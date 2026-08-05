Masters v Kanadě: Konec Plíškové na ruské hvězdě? Návrat Noskové! Hrají Krejčíková, Menšík a Bouzková
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 5. 8.
Češi v akci
Bouzková (21-ČR) – Townsendová (USA) | Court 4 (18:30 SELČ)
Plíšková (ČR) – M. Andrejevová (5-) | Grandstand (20:00 SELČ)
Krejčíková (22-ČR) – Samsonovová (-) | Court 1 (23:00 SELČ)
Menšík (13-ČR) – Fearnley (Brit.) | Court 5 (23:00 SELČ)
Nosková (6-ČR) – McNallyová (USA) | Grandstand (čtvrtek 00:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Plíškovou a Bouzkovou čeká těžká výzva
Karolína Plíšková pokračuje v povedeném návratu na kurty po dlouhé zdravotní pauze a už jedním vítězstvím si v Torontu splnila svou povinnost. V roli jasné favoritky si poradila ve dvou setech s Oleksandrou Olijnykovovou a v dalším zápase bude naopak jednoznačnou outsiderkou ona. Vyzve totiž šampionku nedávného French Open a světovou pětku Mirru Andrejevovou. Bývalé světové jedničce s největší pravděpodobností nepomůže fakt, že v Torontu hrála semifinále a turnaj si vyzkoušela několikrát, kdežto ruská hvězda v tomto dějišti debutuje. Plíšková už jednou Andrejevové čelila, předloni v této části sezony uhrála jen pět gamů v Cincinnati. Tentokrát by mohla Andrejevové vzdorovat mnohem víc, ovšem vítězství nad velmi solidní Ruskou, která se už dlouho drží v elitní desítce, by bylo velkým překvapením.
Snadnou soupeřku určitě nemá ani Marie Bouzková. Po skvělé travnaté části sezony a naopak zklamání na Livesport Prague Open, kde neobhájila titul a skončila ve čtvrtfinále, začne US Open Series proti hráčce, kterou teď rozhodně nemá v oblibě. S Taylor Townsendovou, jež po vítězství nad Terezou Valentovou v prvním kole překazila české derby, jasně prohrála oba letošní duely. V podobných podmínkách v Indian Wells schytala výprask a v Římě sice mnohem víc vzdorovala, ale ani jednou Američance nesebrala servis. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2 a česká tenistka se na obě výhry dost nadřela. I tak bude proti deblové parťačce Kateřiny Siniakové plnit roli mírné favoritky. Vítězství Townsendové, která vyhrála posledních pět soubojů s Češkami, by ale s největší pravděpodobností nikoho nepřekvapilo.
Velký návrat Noskové
Linda Nosková má za sebou naprosto zasloužený a skoro měsíční odpočinek po životním výsledku. Během fantastické travnaté části sezony ovládla silnou pětistovku v Berlíně a hlavně Wimbledon, kde se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a posunula svou kariéru na úplně jinou úroveň. Nejen český tenisový svět tak bude bedlivě sledovat, jak si v úplně nové roli povede. Při debutu v Torontu bude usilovat o své první vítězství na kanadském Masters, jelikož loni v Montrealu skončila hned na úvodní soupeřce. Tento scénář by se neměl opakovat a očekává se, že zvládne duel s Caty McNallyovou. Američanka figuruje na 70. místě žebříčku, nemá teď ideální formu a v úvodním kole se trápila s veteránkou Tatjanou Mariaovou. Pokud si Nosková udrží svůj standard z posledních týdnů, měla by na kurtu dominovat.
