky (11. 11. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Macháč (4-ČR) - Klein (SR) 6-4 6-7(5) 6-3 Fucsovics (2-Maď.) - Marterer (Něm.) 6-4 6-1 Maroszan (Maď.) - Gombos (3-SR) 6-1 3-6 6-3 Ilkel (Tur.) - Van Rijthoven (5-Niz.) 6-4 7-5