Macháč znovu potvrdil skvělou formu. Set neztratil ani s Musettim a je potřetí ve čtvrtfinále

Tomáš Macháč prožívá v posledních měsících nejlepší období své kariéry. Po dvou loňských triumfech na halových challengerech ve Francii se ve Stockholmu probojoval do svého druhého kariérního čtvrtfinále na okruhu ATP a na nedávném Australian Open vylepšil postupem do třetího kola své maximum na grandslamových akcích.

Návrat na oblíbené halové betony mu zatím vychází na jedničku. Na podniku ATP 250 ve francouzském Marseille začal skalpem bývalého šampiona a někdejší světové jedničky Andyho Murrayho a set nepovolil ani nasazené šestce Lorenzovi Musettimu.

Premiérový souboj s italským mladíkem rozehrál výborně a v šestém gamu slavil klíčový brejk úvodního dějství. Náskok si udržel až do konce setu a soupeře v něm nepustil k ani jednomu brejkbolu.

Ještě lépe vstoupil do druhé sady a Musettimu hned v úvodní hře sebral servis. Vzápětí ten svůj ztratil, ovšem od stavu 1:1 získal pět ze šesti následujících gamů a po necelé hodině a půl se mohl radovat z postupu do dalšího kola.

Tomas Machac is the first to reach the quarterfinals after defeating Lorenzo Musetti 6-3 6-2 #open13provence #atptour pic.twitter.com/4M6aK1YWFk — Open 13 Provence (@Open13) February 7, 2024