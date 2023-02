Macháč v Dubaji vzdoroval Djokovičovi. Padl až v tie-breaku třetího setu

Tomáš Macháč v Dubaji pošesté z posledních osmi pokusů prošel kvalifikací turnaje ATP, když o víkendu zdolal Maďara Mártona Fucsovicse a deklasoval Itala Mattea Arnaldiho, a zajistil si premiérový souboj s členem Big 4.



Dnes v prvním kole vyzval světovou jedničku a pětinásobného šampiona Novaka Djokoviče a hvězdného Srba, který nastoupil poprvé měsíc po svém 10. triumfu na Australian Open, se nezalekl. 22letý rodák z Berouna trápil o třináct let zkušenějšího soka dvě a čtvrt hodiny, první skalp člena Top 20 se mu ale vybojovat nepovedlo.

V prvním setu Macháč neudržel hned druhý a třetí servis. Poprvé ještě zareagoval rebrejkem, ale podruhé se vrátit do hry o úvodní dějství nepovedlo.



Ve druhé sadě český tenista předváděl skvělý tenis. A přestože za stavu 3-0 a 40-15 neproměnil dvě šance na brejk, udělal jen 5 nevynucených chyb a po zlikvidování brejkbolu parádním winnerem za stavu 5-3 získal ve třetím ze čtyř soubojů s hráčem Top 10 set.



Ve druhém gamu rozhodujícího dějství se Macháč s bolestivou grimasou chytil za pravé zápěstí a okamžitě si vyžádal pauzu na ošetření. A když pár minut po návratu na kurt prohrával 1-4, málokdo asi čekal nějaké drama. Macháč se ale nevzdal a favoritovi nakonec ve vyrovnaném duelu podlehl až po 2 hodinách a 26 minutách boje 3-6 6-3 6-7. V závěrečném tie-breaku už uhrál jediný míček.

He gets it done @DjokerNole digs deep to get past Machac in Dubai!@DDFTennis pic.twitter.com/kZqqVAZ4jR