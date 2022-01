Martincová začala sezonu porážkou s Chorvatkou Konjuhovou

Tereza Martincová má za sebou životní sezonu, během které si poprvé zahrála finále na turnaji WTA, poprvé se vyšplhala do Top 100 a nakonec ji zakončila v elitní padesátce.



Rok 2022 ale začala porážkou. Na prvním přípravném turnaji před Australian Open v Melbourne Summer Set 1 nestačila na Chorvatku Anu Konjuhovou, které podlehla 4-6 4-6.



Sedmadvacetiletá Češka do zápasu vstoupila dobře a v prvním setu se ujala vedení 3-1. Pak ale dvakrát 48. hráčka světového žebříčku ztratila podání a Konjuhová skóre otočila.



Ve druhé sadě Martincová jako první přišla o servis, přesto dokázala jít do vedení 3-2. Pak ale za nerozhodného stavu 3-3 přišel další brejk a čtyřiadvacetiletá Chorvatka už utkání dopodávala.



Tento týden Martincovou čeká ještě čtyřhra po boku Egypťanky Majar Šarífové. Příští týden je přihlášena do Adelaide.



Ósakaová se vrátil třísetovou výhrou

Vítězný návrat na kurty po čtyřměsíční pauze má naopak za sebou bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Čtyřnásobná grandslamová šampionka si poradila 6-4 3-6 6-3 s Francouzkou Alizé Cornetovou.



"Udělala jsem hodně nevynucených chyb, ale čekala jsem to. Přece jen je to první zápas," citovala agentura Reuters Ósakaovou, která nastoupila k prvnímu utkání od zářijového US Open. Po něm oznámila, že si dá od tenisu pauzu.



Dnes se na kurty vrátila, navíc v aréně Roda Lavera, kde v letech 2019 a 2021 ovládla Australian Open. "Byla jsem hodně nervózní. Jsem ráda, že jsem v poslední hře udržela podání," přidala čtyřiadvacetiletá Japonka.

• WTA 250 MELBOURNE (SUMMER SET1) •

Austrálie, tv. povrch, 239.477 dolarů

úterní výsledky (04. 01. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Konjuhová (Chorv.) - Martincová (7-ČR) 6-4 6-4 Ósakaová (1-Jap.) - Cornetová (Fr.) 6-4 3-6 6-3 Petkovicová (Něm.) - Samsonovová (5-Rus.) 6-3 7-6(3) Golubicová (6-Švýc.) - Davisová (USA) 7-5 6-1 Kanepiová (Est.) - Cristianová (Rum.) 6-7(2) 7-6(7) 6-2 Zvonarevová (Rus.) - Riskeová (USA) 7-5 6-3 Ruseová (Rum.) - Rodionovová (Austr.) 6-3 6-2 Zanevská (Belg.) - Martičová (Chorv.) 6-3 6-4