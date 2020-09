Martincová: Extrémně mě to mrzí. Cítila jsem, že na to mám

136. hráčka světa Tereza Martincová vedla ve třetí sadě nad Petrou Martičovou 3-1 a měla dva brejkboly na 4-2. Šance ale neproměnila a prohrála po dvou a půl hodinovém boji 7-5 2-6 4-6.

"Měla bych mít radost, že to bylo těsný, ale extrémně to mrzí, protože jsem na kurtu cítila, že na to mám. Vytáhla to nejlepší, co mohla. Fakt mě to mrzí," komentovala zklamaná pětadvacetiletá Češka.

Ani na čtvrtý pokus se nedočkala výhry v hlavní soutěži na grandslamu. Třikrát prohrála v 1. kole na US Open a jednou ve Wimbledonu. "Zase smolný los, dostanu se do hlavní soutěže a losy ke mně nejsou shovívavé," řekla Martincová. Na US Open v minulosti prohrála s CAroline Garciaovou a Karolínou Plíškovou, ve Wimbledonu skončila na Číňance Yafan Wang.

Na letošní US Open se dostala až jako náhradnice za tenistky, které kvůli obavám z koronaviru nepřijely, a poprvé tak na grandslamu startovala bez nutnosti hrát kvalifikaci. Do New York letěla na jeden zápas.

"Když mám šanci si zahrát, tak to beru. Turnaj se koná a já jsem typ, že určitě hrát budu. Když mám šanci, tak se jí chci chopit a využít, ale bohužel," řekla s tím, že se hned vrací domů.