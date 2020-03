Martincová v Lyonu začala skalpem neoblíbené Bogdanové

WTA LYON - Tereza Martincová na druhém turnaji WTA po sobě postoupila do druhého kola. V hale ve francouzském Lyonu začala třísetovou výhrou nad Rumunkou Anou Bogdanovou, na kterou našla recept až ve čtvrtém vzájemném střetnutí. Ve druhém kole se 25letá Češka utká se Slovenkou Kužmovou, nebo Nizozemkou Kerkhoveovou.

Minulý týden se v Dubaji se Tereza Martincová dostala z kvalifikace do druhého kola a úspěšný vstup do hlavní soutěže zaznamenala i dnes na novém turnaji WTA International v Lyonu.



Pětadvacetiletá Češka ve Francii nastoupila hodinu před obědem proti Aně Bogdanové, s níž ve třech vzájemných duelech - všech na antuce - neuhrála ani set. Na čtvrtý pokus už ale uspěla, v hale na tvrdém povrchu zvítězila 6-3 4-6 6-3.



První set pro rodačku z Prahy i druhý pro Rumunku rozhodl jediný brejk. Ve třetí sadě vedla Martincová 2-0, ale o náskok přišla. Ztracenou výhodu brejku záhy napravila a v závěru těžila z toho, že soupeřka kazila forhendové údery.







O své celkově třetí čtvrtfinále a první od července 2017 si Martincová zahraje buď proti nasazené osmičce Slovence Viktórii Kužmové, nebo proti Lesley Pattinamaové Kerkhoveové z Nizozemska, jež se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser.



Jedinou zástupkyní z Top 30 je v Lyonu světová šestka a vítězka letošního Australian Open Američanka Sofia Keninová, která se až ve středu proti Rusce Vitaliji Djačenkové pokusí přerušit sérii tří porážek.