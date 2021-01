Martincová v Andrezieux skončila ve druhém kole na domácí Tanové

Tereza Martincová se po nezdaru v kvalifikaci na Australian Open, ve které v katarském Dauhá skončila ve 2. kole na raketě Ukrajinky Maryny Zaněvské, vrátila na halové turnaje ITF do Evropy.



Tento týden se představila na podniku s dotací 60.000 dolarů ve francouzském Andrezieux, kde po úvodní třísetové výhře nad Italkou Federicou Di Sarraovou nestačila v dnešním utkání druhého kola na domácí Harmony Tanovou.



26letá Češka do zápasu vstoupila prohraným servisem a do hry o první set už se nedostala. Ve druhé sadě šla třikrát do brejku, ale ani jednou ho nepotvrdila a nakonec po sto minutách hry prohrála 4-6 6-7.



Aktuálně 121. hráčka světa Martincová si tak nepomůže ve svém dlouhodobém boji o premiérový posun do Top 100. Příští týden má volno, následně by měla startovat na akcích ITF W25 ve francouzském Grenoblu a německém Altenkirchenu.

• ITF W60 ANDREZIEUX-BOUTHEON •

Francie, tv. povrch / hala, 60.000 dolarů

čtvrteční výsledky (28. 01. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Tanová (Fr.) - Martincová (5-ČR) 6-4 7-6(7) 18:00 | Dodinová (1-Fr.) - U. Radwaňská (Pol.) Friedsamová (2-Něm.) - Šrámková (SR) 6-3 6-1 Paarová (Rum.) - Vögeleová (3-Švýc.) 7-6(2) 6-2 Zavacká (4-Ukr.) - Jimenezová Kasincevová (And.) 6-1 3-6 6-2 Von Deichmannová (Licht.) - Tomovová (7-Bulh.) 6-0 6-4 15:55 | Cristianová (Rum.) - Tausonová (8-Dán.) Kungová (Švýc.) - Buscaová (Šp.) 6-1 6-4