Plíšková v Miami smetla Saisai Zheng a může se chystat na odvetu za nedávné debakly

Šestá nasazená Karolína Plíšková sice v duelu se Saisai Zheng jako první přišla o podání a prohrávala 1-2, pak už ale další komplikace nepřipustila. Získala dalších šest gamů v řadě a celkem soupeřce sebrala servis pětkrát. Ani ve třetím vzájemném duelu s Číňankou neztratila set.

Ve třetím kole však finalistku z roku 2019 čeká soupeřka, na kterou má špatné a hodně čerstvé vzpomínky. S Jessicou Pegulaovou v březnu vypadla v Dauhá i v Dubaji a navíc po debaklech 3-6 1-6, respektive 0-6 2-6.

Comprehensive from Karolina @KaPliskova sets up a meeting with Pegula in the third consecutive event this season!#MiamiOpen pic.twitter.com/BsAgCeQxC1