Madrid: Menšík, Lehečka i Kopřiva v ohrožení. České trio čeká ohromně těžká výzva

DNES, 06:00
Previews 18
Tři čeští tenisté se v úterý porvou o postup do čtvrtfinále na Masters v Madridu a je dost pravděpodobné, že ani jeden z nich mezi nejlepší osmičku neprojde. Velmi těžká výzva totiž čeká v osmifinálové fázi Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka i Víta Kopřivu.
Profily hráčů (7)
Zverev Alexander
Kopřiva Vít
Musetti Lorenzo
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Jodar Rafael
Jakub Menšík vyzve světovou trojku (© Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 28. 4.

Češi v akci
Lehečka (11-ČR) – Musetti (6-It.) | Arantxa Sánchez Stadium (12:30 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Jódar (Šp.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)
Menšík (23-ČR) – Zverev (2-Něm.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)

České trio v ohrožení

Jiří Lehečka vstoupil do antukového jara po senzačním finále v Miami a má na nejpomalejším povrchu solidní bilanci 4:1. Tři ze čtyř výher ovšem doslova vydřel a prvním větším povzbuzením byl jeho poslední zápas, ve kterém na aktuálním turnaji v Madridu suverénně přehrál Alexe Michelsena. Podobně solidní výkon bude potřebovat také v osmifinále, pokud chce předloňský semifinalista na španělském Masters pokračovat. Čeká ho totiž souboj s loňským semifinalistou a světovou devítkou Lorenzem Musettim. Ital měl ještě nedávno životní formu a teď se vrací po zdravotních problémech, což může hrát do karet Lehečkovi. Musetti zatím není v ideální formě, nicméně právě na antuce je nejvíce nebezpečný. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Lehečka a Musetti si své jediné vítězství připsal právě na antuce, konkrétně loni na Masters v Monte Carlu.

Více informací

 

V ohrožení je i Vít Kopřiva. Český tenista, který se loni po letech úsilí poprvé prokousal do elitní stovky žebříčku, letos pokračuje v progresu a v Madridu si zahraje své první osmifinále na Masters. Do něj však nastoupí jako obrovský outsider, přestože ve španělské metropoli vyřadil nasazené Andreje Rubljova a Arthura Rinderknecha. Vyzve totiž domácí klenot Rafaela Jódara. Španělský mladík má životní formu, raketově stoupá žebříčkem a už stihl i triumfovat na okruhu ATP, což se mu povedlo před pár týdny na antuce v Marrákeši. Kopřiva hraje na rychlejší antuce v Madridu velmi agresivně, což u něj není příliš obvyklé. Rozhodovat ale nejspíše bude výkon hlavně Jódara, který bude mít v zádech mohutnou podporu publika. Španěl je jasným favoritem a český tenista se s největší pravděpodobností o senzaci nepostará. Už teď ale může hodnotit své vystoupení v Madridu jako naprosto parádní.

Více informací

Ani třetí český zástupce v osmifinálové fázi mužské dvouhry Jakub Menšík nebude favoritem na postup. Madrid je jeho prvním singlovým turnajem po problémech se zánětem prstu na noze, ale zatím se ve španělské metropoli prezentuje solidní formou. Set nepovolil Martinovi Dammovi ani Karenovi Chačanovovi, na kterého našel recept až na třetí pokus. V úterý ho ovšem čeká podstatně těžší test. A sice proti světové trojce a dvojnásobnému šampionovi Alexanderovi Zverevovi, s nímž změří síly poprvé. Zverev má letos na antuce odehráno mnohem víc zápasů a pravidelně na turnajích postupuje do semifinále. Coby nasazená dvojka má v Madridu jedinečnou šanci zajistit si první letošní finále. Menšíka každopádně čeká další bitva dělových servisů, protože podáním si výrazně umí pomáhat i Zverev. Německá hvězda nastoupí jako favorit, ovšem podle posledních informací není stoprocentně fit.

Více informací

 

Úterní program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Sinner (1-It.) – Norrie (19-Brit.)
2. Fernandezová (24-Kan.) – M. Andrejevová (9-) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Kopřiva (ČR) – Jódar (Šp.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Sabalenková (1-) – Baptisteová (30-USA) / nejdříve ve 20:00 SELČ
5. Menšík (23-ČR) – Zverev (2-Něm.)


ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Etcheverry (25-Arg.) – Fils (21-Fr.)
2. Lehečka (11-ČR) – Musetti (6-It.)
3. Tsitsipas (Řec.) – Ruud (12-Nor.)
4. F. Cerúndolo (16-Arg.) – Blockx (Belg.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Medveděv (7-) – Cobolli (10-It.)


STADIUM 3 (od 11:00 SELČ)
1. Siegemundová/Zvonarevová (Něm./-) – Sutjiadiová/Tjenová (Indon.)
2. Arévalo/Pavič (5-Salv./Chorv.) – Bublik/Polmans (Kaz./Austr.)
3. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

18
Přidat komentář
peek
28.04.2026 12:54
Musetti, Jodar a Zverev v ohrožení
Reagovat
frenkie57
28.04.2026 11:39
Hraje Arturek Boney s Eštěvěří a Pantera nikde. Pořadatelé jsou ohleduplní a nenasadili mu tam tu afrosběračku. To by byla jasná prohra.
Reagovat
Saulnier
28.04.2026 11:40
aj taká šikovná blondína sa občas objaví medzi loptičkármi
Reagovat
pantera1
28.04.2026 12:16
Pantera maká, sleduju jen skóre. Vyřádila jsem se včera u Lindy. To byl zas fičák . Podívám se zpětně, to víš musím si zpravit očko.
Reagovat
frenkie57
28.04.2026 12:33
Jihoameričan právě prošutroval 3BB v řadě a zdá se, že to Artur už nějak doklepne.
Reagovat
frenkie57
28.04.2026 12:43
Také jdu do práce. Dneska snad bude klidněji, tak možná něco uvidím.
Reagovat
pantera1
28.04.2026 12:58
Ve dvě končím, takže na něco odpo mrknu. Arturek vyhrál. No příští kolo Lori nebo Jirka. Jsme tu měli partičku buzniček, božínku to byly objednávky . Laté s perníčkovou a karamelovou příchutí, tartaletky,makronky ,zmrzliny...... , ale byli to zlatíčka .
Reagovat
frenkie57
28.04.2026 13:00
Reagovat
Diabolique
28.04.2026 10:26
Strasne bych to pral Vitkovi, ale podle mne to ma nejtezsi ze vsech tri. Hraje proti TOP hraci, kterej je v neuveritelnym laufu a kterej ho URCITE nepodceni. Zverev by ho podcenil, Musetti by ho podcenil, Jodar urcite ne. Tam beru postup skoro jako nemoznej. Verim ze Kuba by to s trochou stesti dat mohl. A Lehecka s velkou koncentraci a stestim mozna taky.
Reagovat
Bloody13
28.04.2026 09:49
Co je s Řetězem? Taky otrava nebo průjem?
Reagovat
Mantra
28.04.2026 11:08
Hlava
Reagovat
Bloody13
28.04.2026 09:47
Solidní vybíjená letos ten Madrid. Ještě se nerozehrály ženské QF a v pavouku zbyly jen 3 hračky Top 20 - Sabalenka, Andreeva a Linda
Reagovat
Saulnier
28.04.2026 09:19
Najväčšie šance dávam Kopřivovi.
Reagovat
Pe3k
28.04.2026 10:27
To jen proto, že ještě neznáš Jodara.
Na druhou stranu je těžké vůbec někomu nějaké šance dát, asi rupnou všichni 3
Reagovat
Saulnier
28.04.2026 11:02
čoby nie, o tom hráčovi som vedel dávno predtým, než vznikol tento mediálny poprask

na druhej strane, z trojice súperov: Musetti, Zverev, Jodar je Jodar aktuálne najhrateľnejší, aj keď samozrejme, bude to boj a vôbec netušíme, koľko síl Vítek ešte má; pokiaľ dostatok, má šancu
Reagovat
baba
28.04.2026 09:18
Tak dnes budu za optimistu a věřím, že alespoň jeden půjde dál,nevím proč,ale podle mě jsou největší šance u Vítka. Pak Jakuba a nejméně věřím Jirkovi.Ale samozřejmě fandím a přeji všem.Tak do toho!!!
Reagovat
chlebavevaju
28.04.2026 09:44
Zlaté české dítě může projít dál skreci Zvereva. Údajně není v pořádku.
Reagovat
Ahoj200
28.04.2026 09:16
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist