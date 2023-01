Macháč včerejší skalp Soon-Woo Kwona nezopakoval. V Adelaide skončil v 1. kole

Tomáš Macháč loni několik měsíců nehrál kvůli zranění žeber, přesto si v závěru roku zajistil premiérový posun do Top 100. V úvodu nové sezony v United Cupu si ale hned v prvním zápase poranil kotník, přišel o body za loňský triumf na challengeru v Tralalgonu a z elitní stovky po pár týdnech vypadl.



Nicméně na nadcházejícím Australian Open poprvé v kariéře nemusí začínat grandslamový turnaj v kvalifikaci a tak si na tento týden mohla naplánovat generálku do Adelaide. Na podniku ATP 250 prošel dvoukolovou kvalifikací, pošesté v kariéře postoupit do 2. kola a vyrovnat své maximum ale nedokázal.



22letý Čech dnes nenašel recept na Soon-Woo Kwona, s nímž se utkal podruhé během dvou dní. Zatímco včera v kvalifikaci 84. hráče světa ve třech setech zdolal, dnes čtyřikrát přišel o podání a prohrál 4-6 4-6. Ve druhém setu nepotvrdil brejk na 3-1 a uhrál už jen jeden game.



Příští týden se Macháč představí potřetí v kariéře na Australian Open, na kterém zatím pokaždé svůj úvodní zápas zvládl a zaznamenal své dvě dosud jediné výhry nad grandslamech.



25letý Soon-Woo Kwon, který se do hlavní soutěže dostal až jako 'šťastný poražený' po odhlášení Sebastiana Kordy, si o postup do čtvrtfinále zahraje se světovou patnáctkou Pablem Carreňem ze Španělska (h2h 0-2).

• ATP 250 ADELAIDE 2 •

Austrálie, tv. povrch, 642.735 dolarů

úterní výsledky (10. 01. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Soon-Woo Kwon (Korea) - Macháč (ČR) 6-4 6-4 Hüsler (Švýc.) - Rinderknech (Fr.) 4-6 7-6(5) 6-4 Paul (8-USA) - O'Connell (Austr.) 6-4 7-5 Haase (Niz.) - Bonzi (Fr.) 3-6 7-6(8) 7-6(3) Millman (Austr.) - Ramos (Šp.) 4-6 6-3 7-6(6)