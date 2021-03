Martincová v Miami nevyužila setboly proti Andreescuové. O Top 100 ji mohou připravit dvě Rusky

Tereza Martincová v Miami prošla na třetím turnaji v řadě kvalifikací a počtvrté v řadě na akci WTA vyhrála minimálně jeden zápas v hlavní soutěži, když ve středu přehrála Kazašku Jaroslavu Švedovovou.



Druhou výhru přidat nedokázala, byť dlouho trápila osmou nasazenou Kanaďanku Biancu Andreescuovou. V boji o první skalp hráčky Top 10 nevyužila proti bývalé vítězce US Open dva setboly a prohrála 6-7 2-6.



V první setu Martincová po druhém zisku soupeřčina servisu vedla 5-3, ale dvě šance na ukončení neproměnila a sama v maratonském gamu kapitulovala při třetím brejkbolu. Ve zkrácené hře vedla 4-2 a ještě 5-4, další bod už ale nepřidala a poprvé na floridské akci ztratila set.



Po nevydařené koncovce nezachytila úvod druhého setu, dvakrát ztratila servis a alespoň se jí za stavu 0-5 podařilo proti světové devítce odvrátit kanára.



"V prvním setu hrála výborně a já měla štěstí, že jsem se udržela ve hře. Zisk prvního setu byl klíčový, protože jsem zlomila její odpor. Kdyby se mi to nepovedlo, mohlo se to vyvíjet zcela jinak. V tenisu mnohdy rozhodne jen pár míčků," komentovala Andreescuová.







105. hráčka světa Martincová má jistotu, že po turnaji vylepší své maximum v žebříčku WTA a je reálné, že se poprvé objeví v Top 100. Ani jedna z ruského dua Anna Kalinská a Ljudmilla Samsonovová ale nesmí postoupit do čtvrtfinále.



Do třetího kola tak postoupily 'pouze' nasazené Češky. Už ve čtvrtek uspěly Petra Kvitová a Markéta Vondroušová, v pátek odpoledne slavila Karolína Plíšková.



Dvacetiletou Kanaďanku Andreescuovou v boji o osmifinále čeká o rok mladší Američanka Amanda Anisimovová. Ta už v Miami jednu bývalou vítězku US Open vyřadila, krajanku Sloane Stephensovou, která v Miami triumfovala před třemi lety, porazil dvakrát 6-3.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 3.260.190 dolarů

páteční výsledky (26. 03. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Kar. Plíšková (6-ČR) - Saisai Zheng (Čína) 6-2 6-1 Andreescuová 8-Kan.) - Martincová (ČR) 7-6(5) 6-4 Ósakaová (2-Jap.) - Tomljanovičová (Austr.) 7-6(3) 6-4 Keninová (4-USA) - Petkovicová (Něm.) 6-7(6) 6-1 6-3 Samsonovová (Rus.) - Bertensová (10-Belg.) 6-2 6-1 Muguruzaová (12-Šp.) - Xinyu Wang (Čína) 6-4 6-1 Sorribesová (Šp.) - Bradyová (USA) 3-6 6-4 6-1 Mertensová (16-Belg.) - Boulterová (Brit.) 6-4 6-1 Kalinská (Rus.) - Martičová (20-Chorv.) 5-7 6-2 7-6(4) Rybakinová (21-Kaz.) - Kanepiová (Est.) 6-4 6-0 Kontaveitová (22-Est.) - Cirsteaová (Rum.) 6-3 4-6 6-3 Sakkariová (23-Řec.) - Rusová (Niz.) 6- 2 6-3 Stojanovičová (Srb.) - Putincevová (26-Kaz.) 5-7 7-5 6-2 Džabúrová (27-Tun.) - Badosaová (Šp.) 7-6(6) 5-7 7-5 Anisimovová (28-USA) - Stephensová (USA) 6-3 6-3 Pegulaová (29-USA) - Sandersová (Austr.) 6-3 6-4