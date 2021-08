Martincová v Chicagu přemohla Su-Wei Hsieh, ve čtvrtfinále je i Vondroušová

Tereza Martincová na pátém ze šesti posledních startů v hlavní soutěži turnaje WTA postoupila minimálně přes dvě soupeřky. V Chicagu předvedla dva povedené obraty, po třetí nasazené Rumunce Soraně Cirsteaové našla recept i na přemožitelku Venus Williamsové Tchajwanku Su-Wei Hsieh.



26letá Češka dlouho marně hledala cestu, jak proti takřka bezchybně vracející soupeřce zakončit výměnu. Po čtyřech ztracených servisech prohrávala 3-6 a 0-2 a hlasitě si stěžovala, že už nemůže a neví co hrát.



Psychicky náročný duel ale nakonec dokázala dovézt do vítězného konce. V dalším průběhu získala 10 z 12 gamů a v rozhodující sadě rázem vedla 4-0 a 30-0.



Vyhráno ale ještě neměla. K brejkbolu se v pátém gamu nedostala, znovu vypadla z rytmu a rázem za stavu 4-2 prohrávala 0-40. Na rozpáleném kurtu vypadala vyčerpaná, servis však soupeřce přeci jen sebrala a v dalším gamu zápas díky jedné z mála chyb z rakety Su-Wei Hsieh ukončila.



Do čtvrtfinále, v němž ji čeká lepší ze zápasu mezi Švýcarkou Viktorijí Golubicovou a Švédkou Rebeccou Petersonovou, se letos probojovala počtvrté. Nejdál došla v Praze, kde si v červenci zahrála své první finále na okruhu WTA.



Vondroušová proplouvá bez problémů

Pátá nasazená Markéta Vondroušová zatím proplouvá turnajem v Illionis mnohem snadněji. Na úvod ztratila jen dva gamy s domácí Quinn Gleasonovou a dnes měla ještě méně práce s Alison Van Uytvanckovou.



Stříbrná olympijská medailistka z Tokia vyhrála první sadu hladce 6-1, v té následující pak v průběhu druhého gamu vyčerpaná Belgičanka zápas hraný ve velkém vedru vzdala.



Česká tenistka sice prohrála úvodní game, pak ale získala sedm her v řadě. Na kurtu strávila necelou hodinu, Belgičance nepomohlo ani lékařské ošetření po prvním setu.



O semifinále, které si letos na okruhu WTA zahrála jen v eldnu na Yarra Valley Classic v Melbourne, si osmifinalistka Australian Open a Roland Garros zahraje v prvním vzájemném souboji s Alizé Cornetovou. 31letá Francouzka si dnes poradila 7-6 6-4 s Italkou Jasminou Paoliniovou, byť v prvním setu přišla o vedení 5-0 a soupeřka podávala na zisk sady. Dva zápasy po sobě vyhrála teprve počtvrté v sezoně.



Češky postupují i ve čtyřhře

Martincová s Vondroušovou navíc po zhruba dvouhodinové pauze nastoupily do čtyřhry a také v ní uspěly. České tenistky zdolaly po obratu a dramatické koncovce 1-6 6-4 11-9 deblové specialistky Američanku Nicole Melicharovou s Nizozemkou Demi Schuursovou, které plnily roli nasazených jedniček, a postoupily do semifinále.



Ve čtvrtfinále dvouhry nechybí nejvýše nasazená Elina Svitolinová. Ukrajinka, jež po zisku bronzové olympijské medaile dvakrát vypadla v úvodním vystoupení, v dnešní dohrávce druhého kola porazila 6-4 6-4 Fionu Ferrovou. O semifinále se utká s další Francouzkou Kristinou Mladenovicovou (h2h 0-2).