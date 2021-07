Martincová si na Livesport Prague Open zahraje o první finále. Krejčíková suverénně ovládla derby se Siniakovou

Tereza Martincová se v úvodních měsících sezony konečně prokousala do elitní stovky žebříčku WTA a prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Šestadvacetiletá Češka po skončení antukového jara chytla životní formu, na trávě si zahrála svá první dvě letošní čtvrtfinále, ve Wimbledonu se poprvé na grandslamech dostala do třetího kola a daří se jí i v pražské Stromovce, kde se letos hraje na tvrdém povrchu namísto tradiční antuky.

Na Livesport Prague Open startuje šestým rokem po sobě, ale poprvé v hlavní soutěži, dokonce uzavírá pole nasazených hráček. A tuto roli zatím s přehledem plní, bez ztráty setu si poradila se Samanthou Murrayovou Sharanovou, kvalifikantkou Asiou Muhammadovou i Viktórií Kužmovou. Slovence po setech 6-2 6-2 oplatila včerejší porážku ze čtyřhry a také loňskou singlovou z Lyonu a postoupila do svého prvního semifinále od loňského září.

Martincová ve třetím gamu nepotvrdila brejk a pak nevyužila šest brejkbolů. Na smolnou ztrátu dvou her v řadě ovšem zareagovala tím nejlepším možným způsobem, když v následujících čtyřech gamech soupeřce povolila jen tři fiftýny. Do druhé sady měla hrozivý vstup plný nevynucených chyb a dvojchyb a rychle ztrácela 0-2. Po udrženém podání se však znovu chytla a Kužmové nadělila pomyslného "kanára".

"Je to skvělé. Nikdy se mi v Praze nedařilo, svazovalo mě to tady a výkony byly šílené. Semifinále doma je pro mě fakt skvělé, je to úplně něco jiného než na jakémkoliv jiném turnaji," řekla Martincová v rozhovoru na kurtu.

Martincová je v semifinále turnajů WTA počtvrté v kariéře, v hale v Québecu (2016), na antuce ve Gstaadu (2017) ani loni na oranžové drti v Istanbulu neuspěla. O první finále na nejvyšším okruhu bude bojovat s nasazenou Greet Minnenovou (H2H 1-0). Třiadvacetiletá Belgičanka smetla 6-2 6-1 Storm Sandersovou a poprvé v kariéře na nejvyšším okruhu postoupila do semifinále.

Premiérový vzájemný souboj deblových parťaček Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové žádné drama nenabídl. Šampionka French Open Krejčíková, která v osmifinále Wimbledonu přišla o sérii 15 vítězství, ale teď má na kontě tři výhry v řadě a bez ztráty setu, po výborném výkonu a za hodinu a pár minut zvítězila suverénně 6-3 6-0.

Siniaková dokázala favorizované krajance vzdorovat jen do stavu 3-3, když srovnala z 1-3. Krejčíková však poté srovnala mířidla, přestala úplně chybovat a ve svém prvním pražském čtvrtfinále už bezradné Siniakové nepovolila jediný game.

"Myslím, že to nebylo úplně na jednu bránu ani v jednom gamu. Důležitý byl první set. Uklidnila jsem se, začala jsem víc švihat a hrát líp. Katka se trápila na servisu, mně se naopak po včerejšku tentokrát dařil," řekla Krejčíková, která vyhrála osmnáctý z posledních devatenácti zápasů.

"Je těžké, že takhle musíme proti sobě nastoupit a jedna z nás musí prohrát. Ale jsem ráda, že jsem vyhrála já, protože jsem chtěla vyhrát. Ale je mi líto Katky, protože jí vždycky přeju to nejlepší," komentovala nepříjemné derby pro Českou televizi Krejčíková.

Pětadvacetiletá Krejčíková, která je po vypadnutí jedničky Petry Kvitové největší favoritkou na triumf, si zítra zahraje o své čtvrté letošní a páté kariérní finále.

V semifinále poprvé změří síly s Xinyu Wang. Devatenáctiletá Číňanka ve svém premiérovém čtvrtfinále na hlavní tour porazila dvakrát 6-3 Grace Minovou a znovu vylepšila své kariérní maximum.

"Moc ji neznám. Vím, že je mladá, poměrně vysoká. Má dobrý servis, hraje rány z forhendu i z bekhendu. Po dvou měsících, co jdu z jednoho zápasu do druhého, mi přijde, že jde moje forma dolů, je těžké to udržet. Víceméně jenom bojuju a snažím se fakt hrát každý balon, jako by byl poslední," dodala Krejčíková.