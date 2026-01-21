Marný boj. Siniaková na Anisimovovou nestačila, v singlu v Melbourne končí
Siniaková – Anisimovvá 1:6, 4:6
Karty byly před utkáním rozdány jasně. Světová čtyřka Anisimovová neměla mít se Siniakovou příliš práce. Deblová světová jednička však do utkání s americkou hvězdou vlétla bez zbytečné trémy. V dlouhé třetí hře si při podání dvojnásobné grandslamové finalistky vypracovala hned čtyři brejkové možnosti, favoritka však i s notnou dávkou štěstí všechny odvrátila.
Siniakovou mohly nevyužité možnosti mrzet o to více, že to byla hned v následující hře ona, kdo jako první přišel v zápase o výhodu podání. Rodačka z Hradce Králové se mohla vzápětí vrátit do hry, ale ani další možnost na prolomení servisu soupeřky nevyšla a Anisimovová vedla už 4:1.
Smolný set Siniakové pokračoval i nadále. Při svém dalším gamu na podání Češce opět nevyšla koncovka hry. Americká ranařka postupně nevyužila tři možnosti na prolomení soupeřčina podání, tu čtvrtou ale už ano a šla do vedení 5:1. Anisimovová si už výborně rozjetou sadu utéct nenechala, úvodní dějství vyhrála za 34 minut jasně 6:1.
Siniaková nevstoupila dobře ani do druhé sady. Chyby na straně české tenistky neustávaly. Žádný velký tenis nebyl k vidění ani ze strany její soupeřky, Anisimovové ale průměrný výkon stačil.
Američanka prolomila hned úvodní servis Češky, vzápětí při svém podání odvrátila další dva brejkboly, potvrdila a šla do vedení 2:0. Trápení Siniakové na returnu a především nevyužívání šancí na prolomení soupeřčina podání pokračovalo. Další dvě možnosti měla za stavu 1:3, opět ale úspěšná nebyla. Siniaková se ale přece jen dočkala. V šesté hře proměnila třináctou brejkovou možnost a srovnala na 3:3.
Jedenáctinásobná deblová grandslamová šampionka získala po dramatické sedmé hře třetí hru v řadě a poprvé v zápase šla do vedení. Závěr setu ale už patřil Anisimovové, která tak po vítězství 6:1 a 6:4 mohla slavit postup do třetího kola. Její další soupeřkou bude krajanka Peyton Stearnsová.
Siniaková tak nevylepšila své maximum v Melbourne, kterým zůstává druhé kolo.
Výsledky ženské dvouhry na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře