Martincová v Praze po obratu vyřadila Knutsonovou, Nosková ztratila jen tři hry. Palicová a Havlíčková neuspěly

Tereza Martincová si před dvěma lety na Livesport Prague Open zahrála své jediné finále na okruhu WTA, loni však vypadla hned v prvním kole a namále v něm měla i letos. S o dva roky mladší krajankou Gabrielou Knutsonovou prohrála první set a ve druhém a třetím musela celkem třikrát dohánět manko brejku, ale koncovku zvládla lépe a po dvou a půl hodinách boje vyhrála 2:6, 6:4, 6:4.

Knutsonová, jež si v Praze teprve podruhé zahrála kvalifikaci turnaje WTA, začala premiéru v hlavní soutěži výborně a vypracovala si vedení 6:2 a 3:2 s brejkem v zádech. Jenže následně poprvé neudržela podání, potvrdit nedokázala ani brejk z dalšího gamu, od stavu 4:3 prohrála jedenáct míčků v řadě a rozhodnout muselo třetí dějství.

V něm Knutsonová vedla 4:2, ovšem v závěru jí došly síly a naopak Martincová prodala své zkušenosti. Bývalá 40. hráčka světa získala poslední čtyři gamy zápasu a poprvé v sezoně vyhrála na dvou turnajích WTA po sobě svůj úvodní zápas.

"Nečekala jsem snadný zápas. Když soupeřku vůbec neznáte, tak je to takové zvláštní. Navíc před domácím publikem jsou to taky jiné nervy. Já po celý zápas nemohla najít rytmus, kurt je tu trochu speciální, míčky více skáčou a nejsou tak rychlé," řekla Martincová v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

"V závěru mi pomohlo publikum. Hrát doma je vždy speciální, člověk si na to musí chvíli zvyknout. Ale když jde do tuhého, tak vám lidi hodně pomůžou," pochvalovala si Martincová, jež si o postup do čtvrtfinále a návrat do TOP 100 zahraje s Číňankou Yue Yuan.

Šestadvacetiletá Knutsonová kvůli studiím odstartovala tenisovou kariéru teprve během loňské sezony. Nyní už je ale ve třetí světové stovce a ve Stromovce si připsala dvě vítězství v kvalifikaci i solidní výkon v hlavní soutěži.

"Teď jsem trochu smutná, ale mám velkou radost, že jsem si tu s Terezou mohla zahrát. Ona hrála výborně, byl to dobrý zápas a užila jsem si ho. V závěru mě asi trochu svázala nervozita a navíc mě i chytaly křeče do nohou, z té kvalifikace jsem byla trochu unavená. Tereza se naopak vyšvihla, začala hrát ještě lépe a bohužel to nedopadlo," komentovala Knutsonová.

Linda Nosková se minulý týden ve Varšavě dostala do čtvrtfinále poprvé si zahrála proti světové jedničce. Domácí hvězdu Igu Šwiatekovou nezaskočila, ale posbírala další zkušenosti a sebevědomí a ty dnes přetavila v suverénní výkon na domácím Livesport Prague Open.

Za obhajobou semifinále osmnáctiletá Češka vykročila jednoznačnou výhrou 6:1, 6:2 nad americkou kvalifikantkou Elvinou Kalievovou. I když často netrefovala první servis a jednou o něj přišla, zvítězila během hodiny hry.

FOCUS MODE Linda Nosková zvládla svůj zápas prvního kola proti Elvině Kalievě za 1 hodinu a 1 minutu. ✅ #lpo2023



: Pavel Lebeda https://t.co/BqKVwO34hZ pic.twitter.com/m8VrLPxl4P — Livesport Prague Open (@livesportprague) August 1, 2023

"Každý zápas je těžký a jsem ráda, že jsem to zvládla. Do příštího kola musím zlepšit hlavně servis, ten mi dnes moc nepomáhal. Snad to bude příště lepší," řekla Nosková v pozápasovém rozhovoru na kurtu. "Publikum bylo úžasné, moc jsem se na něj těšila a jsem ráda, že se s ním uvidím i v dalším kole," dodala rodačka z Valašska.

O čtvrtfinále si zahraje s krajankou Barborou Strýcovou, nebo Indkou Ankitou Rainaovou. Jejich souboj byl kvůli blížícímu se šeru odložen na středu, na Centrální kurt nastoupí k druhému zápasu.

Barbora Palicová loni posbírala své úvodní dva profesionální tituly a také dohromady přes 60 vítězství. V letošním roce se však talentované teenagerce vůbec nedaří a po porážce s Emilianou Arangovou v Praze si zhoršila bilanci v probíhající sezoně na 12 výher a 20 porážek.

Obzvláště poslední měsíce jsou z jejího pohledu velmi nepovedené. Včetně závěrečného dubnového nezdaru nezvládla 12 z 15 posledních duelů, navíc si připsala už pátou prohru v řadě.

Barbora Palicová (@ Profimedia)

Na Livesport Prague Open se představila počtvrté a poprvé nemusela do kvalifikace. Divoké karty od pořadatelů však nevyužila a hlavně kvůli velkému počtu nevynucených chyb si svou premiérovou výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu nepřipsala ani tentokrát. Set neuhrála v úvodním kole ani před rokem s krajankou Lucií Havlíčkovou.

Arangová se do osmifinále na této úrovni probojovala potřetí a poprvé mimo domácí antuku v Bogotě, kde uhrála před pěti lety čtvrtfinále a letos před jeho branami vypadla. O místo mezi nejlepší osmičkou si zahraje s Jaqueline Cristianovou. Přemožitelce nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bouzkové může oplatit letošní porážku z ITF v Záhřebu.

Her first victory abroad



Colombia's @EmilianaArango notches another win on the main Tour, taking down Palicova in straight sets!#LPO2023 pic.twitter.com/HAcHjscDLP — wta (@WTA) August 1, 2023

Lucie Havlíčková učinila za poslední rok značný progres. Loni dorazila na Livesport Prague coby 787. hráčka žebříčku, ovšem už byla v nejlepší dvoustovce pořadí, letos na W60 v Trnavě slavila svůj premiérový triumf na dospělých turnajích a vyzkoušela si i grandslamové kvalifikace.

Zatímco úvodní měsíce sezony měla solidní, po finále na konci května na ITF v Gradu se přestalo šampionce loňské juniorky na French Open úplně dařit. Včetně porážky s Alizé Cornetovou dokázala vyhrát jen dva z posledních osmi zápasů.

V pražské Stromovce prožila loni zatím jeden ze svých nejpovedenějších týdnů v kariéře. Stejně jako letos se díky divoké kartě zúčastnila přímo hlavní soutěže a proti krajance Barboře Palicové zapsala své první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. Na další ale stále čeká.

Proti zkušené Cornetové nastoupila už v pondělí. Francouzka za stavu 6:2, 4:2 ze svého pohledu sama iniciovala přerušení kvůli tmě a možná si tím postup výrazně zkomplikovala. Havlíčková totiž dokázala v úterý dotáhnout fantastický obrat ve druhé sadě z 0:4 na 6:4. V rozhodujícím dějství ale opět více chybovala, ani jednou si neudržela servis a uhrála jen dva gamy.

Après la pluie ☀️



No.6 seed @alizecornet gets through a tussle with Havlickova and next faces Kanepi in Prague!#LPO2023 pic.twitter.com/uGAyT73XxI — wta (@WTA) August 1, 2023

Cornetová neprožívá povedenou sezonu, bývalá světová jedenáctka je po úterním vítězství stále v negativních číslech (bilance 16:19). O své třetí letošní čtvrtfinále na nejvyšší tour se utká s Kaiou Kanepiovou. Ačkoli Estonka odehrála svůj první profesionální turnaj už v roce 2001 a Francouzka o tři roky později, potkávají se teprve podruhé. Na US Open 2010 zvítězila po obratu Kanepiová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.