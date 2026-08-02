Masters v Kanadě: Bartůňková čelí domácí hvězdě, Bejlek čínské hrozbě. Zařídí Kopřiva české derby?
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 2. 8.
Češi v akci
Bejlek (ČR) – Xiyu Wang (Čína) | Court 4 (18:30 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.) | Centre Court (pondělí 01:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.) | Center Court (pondělí 02:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Bartůňková čelí šampionce, nastoupí i Bejlek
Zatímco Nikola Bartůňková si vyzkouší kanadské Masters poprvé v kariéře, Bianca Andreescuová získala v roce 2019 právě v Torontu titul a tehdy prožila životní období korunované triumfem na US Open. Jenže bývalá světová čtyřka i kvůli častým zdravotním problémům už roky marně usiluje o návrat mezi elitu, a proto bude mladá Češka mírnou favoritkou na postup. Bartůňková by si skalpem grandslamové šampionky určitě alespoň trochu spravila chuť po nečekaném selhání v Praze, kde vypadla už v osmifinále z vedení 5:1 v rozhodujícím setu a mečbolů. Domácí hvězda Andreescuová nemá v posledních týdnech dobrou formu a první kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu naposledy překročila na začátku května v Římě. V tomto období prohrávala se slabšími soupeřkami, než je Bartůňková, a proto by Češka měla mít navrch.
Premiéra na National Bank Open čeká i Sáru Bejlek, která otevře program na jednom z vedlejších kurtů. Po šokujícím únorovém triumfu z kvalifikace v Abú Zabí se i vinou zdravotních problémů propadla do nepříjemné krize, ale po návratu na betony před pár týdny zase zabrala. V Aténách i Praze uhrála čtvrtfinále a vypadá to na návrat do solidní formy. Proti Xiyu Wang bude mírnou kurzovou favoritkou. Wang se dokázala po zranění vrátit do elitní stovky žebříčku a letos má skvělou bilanci 32:7. Číňanka však většinu výher posbírala na nižších okruzích a v letošní sezoně přešla přes první kolo na hlavní tour pouze na French Open. Na venkovních betonech v tomto roce odehrála jen pět utkání a třikrát vyhrála. Bejlek je v tomto ohledu s bilancí 13:5 mnohem úspěšnější. Vítězku čeká souboj s Igou Šwiatekovou.
Kopřiva může zařídit derby s Lehečkou
Ve druhém kole mužského Masters v Montrealu by mohlo dojít na české derby. Jiří Lehečka totiž čeká na vítěze utkání mezi Vítem Kopřivou a domácí divokou kartou Alexisem Galarneauem. Kopřiva figuruje ve světovém pořadí zhruba o 100 míst výš a prožívá nejlepší sezonu kariéry. Přesto není proti kanadské naději favoritem, což je způsobeno i tím, že poslední čtyři zápasy prohrál. Galarneau dostává volnou vstupenku na domácí tisícovku docela pravidelně a první kolo hlavní soutěže přešel jen loni v Torontu. Navíc ještě nikdy nebyl v TOP 150 žebříčku, takže Kopřiva má hned několik důvodů si na vítězství věřit. Zatímco Kopřiva se pevně usadil na hlavním okruhu i v elitní stovce hodnocení, Galarneau ukořistil pouze jedno vítězství v hlavní soutěži na nejvyšší tour. Na druhou stranu disponuje docela solidní bilancí 10:15 s hráči TOP 100, ačkoli sám se nikdy tak vysoko nevyšplhal.
Nedělní program v Torontu
CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)
1. Rachimovová (Uzb.) – V. Williamsová (USA)
2. Itóová (Jap.) – Sebovová (Kan.)
3. Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
4. Putincevová (Kaz.) – Shuai Zhang (Čína)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Bouzasová (Šp.) – Arseneaultová (Kan.)
2. Učidžimaová (Jap.) – Bucsaová (Šp.)
3. Frechová (Pol.) – Jeanjeanová (Fr.)
4. Kesslerová (USA) – Braceová (Kan.) / nejdříve ve 23:00 SELČ
5. Ruseová (Rum.) – Stearnsová (USA)
COURT 4 (od 18:30 SELČ)
1. Bejlek (ČR) – Xiyu Wang (Čína)
Kompletní program | Přehled turnaje
Nedělní program v Montrealu
CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Kovacevic (USA) – Borges (Portug.)
2. M. Berrettini (It.) – Navone (Arg.)
3. Fucsovics (Maď.) – Moutet (Fr.)
4. Diallo (Kan.) – Jacquet (Fr.) / nejdříve v pondělí v 01:00 SELČ
5. Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.)
ROGERS COURT (od 17:00 SELČ)
1. Munar (Šp.) – Hijikata (Austr.)
2. Mejía (Kol.) – Landaluce (Šp.)
3. Van Assche (Fr.) – Droguet (Fr.)
4. Šimabukuro (Jap.) – Čilič (Chorv.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
5. Bonzi (Fr.) – Hanfmann (Něm.)
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