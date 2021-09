Martincová a Vondroušová v Chicagu postoupily do osmifinále proti Švýcarkám

Tereza Martincová prožívá svou nejlepší sezonu. V dubnu se poprvé posunula do Top 100, usadila se na turnajích WTA a dál posouvá své hranice.



Na French Open si připsala první výhru na grandslamu, ve Wimbledonu se dostala do 3. kola, v Praze si zahrála premiérové finále na okruhu WTA a minulý týden v Ostravě byla poprvé ve čtvrtfinále akce kategorie WTA 500, což jí vyneslo posun na životní 53. místo světa.



Svou velmi dobrou formu šestadvacetiletá rodačka z Prahy potvrzuje i po rychlém přesunu do Spojených států amerických, kde se dokázala rychle aklimatizovat a na podniku WTA 500 v Chicagu vyhrát už dva zápasy.



Po včerejší výhře 6-3 7-5 nad kolumbijskou teenagerkou Mariou Camilou Osoriovou si dnes po podobném výsledku poradila i s třináctou nasazenou Slovinkou Tamarou Zidanšekovou. Slovinku, která si na letošním Roland Garros zahrála poprvé v semifinále grandslamu a v červenci na antuce ve švýcarském Lausanne získala první titul na okruhu WTA, porazila 6-2 7-5.



Martincová sice zahájila utkání ztrátou podání čistou hrou, zbytku setu už ale dominovala. Začátek druhé sady se jí nepovedl ještě znatelněji, soupeřka utekla na rozdíl dvou brejků a za stavu 5-2 podávala na zisk setu.



Od tohoto okamžiku ale česká tenistka suverénně získala následujících pět gamů, v nichž prohrála jen dvě výměny, a po obratu zápas za hodinu a čtvrt ukončila.



O postup do čtvrtfinále si Martincová zahraje se světovou dvanáctkou a olympijskou vítězkou z Tokia Belindou Bencicovou, s níž dosud neuhrála ani set. Švýcarka v Chicagu po vlažnějším startu začala výhrou 5-7 6-1 6-0 nad Australankou Maddison Inglisovou.



Vondroušová je zatím suverénní

Markéta Vondroušová v prvním kole ztratila jen tři gamy s Australankou Ajlou Tomljanovicovou a příliš starostí neměla ani se světovou třináctkou Anastasií Pavljučenkovovou. S finalistkou letošního Roland Garros, která se na kurtu trápila, si poradila za necelou hodinu a čtvrt snadno 6-3 6-2.



22letá Češka v prvním vzájemném duelu vzala zkušené Rusce šestkrát podání. Naposledy v závěrečném gamu zápasu, v němž získala mečbol jemným bekhendovým čopem.



O čtvrtfinále si 41. hráčka světa Vondroušová zahraje v dalším prvním vzájemném duelu proti o dva roky starší Jil Teichmannové. Švýcarka, jež před měsícem postoupila do finále velkého turnaje v Cincinnati, v Chicagu vyřadila Kaiu Kanepiovou a dnes Polku Magdu Linettevou.

• WTA 500 CHICAGO 3 •

USA / Illinois, tv. povrch, 565.530 dolarů

středeční výsledky (29. 09. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Vondroušová (ČR) - Pavljučenkovová (4-Rus.) 6-3 6-2 Martincová (ČR) - Zidanšeková (13-Slovin.) 6-2 7-5 Svitolinová (1-Ukr.) - Anisimovová (USA) 6-4 6-3 Bencicová (3-Švýc.) - Inglisová (Austr.) 5-7 6-1 6-0 Rybakinová (5-Kaz.) - Sasnovičová (Běl.) 6-4 6-4 Rogersová (USA) - Andreescuová (8-Kan.) 6-4 7-5 Pegulaová (9-USA) - Petkovicová (Něm.) 6-2 7-5 Hontamaová (Jap.) - Kontaveitová (11-Est.) bez boje Kuděrmětovová (12-Rus.) - Dartová (Brit.) 6-3 6-4 Teichmannová (16-Švýc.) - Linetteová (Pol.) 6-2 6-4 Ruseová (Rum.) - Kozlovová (Ukr.) 7-5 6-2