Vondroušová si v Miami poradila s Qiang Wang, Krejčíková vypadla se Šwiatekovou

WTA MIAMI - Markéta Vondroušová vkročila do prestižního turnaje WTA 1000 v Miami výhrou nad Číňankou Qiang Wang a jako první Češka postoupila do třetího kola. V něm se předloňská čtvrtfinalistka utká se Švýcarkou Belindou Bencicovou. Naopak Barbora Krejčíková ve svém již druhém vystoupení na Floridě nestačila na polskou favoritku Igu Šwiatekovou. Vstup do turnaje dnes čeká ještě Petru Kvitovou.

Markéta Vondroušová, která naposledy před dvěma týdny v Dubaji neudržela vedení proti Cori Gauffové, na Floridě začala dvousetovým vítězstvím 6-4 6-4 nad Číňankou Qiang Wang.



21letá Češka začala zápas ztrátou vlastního servisu, ale vzápětí oplatila soupeřce stejnou mincí hned dvakrát a šla do vedení 4-1. Číňanka, které patří 38. místo ve světovém žebříčku, závěr první sady české tenistce zkomplikovala ještě jedním brejkem, ale Vondroušová v dalším gamu při podání soupeřky set ukončila.



V druhém setu si hráčky držely servis až do desátého gamu, v němž při podání Qiang Wang proměnila česká tenistka za stavu 40-15 hned první mečbol.



O postup do osmifinále bude světová dvacítka Vondroušová, jež na posledním ročníku Miami Open 2019 došla bez ztráty setu až do čtvrtfinále. hrát s Belindou Bencicovou. Se Švýcarkou se utkala zatím jen na loňském Tipsport Elite Trophy a snadno s ní prohrála.

Oh my WORD @VondrousovaM gets out of a jam in the most skillful of ways #MiamiOpen pic.twitter.com/FN5ZDO0ZMM — wta (@WTA) March 25, 2021



Barbora Krejčíková si před 12 dny v Dubaji zahrála své největší finále a v Miami i na 14. akci po loňském restartu sezony vyhrála svůj úvodní zápas. Druhou výhru ale dnes přidat nedokázala, se světovou šestnáctkou Igou Šwiatekovou prohrála 4-6 2-6.



25letá Češka v prvním setu prohrávala se Šwiatekovou 1-5, ale pak sebrala vítězce loňského Roland Garros dvakrát servis a sadu ještě zdramatizovala. Následně však za stavu 4-5 sama ztratila podání.



Druhý set se zpočátku lépe vyvíjel pro českou tenistku, která šla po brejku do vedení 2-1. Pak už si ale bývalá světová deblová jednička neudržela ani jednou vlastní servis a po hodině a čtvrt odešla poražena.



Dnes se z Češek představí ještě Petra Kvitová, která se ve večerním utkání střetne s Francouzkou Alizé Cornetovou.



Až v pátek čeká druhé kolo na Karolínu Plíškovou a Terezu Martincovou.



Bartyová i Sabalenková odvracely mečboly

Jediný míček od třetí porážky v řadě dělil světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. V Miami australská šampionka z roku 2019 zdolala Slovenku Kristínu Kučovou (149. v WTA) po dvou a půl hodinách boje 6-3 4-6 7-5, přestože ve třetím setu prohrávala 2-5 a za stavu 4-5 čelila mečbolu.



24letou Bartyovou ve třetím kole čeká souboj grandslamových šampionek s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou (h2h 2-1).

Defending champ mentality



Top seed @ashbarty saves a match point and escapes Kucova to reach the third round!#MiamiOpen pic.twitter.com/LTUCFVTjE1 — wta (@WTA) March 25, 2021



Světová osmička Aryna Sabalenková potřetí v kariéře vyhrála zápas, v němž v prvním setu utrpěla kanára. Na Floridě zdolala Bulharku Cvetanu Pironkovovou 0-6 6-3 7-6(9), přestože prohrávala 0-6 a 1-3, ve třetím prohrávala 2-5 a v tie-breaku musela odvracet dva mečboly.



Běloruska Sabalenková si o postup do osmifinále zahraje s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou (h2h 2-0), kterou na začátku roku porazila ve finále v Abú Zabí.





Do tří setů musela ve svém úvodním vystoupení i světová pětka Elina Svitolinová, která odstartovala vydřenou výhrou 3-6 7-5 6-3 nad domácí Shelby Rogersovou.



Ve třetím kole se Ukrajinka utká s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou (h2h 2-0). s níž si za poslední půl rok dvakrát poradila.