Krejčíková a Menšík jsou favoriti
Barbora Krejčíková chytla v posledních týdnech výbornou formu, což potvrdila triumfem v Aténách a postupem do semifinále v Praze, v němž už jí po náročném programu došly síly. I díky těmto výsledkům je v Torontu mezi nasazenými a v úvodním kole měla volno. Hned v prvním zápase ji ovšem čeká velmi zrádná výzva, protože změří síly s nevyzpytatelnou ruskou ranařkou Ljudmilou Samsonovovou. S touto soupeřkou hrála už čtyřikrát a ve třech případech prohrála, naposledy dvakrát během sezony 2024. Samsonovová prožívá mizernou sezonu a má letos negativní zápasovou bilanci, nicméně v posledních týdnech se zlepšila a se svou agresivní hrou je schopná porazit v podstatě kohokoli na tour. Krejčíková se tak musí připravit na potenciálně velmi těžké utkání, ale roli mírné favoritky si po posledních výkonech rozhodně zaslouží.
Jakub Menšík dosáhl na začátku června na French Open na svůj zatím životní výsledek na grandslamech. Semifinalista pařížského majoru se však po přechodu na trávu začal trápit a stále se mu nedaří. Na posledních třech turnajích vyhrál maximálně jedno utkání a nepovedl se mu vstup ani do US Open Series. Přípravu na závěrečný grandslam začal ve Washingtonu, kde měl nečekané potíže s Trevorem Svajdou a prohrál s Brandonem Nakashimou. Svou premiéru v hlavní soutěži v Montrealu zahájí proti Jacobovi Fearnleymu a bude výrazným favoritem. Musí si však dát pozor, protože britský soupeř je teď naopak na vítězné vlně. Po Wimbledonu ovládl challenger v Newportu, hrál finále na challengeru v USA a teď v Kanadě vyřadil Sebastiana Ofnera i Adriana Mannarina. Menšík by měl postoupit, ale rozhodně nesmí Fearnleyho podcenit.
Středeční program v Torontu
CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)
1. Kasatkinová (Austr.) – Rybakinová (2-Kaz.)
2. Dayová (USA) – Gauffová (4-USA)
3. Zarazúaová (Mex.) – Fernandezová (30-Kan.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ
4. Parksová (USA) – Ealaová (25-Fil.)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Liová (28-USA) – Crossová (Kan.)
2. Pegulaová (3-USA) – Frechová (Pol.)
3. Plíšková (ČR) – M. Andrejevová (5-)
4. P. Udvardyová (Maď.) – Ósakaová (11-Jap.) / nejdříve ve 23:00 SELČ
5. Nosková (6-ČR) – McNallyová (USA)
COURT 1 (od 18:30 SELČ)
1. Stephensová (USA) – Bencicová (12-Švýc.)
2. Jovicová (13-USA) – Linetteová (Pol.)
3. Sakkariová (29-Řec.) – Sönmezová (Tur.)
4. Krejčíková (22-ČR) – Samsonovová (-)
COURT 4 (od 18:30 SELČ)
1. Bouzková (21-ČR) – Townsendová (USA)
Kompletní program | Přehled turnaje
Středeční program v Montrealu
CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. S. Tsitsipas (Řec.) – Fonseca (22-Braz.)
2. Brooksby (USA) – Shelton (5-USA)
3. Zverev (1-Něm.) – Griekspoor (Niz.)
4. Droguet (Fr.) – Auger-Aliassime (2-Kan.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ
5. Tien (12-USA) – Monfils (Fr.)
ROGERS COURT (od 17:00 SELČ)
1. Mejía (Kol.) – Musetti (11-It.)
2. Ruud (9-Nor.) – J. M. Cerúndolo (Arg.)
3. Tirante (Arg.) – Fritz (7-USA)
4. Medveděv (4-) – Van De Zandschulp (Niz.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
5. Royer (Fr.) – Paul (17-USA)
COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. Vacherot (14-Monako) – Navone (Arg.)
2. Z. Svajda (USA) – Fils (18-Fr.)
3. Jódar (20-Šp.) – Moutet (Fr.)
4. Chačanov (21-) – Atmane (Fr.) / nejdříve ve 21:30 SELČ
5. Menšík (13-ČR) – Fearnley (Brit.)
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