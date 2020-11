Macháč v Ortisei prohrál čtvrtfinále ve dvou tie-breacích s nasazeným Ivaškou

Tomáš Macháč si minulý týden v Bratislavě zahrál své čtvrté kariérní finále na challengerech a přestože na druhý titul nedosáhl, vybojoval premiérový posun do Top 200 světového žebříčku.



Tento týden na další halové akci v italském Ortisei si připsal dvě výhry nad domácím Lucou Nardim a Slovákem Martinem Kližanem, než v pátečním čtvrtfinále podlehl druhému nasazenému Iljovi Ivaškovi z Běloruska.



Zápas dlouho probíhal rychlými gamy, které získávali tenisté při svém servisu. K prvním brejkbolům se dostal Macháč za stavu 6-7 a 4-4, ale nevyužil ani jeden a v následném gamu odvrátil mečbol. Ten odvrátil, ale ani druhý tie-break se mu nepovedl a po 99 minutách hry prohrál se 113. hráčem světa 6-7 6-7.







20letý Čech tak má za sebou solidní sezonu, během které získal první challengerový titul (v únoru v hale v německém Koblenzu), poprvé se kvalifikoval do hlavní soutěže grandslamu (na French Open v 1. kole podlehl v pěti setech Tayloru Fritzovi) a prodral se do druhé stovky žebříčku ATP.



26letý Ivaška, který vyhrál 11 z posledních 12 zápasů, si o postup do finále zahraje s Rusem Aslanem Karacevem. Druhou semifinálovou dvojici vytvořili Francouzi Antoine Hoang a Alexandre Muller.

• CHALLENGER ORTISEI •

Itálie, tv. povrch / hala, 44.820 eur

páteční výsledky (20. 11. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Ivaška (2-Běl.) - Macháč (ČR) 7-6(4) 7-6(5) Karacev (3-Rus.) - Gaio (6-Portug.) 7-6(3) 6-3 Hoang (5-Fr.) - Lenz (Něm.) 6-7(6) 6-4 6-3 Muller (Fr.) - Marčenko (Ukr.) 6-7(5) 7-6(5) 7-5