Macháč v Helsinkách smetl Bergse a přibližuje se Top 100

Tomáš Macháč po skvělém vstupu do sezony začal laborovat se zraněním žeber a od března do srpna odehrál jediný turnaj, ze kterého navíc po postupu do semifinále odstoupil.



Přesto stále může zakončit rok 2022 v Top 100. Vítěz dvou letošních challengerů (triumfoval v lednu v australském Traralgonu a v srpnu v polském Grodzisku-Mazowieckém) si posun do elitní stovky může zajistit už o víkendu na challengeru v Helsinkách, kde dnes postoupil do semifinále.



22letý Čech ve finské metropoli neztratil ještě ani set. Po Alibeku Kačmazovovi a domácím Ottovi Virtanenovi si poradil i se Zizouem Bergsem. O rok staršího Belgičana smetl 6-1 6-2 a na třetí pokus si připsal jeho premiérový skalp.



• CHALLENGER HELSINKI •

Finsko, tv. povrch / hala, 67.960 eur

páteční výsledky (18. 11. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Macháč (5-ČR) - Bergs (Belg.) 6-1 6-2